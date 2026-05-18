Ο διαγωνισμός ατάκας για τα σκάνδαλα δεν ωφελεί ούτε τον Τσίπρα ούτε τον Ανδρουλάκη

Πολλή συζήτηση γίνεται εσχάτως για την πολιτική τακτική του ΠΑΣΟΚ και ειδικά για το αν είναι αποτελεσματική η επικέντρωσή του στα θέματα των θεσμών και των σκανδάλων εις βάρος των προγραμματικών εξαγγελιών.

Καταρχάς, όπως έχουμε γράψει κατ’ επανάληψη, αυτά τα ερωτήματα εν τέλει τα απαντά η ψήφος και εν προκειμένω όλα θα κριθούν από το ποια θα είναι τα σημαντικότερα κριτήρια ψήφου στο κοινό που κυρίως διεκδικεί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Μέχρι… χθες πάντως το ερώτημα αντιμετωπιζόταν αποκλειστικά σε ένα πλαίσιο που έχει πλέον αλλάξει: αυτό της αντιπαλότητας με τη Νέα Δημοκρατία.

Όμως η έφοδος του Τσίπρα στο προσκήνιο αλλάζει πολλά, καθώς το ΠΑΣΟΚ είναι πλέον υποχρεωμένο να παίζει σε διπλό ταμπλό και, κατά πάσα πιθανότητα, να μάχεται πιο σκληρά τον Τσίπρα απ’ όσο τη Ν.Δ. – κάτι που ισχύει και για το υπό ίδρυση κόμμα του πρώην πρωθυπουργού και ήδη φαίνεται στην καθημερινή πολιτική διαχείριση και των δύο πλευρών.

Ένα από τα νέα στοιχεία αυτής της αντιπαράθεσης είναι ότι ο Τσίπρας, που εμφανίστηκε ήδη σε μια δημοσκόπηση να προηγείται με βραχεία κεφαλή του Ανδρουλάκη, έχει ήδη διατελέσει πρωθυπουργός και ξέρει να διαχειριστεί το μείγμα αντιπολίτευσης και πρότασης στην καθημερινή του λειτουργία.

Βεβαίως προς το παρόν υπολείπεται στην προγραμματική προετοιμασία, όπου το ΠΑΣΟΚ είναι σαφώς πιο έτοιμο, αλλά μέχρι τις κάλπες αυτό διορθώνεται.

Το πρόβλημα αυτής της σύγκρουσης δεν θα είναι επικοινωνιακό, αλλά πολιτικό, καθώς, ανεξάρτητα από τη μεταξύ τους διαμάχη, έχουν να αντιμετωπίσουν τη Ν.Δ., η οποία προηγείται και των δύο με διπλάσιο δημοσκοπικό σκορ.

Η μόνη τους ελπίδα να την πλησιάσουν είναι να εκφέρουν μια δομημένη πρόταση για το άμεσο και μεσοπρόθεσμο μέλλον της χώρας – μια ανάγκη που γίνεται ακόμη εντονότερη όσο το διεθνές περιβάλλον γίνεται πιο επικίνδυνο.

Ο διαγωνισμός ατάκας για τα σκάνδαλα της Ν.Δ. πρακτικά δεν ωφελεί ούτε τον Τσίπρα ούτε τον Ανδρουλάκη, αφού περισσότερο τονίζει τις ομοιότητες παρά τις διαφορές και ό,τι οι ίδιοι θεωρούν πλεονέκτημά τους.

Επίσης αφήνει ορθάνοιχτο το πεδίο στον Μητσοτάκη, του οποίου το κύριο μέλημα είναι να προβάλει την εικόνα του μοναδικού ικανού να αντιληφθεί τις μεγάλες ανάγκες της χώρας και να διαχειριστεί τα προβλήματά της.

Και κάτι τελευταίο: Τα σκάνδαλα μόνα τους δεν ρίχνουν κυβερνήσεις. Λειτουργούν απλώς ενισχυτικά όταν η πτώση είναι ήδη βέβαιη για άλλους λόγους.

Επίσης οι υποσχέσεις για θεσμικές μεταρρυθμίσεις δεν φέρνουν εκλογικές νίκες. Κανείς ποτέ δεν θα κερδίσει εκλογές επειδή υπόσχεται ότι το δικαστικό σύστημα και οι υπόλοιποι θεσμοί θα λειτουργούν καλύτερα επί των ημερών του…

