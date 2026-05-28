ΠΕΜΠΤΗ 28.05.2026 08:44
28.05.2026 07:00

Η γρήγορη φόρτιση γίνεται ακόμα πιο εύκολη για τους κατόχους ηλεκτρικών Volvo

credit: Volvo

Η Volvo κάνει τη δημόσια φόρτιση πιο εύκολη στην Ευρώπη και στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, επεκτείνοντας την πρόσβαση στο δίκτυο Tesla Supercharging.

Από το τέταρτο τρίμηνο του έτους, οι οδηγοί της σουηδικής εταιρείας θα μπορούν να χρησιμοποιούν την εφαρμογή της εταιρείας για να φορτίζουν τα αμιγώς ηλεκτρικά Volvo τους σε περισσότερους από 20.000 σταθμούς Tesla Supercharger ανά την Ευρώπη. Αυτό προσφέρει στους οδηγούς πιο εύκολη και βολική πρόσβαση σε σταθμούς Tesla Supercharger σε 29 ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας και άλλων σημαντικών αγορών όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Σουηδία, η Ιταλία και η Ισπανία.

Ήδη σήμερα, οι οδηγοί ηλεκτρικών Volvo μπορούν να χρησιμοποιούν το Volvo Cars app σε 120.000 σημεία φόρτισης στη Βόρειο Αμερική, συμπεριλαμβανομένων των σταθμών Tesla Supercharger, καθώς και σε περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια σημεία φόρτισης ανά την Ευρώπη.

Η προσέγγιση της Volvo στη φόρτιση είναι να κάνει τη ζωή με ηλεκτρικά αυτοκίνητα ακόμα πιο εύκολη από όσο είναι σήμερα, καθιστώντας τη δημόσια φόρτιση πιο ενιαία και αξιόπιστη σε όλο τον κόσμο. Αυτό περιλαμβάνει την υποστήριξη τυποποιημένης φόρτισης, ιδίως σε αγορές όπου οι κοινές προσπάθειες μπορούν να κάνουν τη δημόσια φόρτιση πιο εύκολη για περισσότερους οδηγούς.

