ΤΕΤΑΡΤΗ 13.08.2025 13:58
13.08.2025 12:40

Σοβαρό τροχαίο στη Λ. Λαυρίου – Πέντε τραυματίες, ανάμεσα τους δυο παιδιά

13.08.2025 12:40
αρχείου Eurokinissi

Τροχαίο σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη λεωφόρο Λαυρίου στο ύψος των φαναριών για τα Καλύβια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του irafina.gr, αποτέλεσμα του τροχαίου ανάμεσα σε δύο αυτοκίνητα ήταν ο τραυματισμός πέντε ατόμων ανάμεσα τους δυο παιδιών 13 και 15 ετών.

Τα δύο παιδιά παραλήφθηκαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να μεταφερθούν σε νοσοκομείο, ενώ έφτασε ακόμα ένα ασθενοφόρο προκειμένου να μεταφέρει άλλες τρεις τραυματίες που βρέθηκαν στο σημείο του ατυχήματος.

Επί τόπου βρέθηκαν οχήματα της πυροσβεστικής και της τροχαίας ενώ δεν έχουν γίνει γνωστές μέχρι αυτήν την ώρα περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες του ατυχήματος.

