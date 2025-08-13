Σοβαρό τροχαίο στη Λ. Λαυρίου – Πέντε τραυματίες, ανάμεσα τους δυο παιδιά

Τροχαίο σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη λεωφόρο Λαυρίου στο ύψος των φαναριών για τα Καλύβια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του irafina.gr, αποτέλεσμα του τροχαίου ανάμεσα σε δύο αυτοκίνητα ήταν ο τραυματισμός πέντε ατόμων ανάμεσα τους δυο παιδιών 13 και 15 ετών.

Τα δύο παιδιά παραλήφθηκαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να μεταφερθούν σε νοσοκομείο, ενώ έφτασε ακόμα ένα ασθενοφόρο προκειμένου να μεταφέρει άλλες τρεις τραυματίες που βρέθηκαν στο σημείο του ατυχήματος.

Επί τόπου βρέθηκαν οχήματα της πυροσβεστικής και της τροχαίας ενώ δεν έχουν γίνει γνωστές μέχρι αυτήν την ώρα περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες του ατυχήματος.

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Υπεύθυνοι ξενοδοχείου κατήγγειλαν τουρίστρια από τη Γερμανία ότι… αφόδευσε μέσα στην πισίνα

Εξάμηνη αναστολή διαπίστευσης σε φορέα πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων

Φωτιά στην Πρέβεζα: Συγκλονίζει κάτοικος που έχασε το σπίτι του – «Δεν με βοήθησε κανείς, πάλευα με έναν κουβά κι ένα βαρέλι» (video)