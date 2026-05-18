search
ΔΕΥΤΕΡΑ 18.05.2026 16:48
search
MENU CLOSE
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Σταύρος Χριστακόπουλος ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

18.05.2026 16:40

Ο διαγωνισμός ατάκας για τα σκάνδαλα δεν ωφελεί ούτε τον Τσίπρα ούτε τον Ανδρουλάκη

18.05.2026 16:40
xristakopoulos-123-new

Πολλή συζήτηση γίνεται εσχάτως για την πολιτική τακτική του ΠΑΣΟΚ και ειδικά για το αν είναι αποτελεσματική η επικέντρωσή του στα θέματα των θεσμών και των σκανδάλων εις βάρος των προγραμματικών εξαγγελιών.

Καταρχάς, όπως έχουμε γράψει κατ’ επανάληψη, αυτά τα ερωτήματα εν τέλει τα απαντά η ψήφος και εν προκειμένω όλα θα κριθούν από το ποια θα είναι τα σημαντικότερα κριτήρια ψήφου στο κοινό που κυρίως διεκδικεί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Μέχρι… χθες πάντως το ερώτημα αντιμετωπιζόταν αποκλειστικά σε ένα πλαίσιο που έχει πλέον αλλάξει: αυτό της αντιπαλότητας με τη Νέα Δημοκρατία.

Όμως η έφοδος του Τσίπρα στο προσκήνιο αλλάζει πολλά, καθώς το ΠΑΣΟΚ είναι πλέον υποχρεωμένο να παίζει σε διπλό ταμπλό και, κατά πάσα πιθανότητα, να μάχεται πιο σκληρά τον Τσίπρα απ’ όσο τη Ν.Δ. – κάτι που ισχύει και για το υπό ίδρυση κόμμα του πρώην πρωθυπουργού και ήδη φαίνεται στην καθημερινή πολιτική διαχείριση και των δύο πλευρών.

Ένα από τα νέα στοιχεία αυτής της αντιπαράθεσης είναι ότι ο Τσίπρας, που εμφανίστηκε ήδη σε μια δημοσκόπηση να προηγείται με βραχεία κεφαλή του Ανδρουλάκη, έχει ήδη διατελέσει πρωθυπουργός και ξέρει να διαχειριστεί το μείγμα αντιπολίτευσης και πρότασης στην καθημερινή του λειτουργία.

Βεβαίως προς το παρόν υπολείπεται στην προγραμματική προετοιμασία, όπου το ΠΑΣΟΚ είναι σαφώς πιο έτοιμο, αλλά μέχρι τις κάλπες αυτό διορθώνεται.

Το πρόβλημα αυτής της σύγκρουσης δεν θα είναι επικοινωνιακό, αλλά πολιτικό, καθώς, ανεξάρτητα από τη μεταξύ τους διαμάχη, έχουν να αντιμετωπίσουν τη Ν.Δ., η οποία προηγείται και των δύο με διπλάσιο δημοσκοπικό σκορ.

Η μόνη τους ελπίδα να την πλησιάσουν είναι να εκφέρουν μια δομημένη πρόταση για το άμεσο και μεσοπρόθεσμο μέλλον της χώρας – μια ανάγκη που γίνεται ακόμη εντονότερη όσο το διεθνές περιβάλλον γίνεται πιο επικίνδυνο.

Ο διαγωνισμός ατάκας για τα σκάνδαλα της Ν.Δ. πρακτικά δεν ωφελεί ούτε τον Τσίπρα ούτε τον Ανδρουλάκη, αφού περισσότερο τονίζει τις ομοιότητες παρά τις διαφορές και ό,τι οι ίδιοι θεωρούν πλεονέκτημά τους.

Επίσης αφήνει ορθάνοιχτο το πεδίο στον Μητσοτάκη, του οποίου το κύριο μέλημα είναι να προβάλει την εικόνα του μοναδικού ικανού να αντιληφθεί τις μεγάλες ανάγκες της χώρας και να διαχειριστεί τα προβλήματά της.

Και κάτι τελευταίο: Τα σκάνδαλα μόνα τους δεν ρίχνουν κυβερνήσεις. Λειτουργούν απλώς ενισχυτικά όταν η πτώση είναι ήδη βέβαιη για άλλους λόγους.

Επίσης οι υποσχέσεις για θεσμικές μεταρρυθμίσεις δεν φέρνουν εκλογικές νίκες. Κανείς ποτέ δεν θα κερδίσει εκλογές επειδή υπόσχεται ότι το δικαστικό σύστημα και οι υπόλοιποι θεσμοί θα λειτουργούν καλύτερα επί των ημερών του…

Διαβάστε επίσης

Η επιχείρηση εξόντωσης του Νίκου Ανδρουλάκη και η τελευταία γραμμή άμυνας της Δημοκρατίας

Πανσπουδαστική Κ.Σ 1η ξανά, για 5η συνεχόμενη χρονιά, ανάσα ελπίδας και νέων αγώνων!

Έργα Αχελώου: Προεκλογικό πυροτέχνημα ή αμυδρό φως στην άκρη της σήραγγας εκτροπής;

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
advert
ADVERTORIAL

Όταν η πόλη γίνεται η «τάξη»: Ημερίδα για τα 10 χρόνια του εκπαιδευτικού προγράμματος «Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία»

IRAN NEW
ΚΟΣΜΟΣ

«Πάγος» στο πυρηνικό πρόγραμμα αντί για διάλυση και σταδιακό άνοιγμα Ορμούζ στη νέα πρόταση του Ιράν – «Ναι» ΗΠΑ στην άρση κυρώσεων για το πετρέλαιο

xristakopoulos-123-new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ο διαγωνισμός ατάκας για τα σκάνδαλα δεν ωφελεί ούτε τον Τσίπρα ούτε τον Ανδρουλάκη

akylas_1805_1920-1080_new
MEDIA

ΕΡΤ: Ανανέωσε το ραντεβού με το «Πρωίαν σε είδον» ο Akylas

MARINAKIS_BRF_NEW
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τα περί ρωσικού δακτύλου από Άδωνι για Καρυστιανού δείχνει να συμμερίζεται και ο Μαρινάκης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
israel-tragoudistis-eurovision
MEDIA

Η Βουλγαρία… έσωσε την Eurovision, αλλά η κρίση άρχισε: Ανοιχτή αμφισβήτηση για το televoting λόγω Ισραήλ, αποχωρεί το Βέλγιο

drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

kafsima_pratirio_0303_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σταθερά πάνω από 2 € η βενζίνη, νέες αυξήσεις από Τρίτη: Μειώνονται τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου, επαρκής η χώρα προς το παρόν

ikonomakou-tserela1-new
LIFESTYLE

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα παντρεύτηκαν στην Πλάκα

gynaika-vrizei
ΕΛΛΑΔΑ

Το video της ντροπής: Σάλος με γυναίκα που «μπλόκαρε» τρίκυκλο με αλλοδαπό γιατί πήρε τα... «κεφαλάρια» από τα σκουπίδια (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 18.05.2026 16:48
advert
ADVERTORIAL

Όταν η πόλη γίνεται η «τάξη»: Ημερίδα για τα 10 χρόνια του εκπαιδευτικού προγράμματος «Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία»

IRAN NEW
ΚΟΣΜΟΣ

«Πάγος» στο πυρηνικό πρόγραμμα αντί για διάλυση και σταδιακό άνοιγμα Ορμούζ στη νέα πρόταση του Ιράν – «Ναι» ΗΠΑ στην άρση κυρώσεων για το πετρέλαιο

xristakopoulos-123-new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ο διαγωνισμός ατάκας για τα σκάνδαλα δεν ωφελεί ούτε τον Τσίπρα ούτε τον Ανδρουλάκη

1 / 3