Συγκινητικό βίντεο: Εθελοντές ναυαγοσώστες του Ερυθρού Σταυρού σώζουν ανθρώπους και ζώα

Με τη φωτιά να κατακαίει την Ελλάδα, συγκλονίζει το βίντεο του Ερυθρού Σταυρού, με τους εθελοντές ναυαγοσώστες που «επιχειρούν» στην Αχαΐα.

Στο βίντεο φαίνονταιι εθελοντές Ναυαγοσώστες, με διασωστική λέμβο, να παλεύουν προκειμένου να απομακρύνουν και ουσιαστικά να σώζουν οικογένειες και κατοικίδια από την περιοχή Βραχναίικα, όπου η πύρινη λαίλαπα έφτασε δίπλα στην θάλασσα.

Επίσης στην περιοχή Βουντένη, οι εθελοντές Σαμαρείτες Διασώστες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού έδωσαν σκληρή μάχη με τις φλόγες όλη τη νύχτα.

«Σας ευχαριστούμε από καρδιάς» είναι το μήνυμα που δημοσιεύει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στο Facebook, μήνυμα που έρχεται ως άμεση απάντηση στα προκλητικά σχόλια της Σοφίας Βούλτεψη ότι για τις πυρκαγιές στη χώρα μας ευθύνεται… η έλλειψη εθελοντών….

Απεγκλωβισμοί από Λιμενικό σε Χίο και Κάτω Αχαΐα

Συντονισμένη επιχείρηση απεγκλωβισμού 76 πολιτών και δύο τετράποδων πραγματοποίησε χθες, Τρίτη 12 Αυγούστου, το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, σε παραλιακές περιοχές της Χίου και της Κάτω Αχαΐας που επλήγησαν από δασικές πυρκαγιές.

Υπό τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του Αρχηγείου, σε συνεργασία με το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.), κινητοποιήθηκαν συνολικά 12 πλωτά μέσα και δεκάδες στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Στη Χίο, η φωτιά ξέσπασε στη δασική περιοχή της Βολισσού, με τις φλόγες να απειλούν τις παραλιακές ζώνες Αγία Μαρκέλλα, Μανάγρος, Λημνιά και Λάμψα. Στην επιχείρηση συμμετείχαν έξι περιπολικά σκάφη, ένα ναυαγοσωστικό, ένα περιπολικό πλοίο και πέντε ιδιωτικά σκάφη, μεταφέροντας με ασφάλεια 56 άτομα και ένα ζώο στα αλιευτικά καταφύγια Λιθί και Λαγκάδα.

Στην Κάτω Αχαΐα, οι πυρκαγιές επηρέασαν τις περιοχές Πλατάνι, Καμίνια, Τσουκαλαίικα και Βραχνέικα. Τρία περιπολικά, ένα αντιρρυπαντικό και ιδιωτικά σκάφη διέσωσαν 20 πολίτες και ένα τετράποδο από τις ακτές Κάτω Αλισσός, Αλυκές και Καμίνια, μεταφέροντάς τους στον νότιο λιμένα Πάτρας.

Πλωτά μέσα παραμένουν σε επιφυλακή για τυχόν νέες ανάγκες συνδρομής

