ΕΛΛΑΔΑ

13.08.2025 12:07

Ηράκλειο: Υπεύθυνοι ξενοδοχείου κατήγγειλαν τουρίστρια από τη Γερμανία ότι… αφόδευσε μέσα στην πισίνα

13.08.2025 12:07
pisina-new

Μια περίεργη ιστορία, με πρωταγωνίστρια μια 53χρονη τουρίστρια από τη Γερμανία, διαδραματίζεται τις τελευταίες ώρες στην Χερσόνησο Ηρακλείου Κρήτης.

Οι υπεύθυνοι του καταλύματος στο οποίο διέμενε η 53χρονη τουρίστρια από τη Γερμανία, την κατήγγειλαν στις αστυνομικές Αρχές, στο Ηράκλειο, για ανάρμοστη συμπεριφορά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν το μεσημέρι της Τρίτης όταν ο υπεύθυνος του ξενοδοχείου και ο εκπρόσωπος της επιχείρησης πήγαν στο αστυνομικό μέγαρο της πόλης και κατήγγειλαν πως μία 53χρονη τουρίστρια από τη Γερμανία αφόδευσε μέσα στην πισίνα!

Οι αστυνομικοί εντόπισαν την 53χρονη και την συνέλαβαν ωστόσο εκείνη κατάθεσε μήνυση για ψευδή στοιχεία και συκοφαντική δυσφήμιση με τις Αρχές να προχωρούν στη σύλληψη και των δύο στελεχών του ξενοδοχείου.

Οι Αρχές ερευνούν την υπόθεση για να εξακριβώσουν τι πραγματικά συνέβη.

agonas-xokei-tsechia-new
ΚΟΣΜΟΣ

Μητέρα αθλητή «μπούκαρε» σε αγώνα χόκεϊ επί πάγου για να διαμαρτυρηθεί για τον γιο της – Την έβγαλαν… σηκωτή! (Video)

djuricic_1308_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Εκτός αποστολής ο Τζούριτσιτς από τη ρεβάνς με τη Σαχτάρ λόγω προβλήματος στη γάμπα

fotia_oxima
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αχαΐα: «Στάχτη» 550 αυτοκίνητα στο Τελωνείο Πατρών

Anemone_-_First_Look_Photo
ΣΙΝΕΜΑ

«Anemone»: Ο Daniel Day-Lewis επιστρέφει μετά από 8 χρόνια στη μεγάλη οθόνη υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του γιου του

filippiada-fwtia
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Φιλιππιάδα: «Δεν έχει γίνει κανένα έργο, τόσα χρόνια στέλνουμε αιτήματα και μας διώχνουν με τις κλωτσιές»

gaza kyvertitis
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Παλαιστίνιος επιχειρηματίας Σαμίρ Χουλίλε προωθείται για πιθανός κυβερνήτης της μεταπολεμικής Λωρίδας της Γάζας

salted_caramel_sintagi
CUCINA POVERA

Εύκολο παγωτό αλατισμένης καραμέλας, χωρίς παγωτομηχανή

ant1_dikastis8
MEDIA

ANT1: Παρόντες όλοι πριν το «γράφουμε» για τη νέα σειρά «Ο δικαστής»

kathares-kouventes-new
MEDIA

«Καθαρές Κουβέντες»: Πρεμιέρα στο OPEN για Σπύρο Χαριτάτο και Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου - Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού

joker-new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο τζακ ποτ στο Τζόκερ: 26,5 εκατομμύρια ευρώ θα μοιραστούν στην επόμενη κλήρωση

1 / 3