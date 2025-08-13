search
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Φιλιππιάδα: «Δεν έχει γίνει κανένα έργο, τόσα χρόνια στέλνουμε αιτήματα και μας διώχνουν με τις κλωτσιές»

Στάχτη και καταστροφή αφήνει πίσω της η πύρινη λαίλαπα που κατακαίει και την περιοχή της Πρέβεζας, με τους κατοίκους να βρίσκονται σε απόγνωση.

Πάνω από δέκα σπίτια, μέχρι τώρα, έχει κάψει η φωτιά στην Φιλιππιάδα, ενώ μεγάλες είναι και οι ζημιές στην περιοχή.

Όπως καταγγέλλει ο πρόεδρος της ομοσπονδίας αγροτικών συλλόγων Άρτας, Βαγγέλης Μπέτσας, καταστράφηκαν σπίτια, κτηνοτροφικές, χοιροτροφικές και άλλες παραγωγικές μονάδες.

«Γύρω από τις φωτιές είναι ο ποταμός Λούρος. Πιο κάτω είναι ο ποταμός Αραχθος. Παραπάνω, είναι άλλα ποτάμια. Δεν έχει γίνει κανένα έργο, καμιά ομβροδεξαμενή!», επεσήμανε χαρακτηριστικά και τόνισε: «Τόσα χρόνια στέλνουμε αιτήματα και στην περιφέρεια και στα υπουργεία και μας διώχνουν με τις κλωτσιές. Και αυτή την στιγμή το ένα και μοναδικό και μικρό ελικόπτερο που το παλεύει, παίρνει νερό από την λίμνη Ζηρού…»

Την ίδια ώρα, κάτοικος που είδε το σπίτι του να τυλίγεται στις φλόγες και να γίνεται στάχτη μπροστά στα μάτια του, συγκλόνισε μιλώντας στην κάμερα του OPEN καταγγέλοντας ότι πάλευε μόνος του με έναν κουβά να σώσει την περιουσία του.

«Η πυροσβεστική δεν το προστάτεψε. Έφυγαν τώρα πήγαν αλλού. Πέρναγαν τα πυροσβεστικά και μου έλεγαν πως δεν έχουν νερό. Έμεινα και πάλευα μόνος με έναν κουβά και ένα βαρέλι να προσπαθήσω να σβήσω την φωτιά στο σπίτι μου. Έχω παράπονο από τους πάντες. Εκεί που τους χρειαστήκαμε, δεν φάνηκαν πουθενά», ξέσπασε ο κάτοικος.

«Πάω να πέσω μες τη φωτιά να τελειώνουμε» είπε ο άνθρωπος που έχασε την κύρια κατοικία του.

«Δεν με βοήθησε κανείς. Κανείς» είπε αγανακτισμένος ο άνδρας.

