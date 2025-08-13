«Λύστε τα πριν φύγετε» – Έκκληση για τα πυρόπληκτα ζώα

Τα πύρινα μέτωπα που εξακολουθούν να μαίνονται σε αρκετές περιοχές της χώρας εκτός από τις τεράστιες ζημιές που έχουν προκαλέσει σε περιουσίες και δάση έχουν δημιουργήσει και τεράστιο πρόβλημα σε εκατοντάδες πυρόπληκτα ζώα, οικόσιτα και μη, που τρομαγμένα αναζητούν καταφύγιο.

Η Μαρίλια Τσόπελα, υπεύθυνη φιλοξενίας και επικοινωνίας της οργάνωσης Dogs Voice αναφέρθηκε στις ενέργειες που πρέπει να κάνουν οι πολίτες όταν φεύγουν εσπευσμένα από έναν τόπο όπου έχει ξεσπάσει πυρκαγιά.

«Σε κάθε 112 δυστυχώς κάποιοι μένουν πίσω» ανέφερε στην ΕΡΤnews προτρέποντας τον κόσμο όταν εκκενώνει μια περιοχή να λύνει τα ζώα γιατί «δεν μπορούν να σωθούν μόνα τους. Δεν μπορούν να λύσουν τις αλυσίδες τους».

Η ομάδα της “Dogs Voice” βρέθηκε στην Πάτρα στις 3 τα ξημερώματα της Τετάρτης, επιχειρώντας σε πολλαπλά μέτωπα ταυτόχρονα.

«Συμβάλαμε σε αρκετούς απεγκλωβισμούς ζώων, αλλά δυστυχώς είδαμε και σκηνές που επαναλαμβάνονται σε κάθε φωτιά –ζώα δεμένα, εγκαταλελειμμένα, που δεν πρόλαβαν να σωθούν», ανέφερε στην Κατερίνα Δούκα.

Σύμφωνα με την ίδια, στην επιχείρηση της Αχαΐας διασώθηκαν περίπου 30 ζώα –αριθμός που φαντάζει μικρός σε σχέση με την έκταση της καταστροφής.

«Για εμάς που ξέρουμε τι σημαίνει μια τέτοια πυρκαγιά, το να σώζεις μόνο τριάντα ζώα είναι τραγικό. Δείχνει ότι η ζωή εκεί έχει σβήσει».

Η οργάνωση αντιμετωπίζει καθημερινά σκηνές πανικού: σκύλοι να τρέχουν τρομαγμένοι στους δρόμους, να κινδυνεύουν από οχήματα, γάτες ή παραγωγικά ζώα εγκλωβισμένα σε μαντριά.

«Δυστυχώς, τα παραγωγικά ζώα σπανίως σώζονται –είναι πολλά, μαζεμένα, και δεν υπάρχει χώρος να μεταφερθούν», εξήγησε σημειώνοντας ότι σε έκτακτες περιπτώσεις πυρκαγιών συνεργάζονται με την ΑΝΙΜΑ για την απομάκρυνση και περίθαλψη των ζώων

Η κ. Τσόπελα υπογράμμισε τη σημασία της εθελοντικής βοήθειας: «Έχουμε ανθρώπους που μας δίνουν φορτηγά και βαν για μεταφορές.

Στην Πάτρα, άνθρωποι που δεν μας ήξεραν καν, κινητοποιήθηκαν και δημιούργησαν μια μεγάλη αλυσίδα διάσωσης».

Όσα ζώα δεν αναζητούν οι ιδιοκτήτες τους –με τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι τους ανήκουν και είχαν καλή φροντίδα– παραμένουν υπό την προστασία της οργάνωσης.

«Επτά σκυλιά από την Παλαιά Φώκαια έχουν πλέον γίνει δική μας οικογένεια και ψάχνουν σπίτι ή φιλοξενία. Οι εθελοντές μας μένουν ξάγρυπνοι για να τα φροντίσουν, καθώς οι πανσιόν είναι γεμάτες και το κόστος μεγάλο», λέει.

«Λύστε τα ζώα σας, πιάστε τα, σώστε τα. Κάθε βοήθεια –είτε είναι φιλοξενία, είτε μεταφορικό μέσο, είτε εθελοντική εργασία– είναι πολύτιμη. Στις φωτιές, ο ένας είναι το στήριγμα του άλλου» τόνισε καλώντας τον κόσμο να ενδιαφερθεί.

