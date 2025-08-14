Δεν έχουν τέλος οι προκλήσεις των Ισραηλινών, καθώς μετά τους «τουρίστες» που επισκέπτονται τη χώρα μας και δημιουργούν συνεχώς προβλήματα με τη συμπεριφορά τους (με την ανοχή αρχών και κυβέρνησης) σειρά ήρθε να πάρει ο σπρίντερ Ίντο Περέτς, ο οποίος έκανε χειρονομία αποκεφαλισμού στην κάμερα λίγο πριν από την έναρξη σκυταλοδρομίας.

Συγκεκριμένα, λίγο πριν από την εκκίνηση της σκυταλοδρομίας 4×100μ. ανδρών, ο Ισραηλινός αθλητής έκανε μια προκλητική κίνηση προς την κάμερα, μιμούμενος τη χειρονομία κοψίματος του λαιμού (αποκεφαλισμού), γεγονός που προκάλεσε θύελλα σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μία κίνηση που αντιτίθεται πλήρως στο αθλητικό ιδεώδες και αντανακλά τη βιαιότητα της πραγματικότητας στη Γάζα. Ο δημοσιογράφος Zohran Mamdani ανάρτησε το σχετικό βίντεο στο X, χαρακτηρίζοντας την πράξη «αντανάκλαση μιας κουλτούρας βίας και γενοκτονίας που ορισμένοι Ισραηλινοί αθλητές προβάλλουν με υπερηφάνεια».

During yesterday’s U20 European Athletics 4×100 final, Israeli athlete Peretz flashed a sickening throat-slitting gesture.



This isn’t just bad sportsmanship — it’s a reflection of an obsession with violence and genocide worn proudly by some Israeli athletes.



This time Israel… pic.twitter.com/FTL4yxXwNz — Zohran Mamdani (@zohranmamdani) August 12, 2025

Πολλοί χρήστες στα social media ζήτησαν τον αποκλεισμό του Ισραήλ από διεθνείς διοργανώσεις, ενώ άλλοι πρότειναν μποϊκοτάζ και αποκλεισμό από όλες τις διοργανώσεις. Κάτι που είναι πολύ πιθανό να συνέβαινε αν ο συγκεκριμένος αθλητής προερχόταν από τη Ρωσία ή κάποια άλλη χώρα.

Οι «γιαλαντζί» τουρίστες

Την ίδια στιγμή, το πρωί της Τετάρτης (13/8) έφτασαν στη χώρα μας οι πρώτοι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου «Crown Iris» που μεταφέρει στρατιώτες του Ισραήλ στον Βόλο εισπράττοντας την οργή του κόσμου. Τουρίστες «γιαλαντζί» δηλαδή.

Να σημειωθεί ότι σε αυτή την περίπτωση σε αντίθεση με ότι συμβαίνει με τα πύρινα μέτωπα στη χώρα που φαίνεται για ακόμη μια φορά η ένδεια του «επιτελικού» κράτους, η έλλειψη μέσων, προσωπικού, συντονισμού και οργάνωσης, στον Βόλο όλα λειτούργησαν άψογα!

Προκλητική και απαράδεκτη για ακόμη μια φορά η στάση της κυβέρνησης και των δυνάμεων καταστολής που έφτασαν σε σημείο να αξιοποιήσουν τα ΜΑΤ ώστε να περικυκλώσουν τους διαδηλωτές για να μην φανεί το πανό στους «τουρίστες» και… σχηματίσουν αρνητική γνώμη για τη χώρα μας.

Τη στιγμή που κυριολεκτικά η μισή Ελλάδα καίγεται, το κράτος στον Βόλο είχε σπεύσει από το πρωί, πάνοπλο και με όλα τα κομφόρ του να κάνει τον «bodyguard» και τον τροχονόμο για να κατέβουν οι δολοφόνοι των IDF από το πλοίο τους και να πάνε να… διακοπάρουν.

Είναι να απορεί κανείς γιατί η κυβέρνηση συνεχίζει, παρά τη διεθνή κατακραυγή, παρά την αντίθεση ακόμη και των ίδιων των Ισραηλινών πολιτών προς την κυβέρνησή τους, να υπερασπίζεται τις πρακτικές του Νετανιάχου και την ίδια στιγμή να μιλάει για αντισημιτισμό και πρακτικές που δεν «προστατεύουν» το «τουριστικό προϊόν» της χώρας.

Οι μπίζνες συνεχίζονται κανονικά

Παράλληλα, έχουν γίνει μάστιγα οι αλαζόνες και προσβλητικοί τουρίστες, που κυκλοφορούν με τη σημαία της χώρας τους, που μιλούν στους εργαζόμενους του τουρισμού λες και είναι δούλοι τους, για να μην μιλήσουμε για τα περιστατικά λεκτικής, αλλά και σωματικής κακοποίησης. Και ακόμη δεν έχει τελειώσει η τουριστική σεζόν…

Στο μεταξύ χιλιάδες Ισραηλινοί και κάνουν διακοπές στην Ελλάδα και ακίνητα αγοράζουν σωρηδόν και μπίζνες κάνουν. Στη σημαντική τους πλειοψηφία επιλέγουν να αγοράζουν ακίνητα στην Αθήνα, όπου παραμένει πιο φθηνή σε σχέση με την Ιερουσαλήμ.

Επιπλέον, τα νότια προάστια συνεχίζουν να αποτελούν πόλο έλξης, καθώς περιοχές όπως το Ελληνικό, η Αργυρούπολη, η Γλυφάδα και η Βούλα έχουν υψηλή ζήτηση, τόσο για Κινέζους, όσο και για Ισραηλινούς επενδυτές.

Και θα συνεχίσουν να το κάνουν, διότι κανείς δεν θα τους εμποδίσει. Γιατί έχουν μάθει να ζουν στο απυρόβλητο και χωρίς να επωμίζονται τις συνέπειες των πράξεών τους. Είτε μιλάμε για τον αθλητή που θα έπρεπε να έχει ήδη αποβληθεί από όλες τις οργανώσεις, είτε μιλάμε για «τουρίστες» που συμπεριφέρονται σε μια χώρα λες και είναι τσιφλίκι τους.

ΥΓ. Είναι τραγική ειρωνεία αλλά και απαράδεκτο για έναν λαό που πριν μερικές δεκαετίες κινδύνεψε να αφανιστεί από τους Ναζί μέσω του Ολοκαυτώματος, η σημερινή του κυβέρνηση να χρησιμοποιεί αντίστοιχες μεθόδους για να εξαφανίσει τον λαό της Παλαιστίνης.

