ΕΛΛΑΔΑ

13.08.2025 10:05

Βόλος: Χειροβομβίδες κρότου – λάμψης και ένταση στο λιμάνι για την άφιξη του Crown Iris

13.08.2025 10:05
volos-epeisodia-crown-iris

Μέχρι και χειροβομβίδες κρότου – λάμψης χρησιμοποίησαν οι αρχές για να «αντιμετωπίσουν» τους διαδηλωτές που αντιδρούσαν στην άφιξη του Crown Iris, στο λιμάνι του Βόλου.

Από νωρίς το πρωί στον Βόλο συγκεντρώθηκαν ντόπιοι και συλλογικότητες, διαμαρτυρόμενοι για την άφιξη του κρουαζιερόπλοιου, που μεταφέρει Ισραηλινούς τουρίστες.

Οι διοργανωτές ζητούν να διακοπεί κάθε συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ, επικαλούμενοι την γενοκτονία στη Γάζα και την Παλαιστίνη, χαρακτηρίζοντας το Ισραήλ «κράτος-δολοφόνο».

Σύμφωνα με το magnesianews, οι διαδηλωτές, κρατώντας πανό, ξεκίνησαν πορεία προς το λιμάνι, ωστόσο δυνάμεις των ΜΑΤ βρέθηκαν μπροστά τους και απέτρεψαν την προσέγγισή τους στο σημείο όπου αναμενόταν η άφιξη του Crown Iris.

Η ένταση κλιμακώθηκε όταν η πορεία έφτασε στην πύλη του λιμανιού και οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν στη ρίψη χειροβομβίδων κρότου-λάμψης.

Μία από αυτές έπεσε ακριβώς μπροστά στον Γιάννη Μάγγο, πατέρα του αδικοχαμένου Βασίλη Μάγγου, ο οποίος εξέφρασε έντονη διαμαρτυρία προς τους αστυνομικούς των ΜΑΤ, ενώ οι συγκεντρωμένοι φώναζαν συνθήματα κατά της αστυνομίας.

1 / 3