search
ΠΕΜΠΤΗ 28.05.2026 08:44
search
MENU CLOSE
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Σταύρος Χριστακόπουλος ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

28.05.2026 06:30

Σύγκρουση χωρίς όραμα και πρόγραμμα;

28.05.2026 06:30
stavros-christakopoulos-new

Μπορεί ο χρόνος των εκλογών να μην είναι οριστικός και τα κόμματα να μην βρίσκονται σε μια κανονική προεκλογική περίοδο, αλλά παλαιοί και νέοι έχουν πάρει θέση στην αφετηρία. 

Λείπει βέβαια το πιο σημαντικό: προτάσεις που να πείθουν τους πολίτες ότι η επερχόμενη σκληρή πολιτική αντιπαράθεση, τουλάχιστον αυτή των κομμάτων εξουσίας, αφορά τις ανάγκες τους και τις ανάγκες της χώρας.

1. Η κυβερνώσα Ν.Δ., για παράδειγμα, δεν έχει εμφανίσει ένα στρατηγικό σχέδιο διακυβέρνησης για την επόμενη τετραετία – αυτό που χάριν ευκολίας αποκαλείται «κυβερνητικό αφήγημα».

Της αρκεί να λέει ότι είναι η μόνη ικανή να κυβερνήσει και ότι οι υπόλοιποι είναι μια «πολιτική Βαβέλ» χωρίς καμιά δυνατότητα επικοινωνίας και συνεννόησης, που έχουν ως μοναδικό συνεκτικό στοιχείο την καταγγελία της κυβέρνησης και απλώς παράγουν «σύγχυση και λαϊκισμό».

2. Το ΠΑΣΟΚ, από την πλευρά του, δεν κατάφερε να σπάσει το δημοσκοπικό ταβάνι του 15% και να πλησιάσει σε μονοψήφια διαφορά από τη Ν.Δ. όσο έπαιζε μόνο του στο γήπεδο της θεσμικής αντιπολίτευσης. 

Το πράγμα δυσκολεύει ακόμη περισσότερο με την επανεμφάνιση του Τσίπρα, ο οποίος διεκδικεί τον ίδιο χώρο, και μάλιστα με σοβαρές πιθανότητες διεμβολισμού. 

Επιπλέον δυσκολία για το Κίνημα αποτελεί το ότι δεν έχει καταφέρει να συζητιέται για το πρόγραμμα και τις προτάσεις του, αλλά για δευτερεύοντα θέματα, πολλά εκ των οποίων επιλέγουν… οι αντίπαλοί του.

3. Η άρτι εμφανισθείσα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) του Τσίπρα διεκδικεί χωρίς περιστροφές να αποτελέσει το «νέο ΠΑΣΟΚ» παντρεύοντας το πατριωτικό και το κοινωνικό στοιχείο.

Ούτε αυτό το κόμμα έχει δώσει ακόμη ένα σαφές προγραμματικό πλαίσιο, το οποίο εκκρεμεί – όπως εκκρεμούν και τα πρόσωπα που θα αναλάβουν να αποτελέσουν την πρώτη στελεχική γραμμή, αν βεβαίως υποθέσουμε ότι ο Τσίπρας θα εμφανίσει κάτι τέτοιο.

Κανένα από τα υπόλοιπα κόμματα δεν μπορεί να θεωρηθεί κόμμα εξουσίας και το καλύτερο που έχουν να ελπίζουν είναι να μην συνθλιβούν από την πόλωση, η οποία μετά βεβαιότητος θα προκύψει.

Το πιο ενδιαφέρον ερώτημα προφανώς είναι οι όροι με τους οποίους θα πάμε στην προεκλογική σύγκρουση των κομμάτων εξουσίας. Το αν θα πνιγούμε στην τοξικότητα ή αν θα τεθούν υπόψιν της κοινωνίας σαφή προγράμματα προς αξιολόγηση. Προφανώς το συγκεκριμένο καθήκον των εν λόγω πολιτικών οργανισμών δυσκολεύει αρκετά εξαιτίας της παγκόσμιας αβεβαιότητας, αλλά αυτή είναι η δουλειά και η υποχρέωσή τους.

Αν πρόκειται η κοινωνία να ψηφίσει στα τυφλά και χωρίς επίγνωση, ο μπαξές έχει διάφορα «φρούτα» για να κάνει τουλάχιστον την πλάκα της…

Διαβάστε επίσης

Οι αναποφάσιστοι είναι ζόρικη φυλή…

Κρίσιμοι για τα νέα κόμματα οι «αδέσποτοι» ψηφοφόροι

Ο διαγωνισμός ατάκας για τα σκάνδαλα δεν ωφελεί ούτε τον Τσίπρα ούτε τον Ανδρουλάκη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
lekkas-new
LIFESTYLE

Θάνος Λέκκας: «Όλοι έχουμε περάσει κατάθλιψη και δεν το καταλαβαίνουμε» (Video)

iereas
ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Συνελήφθη ιερέας για… άσκοπους πυροβολισμούς σε πανηγύρι

cinema new
ΣΙΝΕΜΑ

Κριτική ταινιών: «Homo sapiens?» και «Ένας ποιητής» – Οι απόκληροι της λατινοαμερικανικής κοινωνίας

grafeio new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γραφεία δύο ταχυτήτων στην Αθήνα: «Χρυσά» ενοίκια στα καλά ακίνητα, αζήτητα τα παλιά κτίρια

ALEXISTSIPRAS_THISIO
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: «Η ΕΛΑΣ ήρθε συνεπής στο ραντεβού της με την Ιστορία» – Το νέο βίντεο από το Θησείο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nikos_panagiotopoulos_kontra_new
MEDIA

H ΕΣΗΕΑ για τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και η αποσαφήνιση του δημοσιογράφου

fotovoltaika
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Βουλγαρία κερδίζει εκατ. από τις ελληνικές ΑΠΕ: Αγοράζει μεσημεριανό ρεύμα σχεδόν στο μηδέν και το μεταπουλάει το βράδυ με «καπέλο» 2000%

touni-alexandrou-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Ερωτευμένος δηλώνω με τον Ολυμπιακό» - Η αντίδρασή του για την εμφάνιση της Ιωάννας Τούνη στις Κάννες (Video)

patisa-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Αιματηρή επίθεση στην Πατησίων: Στο κεφάλι του θύματος στόχευαν οι δράστες (Photos/Video)

areios pagos new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα άκρα η σύγκρουση για τον Νόμο Κατσέλη: Επίθεση των δανειοληπτών στην ηγεσία του Αρείου Πάγου για τις καθυστερήσεις στις αποφάσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 28.05.2026 08:44
lekkas-new
LIFESTYLE

Θάνος Λέκκας: «Όλοι έχουμε περάσει κατάθλιψη και δεν το καταλαβαίνουμε» (Video)

iereas
ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Συνελήφθη ιερέας για… άσκοπους πυροβολισμούς σε πανηγύρι

cinema new
ΣΙΝΕΜΑ

Κριτική ταινιών: «Homo sapiens?» και «Ένας ποιητής» – Οι απόκληροι της λατινοαμερικανικής κοινωνίας

1 / 3