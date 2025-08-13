Κορωπί: Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε κατάστημα και τυλίχθηκε στις φλόγες – Νεκρός ο οδηγός

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας οδηγός, όταν το αυτοκίνητό του καρφώθηκε σε κατάστημα στο Κορωπί με αποτέλεσμα τόσο το όχημα όσο και το κτίριο να τυλιχτούν στις φλόγες.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, όλα έγιναν τα ξημερώματα της Τετάρτης κάτω από άγνωστες συνθήκες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, ανετράπη και καρφώθηκε σε κατάστημα ανταλλακτικών στο Κορωπί.

Άμεσα ξέσπασε πυρκαγιά και στο σημείο επιχειρούσαν 11 πυροσβέστες και 4 οχήματα.

Από τη φωτιά κάηκε ολοσχερώς το όχημα και το κατάστημα, ενώ λίγο αργότερα εντόπισαν νεκρό τον οδηγό.

