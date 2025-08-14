Γεμάτα αναχωρούν τα πλοία – Πως θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς τον Δεκαπενταύγουστο

Μόλις μια ημέρα απέχουμε από τον Δεκαπενταύγουστο και είναι αυξημένη είναι η επιβατική κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη φυγή αδειούχων και εκδρομέων του Αυγούστου. Στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια η πληρότητα αγγίζει το 100%.

Σήμερα μόνο από τον Πειραιά αναχωρούν 27 πλοία για τα νησιά του Αιγαίου και επιπλέον 53 για τον Αργοσαρωνικό.

Από το Λαύριο φεύγουν ακόμη εννέα για τις Κυκλάδες, ενώ 11 αναχωρούν από τη Ραφήνα με προορισμό τις Κυκλάδες και το Μαρμάρι. Άλλοι πρόκειται να λείψουν για λίγες ημέρες, να επιστρέψουν έως την Κυριακή και τη Δευτέρα πίσω πάλι στην καθημερινότητα, άλλοι και μέχρι το τέλος του μήνα.

Η κυκλοφορία γύρω από το λιμάνι είναι αυξημένη από νωρίς το πρωί, οπότε όσοι σκοπεύουν να ταξιδέψουν να φροντίζουν να ξεκινούν νωρίς ώστε να μη βρεθούν αντιμέτωποι με καθυστερήσεις και να φτάσουν εγκαίρως στο πλοίο.

Στελέχη του Λιμενικού Σώματος να διευκολύνουν την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, ενώ συνάδελφοί τους την Τρίτη συνέδραμαν με 12 πλωτά μέσα και ιδιωτικά σκάφη στον απεγκλωβισμό 76 πολιτών και μερικών ζώων σε παραλιακές περιοχές της Χίου και της Κάτω Αχαΐας, καθώς την ώρα που οι άνθρωποι αυτοί ήταν εκεί και έκαναν το μπάνιο τους, η φωτιά φαινόταν να πλησιάζει απειλητικά και στις δύο περιπτώσεις, οπότε ήταν κάτι που κρίθηκε αναγκαίο από τις αρμόδιες αρχές.

Tα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Tην Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025 θα ισχύουν τα δρομολόγια Κυριακής και Αργιών για λεωφορεία και τρόλεϊ.

Τα δρομολόγια του ΗΣΑΠ θα πραγματοποιούνται ανά 12,5′, συμπεριλαμβανομένης και της Παρασκευής 15 Αυγούστου 2025.

Από Παρασκευή 15 έως και Κυριακή 17 Αυγούστου 2025 η γραμμή 2 του μετρό θα έχει δρομολογια ανά 15

Από Παρασκευή 15 Αυγούστου έως Κυριακή 17 Αυγούστου 2025 η γραμμή 3 του μετρό θα έχει δρομολόγια ανά 10′ μεταξύ 8:00 – 22:00 και ανά 11,5′ τις υπόλοιπες ώρες′

Τέλος το τραμ της Αθήνας θα έχει δρομολοογια ανά 15 λεπτά

