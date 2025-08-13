search
ΤΕΤΑΡΤΗ 13.08.2025 11:49
ΕΛΛΑΔΑ

13.08.2025 10:23

Φωτιά στην Πρέβεζα: Συγκλονίζει κάτοικος που έχασε το σπίτι του – «Δεν με βοήθησε κανείς, πάλευα με έναν κουβά κι ένα βαρέλι» (video)

13.08.2025 10:23
preveza+pantanassa

Τουλάχιστον 10 με 12 σπίτια έχουν κάει σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων στο χωριό Παντάνασσα από τη μεγάλη φωτιά στην Πρέβεζα.

Ένας κάτοικος που είδε το σπίτι του να τυλίγεται στις φλόγες και να γίνεται στάχτη μπροστά στα μάτια του, συγκλόνισε μιλώντας στην κάμερα του OPEN καταγγέλοντας ότι πάλευε μόνος του με έναν κουβά να σώσει την περιουσία του.

«Η πυροσβεστική δεν το προστάτεψε. Έφυγαν τώρα πήγαν αλλού. Πέρναγαν τα πυροσβεστικά και μου έλεγαν πως δεν έχουν νερό. Έμεινα και πάλευα μόνος με έναν κουβά και ένα βαρέλι να προσπαθήσω να σβήσω την φωτιά στο σπίτι μου. Έχω παράπονο από τους πάντες. Εκεί που τους χρειαστήκαμε, δεν φάνηκαν πουθενά», ξέσπασε ο κάτοικος.

«Πάω να πέσω μες τη φωτιά να τελειώνουμε» είπε ο άνθρωπος που έχασε την κύρια κατοικία του.

«Δεν με βοήθησε κανείς. Κανείς» είπε αγανακτισμένος ο άνδρας.

«Μου έχει μείνει μόνο μία μπλούζα, αυτή που φοράω και είναι λερωμένη», είπε στην κάμερα ένας άλλος κάτοικος που έκανε λόγο για μεγάλες ζημιές σε σπίτια του χωριού.

