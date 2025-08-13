search
ΤΕΤΑΡΤΗ 13.08.2025 07:44
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.08.2025 07:12

Σε πορτοκαλί συναγερμό για εκδήλωση πυρκαγιάς σήμερα η Αττική και άλλες εννέα Περιφέρειες της χώρας

13.08.2025 07:12
FOTIES120825

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται και σήμερα οι αρμόδιες αρχές, καθώς η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει εκδώσει προειδοποίηση για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (Κατηγορία Κινδύνου 4) σε περιοχές δέκα Περιφερειών της χώρας.

Οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούν σε πολλές περιοχές της χώρας δημιουργούν εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες για την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών.

Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά στην ύπαιθρο, όπως η χρήση φλόγας ή εργαλείων που παράγουν σπινθήρες, καθώς και η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων.

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για σήμερα Τετάρτη 13 Αυγούστου, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων),

Περιφέρεια Πελοποννήσου,

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος,

Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Πρέβεζας, ΠΕ Άρτας),

Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Σποράδων),

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου),

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Λευκάδας, ΠΕ Κεφαλληνίας, ΠΕ Ιθάκης, ΠΕ Ζακύνθου),

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης),

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Όρους),

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Λήμνου).

Διαβάστε επίσης

Κεφαλογιάννης: 3.100 φωτιές από την 1η Μαΐου, 7 στις 10 οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα

Hellenic Train: Απέλυσε 5 εργαζόμενους χωρίς προειδοποίηση – Σε εκδίκηση αποδίδει τις απολύσεις το σωματείο τους

Tσίγκας: Είναι πάρα πολύ δύσκολο 24ωρο – 82 πυρκαγιές σε μία μέρα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tsitsipas-service
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Αποκλεισμός και στο διπλό του τουρνουά στο Σινσινάτι

autokihnitio new
ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε κατάστημα και τυλίχθηκε στις φλόγες – Νεκρός ο οδηγός

astegos new
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Λευκός Οίκος απειλεί ξανά με φυλάκιση τους άστεγους στην Ουάσιγκτον

FOTIES120825
ΕΛΛΑΔΑ

Σε πορτοκαλί συναγερμό για εκδήλωση πυρκαγιάς σήμερα η Αττική και άλλες εννέα Περιφέρειες της χώρας

fotia3 new
ΕΛΛΑΔΑ

Είναι πάρα πολύ δύσκολο 24ωρο – 82 πυρκαγιές σε μία μέρα, λέει ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών της Πυροσβεστικής

Δείτε όλες τις ειδήσεις
salted_caramel_sintagi
CUCINA POVERA

Εύκολο παγωτό αλατισμένης καραμέλας, χωρίς παγωτομηχανή

gaza kyvertitis
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Παλαιστίνιος επιχειρηματίας Σαμίρ Χουλίλε προωθείται για πιθανός κυβερνήτης της μεταπολεμικής Λωρίδας της Γάζας

ant1_dikastis8
MEDIA

ANT1: Παρόντες όλοι πριν το «γράφουμε» για τη νέα σειρά «Ο δικαστής»

kathares-kouventes-new
MEDIA

«Καθαρές Κουβέντες»: Πρεμιέρα στο OPEN για Σπύρο Χαριτάτο και Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου - Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού

joker-new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο τζακ ποτ στο Τζόκερ: 26,5 εκατομμύρια ευρώ θα μοιραστούν στην επόμενη κλήρωση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 13.08.2025 07:41
tsitsipas-service
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Αποκλεισμός και στο διπλό του τουρνουά στο Σινσινάτι

autokihnitio new
ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε κατάστημα και τυλίχθηκε στις φλόγες – Νεκρός ο οδηγός

astegos new
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Λευκός Οίκος απειλεί ξανά με φυλάκιση τους άστεγους στην Ουάσιγκτον

1 / 3