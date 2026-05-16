Πανσπουδαστική Κ.Σ 1η ξανά, για 5η συνεχόμενη χρονιά, ανάσα ελπίδας και νέων αγώνων!

Η πρωτιά της Πανσπουδαστικής Κ.Σ. για 5η συνεχόμενη χρονιά και το γκρέμισμα της κυβερνητική παράταξης, ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, στις φετινές φοιτητικές εκλογές έδωσε μια σημαντική «ανάσα» αισιοδοξίας και ελπίδας σε χιλιάδες φοιτητές και φοιτήτριες, και μαζί τους σε χιλιάδες λαού και νεολαίας. Αποτυπώνει την καταδίκη και τη δυσαρέσκεια δεκάδων χιλιάδων φοιτητών για την κυβερνητική πολιτική, τα αποτελέσματα των αντιεκπαιδευτικών κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στηρίζουν και τα άλλα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης και οι παρατάξεις τους στα Πανεπιστήμια.

Το γεγονός ότι αυτή η «δημοσκόπηση» και τα «ευρήματά» της θάφτηκαν, επιβεβαιώνει ότι το αποτέλεσμα των φοιτητικών εκλογών, η -για 5η συνεχόμενη χρονιά- νίκη της Πανσπουδαστικής έφερε ξανά σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση και τα επιτελεία της. Είχαν θαφτεί κι άλλες «δημοσκοπήσεις» πριν από αυτή, όπως η πρωτιά του συνδυασμού που στηρίζει το ΚΚΕ στην ΑΔΕΔΥ, στο ΕΚΑ και σε μεγάλες ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα όλης της χώρας, η πολύ μεγάλη άνοδος του συνδυασμού που στηρίζει το ΚΚΕ στο συνέδριο της ΓΣΕΕ κ.α. Σύμπτωση επαναλαμβανόμενη παύει να είναι σύμπτωση…

Το αποτέλεσμα των φοιτητικών εκλογών αποτελεί μία σημαντική παρακαταθήκη και συμβολή στη μεγάλη προσπάθεια αγωνιστικής ανασυγκρότησης του φοιτητικού κινήματος, αναζωογόννησης των φοιτητικών συλλόγων και ανόδου συμμετοχής των φοιτητών στις διαδικασίες τους.

Με την πρωτιά της Πανσπουδαστικής οι φοιτητές έστειλαν μήνυμα στην κυβέρνηση, να μην τολμήσει να αναθεωρήσει το άρθρο 16 του Συντάγματος, που θα οδηγήσει στην πλήρη υποβάθμιση των πτυχίων, στην εξίσωσή τους με τα ιδιωτικά κολέγια και στη γενίκευση των διδάκτρων. Αποτελεί ένα μήνυμα διεκδίκησης κόντρα στα «δεσμά» που βάζει η κυρίαρχη πολιτική στα όνειρα και το μέλλον των φοιτητών. Για ένα Πανεπιστήμιο που δεν θα είναι «άβατο» επιχειρηματικών συμφερόντων, που δεν θα «εγκλωβίζεται» στα πλαίσια των κερδών των διαφόρων ομίλων ή της πολεμικής έρευνας, δεν θα «χωράει» την κρατική καταστολή και τον αυταρχισμό, αλλά θα ταιριάζει στις δυνατότητες και τις ανάγκες της εποχής μας, θα αναπτύσσει την έρευνα για τις κοινωνικές ανάγκες, την κατάκτηση και τη διάδοση της γνώσης με στόχο τη βελτίωση της ζωής του εργαζόμενου ανθρώπου.

Για άλλη μία φορά εκφράζεται το υποκριτικό άγχος διαφόρων για την αποχή που μόνο στόχο έχουν να διαμορφώσουν όρους συμβιβασμού, αναμονής και υπονόμευσης της διεκδίκησης, κλίμα μοιρολατρίας. Είναι οι ίδιοι που θάβουν επίσης την πρωτιά της Πανσπουδαστικής επειδή τους χαλάει «τη σούπα». Το υποτιθέμενο ενδιαφέρον τους είναι στην αντίθετη κατεύθυνση από τον αναγκαίο προβληματισμό για την ανάγκη ανόδου συμμετοχής στην οργανωμένη πάλη και στη συλλογική οργάνωση, το δυνάμωμα της σύγκρουσης με την πολιτική του κέρδους. Σε αυτή την κατεύθυνση τα μέλη και οι φίλοι της ΚΝΕ, όλοι όσοι συμμετείχαν ψηφοδέλτια της Πανσπουδαστικής Κ.Σ, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να πρωτοστατήσουμε.

Φέτος, η πρωτιά της Πανσπουδαστικής επετεύχθη κόντρα σε ένα οργανωμένο σχέδιο του συστήματος για τον έλεγχο του φοιτητικού κινήματος. Από την προσπάθεια να καλλιεργήσουν κλίμα τρομοκράτησης και μη συμμετοχής, τα εμπόδια που έβαλαν διάφορες πρόθυμες διοικήσεις στη δράση της Πανσπουδαστικής με απαγορεύσεις και διώξεις, μέχρι τα στημένα σκηνικά μία μέρα πριν τις φοιτητικές εκλογές και τους μηχανισμούς εξαγοράς και νοθείας της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ. Όλα έπεσαν στο κενό.

Η ΔΑΠ παρά το «σπρώξιμο» και τη στήριξη από την κυβέρνηση, δεν κατάφερε να «σηκώσει κεφάλι». Η ΠΑΣΠ, η παράταξη του ΠΑΣΟΚ, πήρε άριστα στον αντικομμουνισμό και τα εμπόδια στην οργάνωση της πάλης ενώ το κόμμα της ανταγωνίζεται τη ΝΔ για το ποιος ψήφισε πρώτος τις διαγραφές φοιτητών και ποιανού έμπνευση ήταν η αναθεώρηση του άρθρου 16. Ο ΣΥΡΙΖΑ και διάφορα μονοπρόσωπα κόμματα απέδειξαν πόσο μακριά είναι από τις ζωντανές διεργασίες της νεολαίας, αφού δεν κατόρθωσαν να έχουν ούτε έναν υποψήφιο σε όλη τη χώρα.

Αποδεικνύεται για ακόμα μία φορά ότι ο μόνος αντίπαλος για την κυβέρνηση και την πολιτική στην οποία «τα βρίσκουν» όλοι οι παραπάνω, είναι το οργανωμένο κίνημα που βάζει μπροστά τις ανάγκες των φοιτητών κόντρα στα κέρδη του κεφαλαίου και τη στρατηγική του. Ένα τέτοιο κίνημα, με τα μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ μπροστά, αποτελεί τη μόνη δύναμη που μπορεί να επιβάλλει κατακτήσεις, να καθυστερεί και να εμποδίζει αντιλαϊκά μέτρα, να αλλάζει τους συσχετισμούς και να ανοίγει δρόμο για ριζικές ανατροπές.

Τα μέλη της ΚΝΕ, οι χιλιάδες αγωνιστές υποψήφιοι με την Πανσπουδαστική Κ.Σ. βρεθήκαμε και θα βρεθούμε στην πρώτη γραμμή αυτής της μάχης, αναλαμβάνοντας την μεγάλη ευθύνη που αντιστοιχεί στην εμπιστοσύνη χιλιάδων φοιτητών, δίνοντας τη μάχη ήδη από την επόμενη μέρα, διεκδικώντας σπουδές και ζωή στο ύψος των σημερινών αναγκών μας.

*Ο Γιάννης Γαλιατσάτος, είναι στέλεχος της ΚΝΕ

Διαβάστε επίσης

Τραμπ και Σι με φόντο τη Μέση Ανατολή

Αυτό που δεν διαβάζετε στις δημοσκοπήσεις, η μεγάλη ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί

Πόσο θα ταράξουν τα νερά Τσίπρας και Καρυστιανού;