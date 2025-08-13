search
ΤΕΤΑΡΤΗ 13.08.2025 13:56
ΕΛΛΑΔΑ

13.08.2025 13:00

Ηράκλειο: Εργαζόμενος έπεσε σε γκρεμό ενώ καθάριζε πισίνα

13.08.2025 13:00
Εργατικό ατύχημα με θύμα έναν 53χρονο, ο οποίος έπεσε σε γκρεμό ενώ καθάριζε πισίνα ξενοδοχείου στην περιοχή της Αγίας Πελαγίας του δήμου Μαλεβιζίου, κινητοποίησε τις αρχές στο Ηράκλειο.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 11 το πρωί της Τετάρτης κοντά στην παραλία Μονοναύτης, με τον άτυχο άνδρα να πέφτει από ύψος περίπου 7 μέτρων στον γκρεμό, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Για την ανάσυρση του τραυματισμένου εργαζόμενου κινητοποιήθηκε η 3 ΕΜΑΚ, άνδρες της οποίας κατέβηκαν με σχοινιά στο δύσβατο σημείο όπου είχε πέσει και κατάφεραν να τον μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έσπευσε στην περιοχή, προχώρησε στη διακομιδή του 53χρονου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. 

Ευτυχώς, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν κινδυνεύει η ζωή του.

