Ηράκλειο: Υπεύθυνοι ξενοδοχείου κατήγγειλαν τουρίστρια από τη Γερμανία ότι… αφόδευσε μέσα στην πισίνα

Μια περίεργη ιστορία, με πρωταγωνίστρια μια 53χρονη τουρίστρια από τη Γερμανία, διαδραματίζεται τις τελευταίες ώρες στην Χερσόνησο Ηρακλείου Κρήτης.

Οι υπεύθυνοι του καταλύματος στο οποίο διέμενε η 53χρονη τουρίστρια από τη Γερμανία, την κατήγγειλαν στις αστυνομικές Αρχές, στο Ηράκλειο, για ανάρμοστη συμπεριφορά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν το μεσημέρι της Τρίτης όταν ο υπεύθυνος του ξενοδοχείου και ο εκπρόσωπος της επιχείρησης πήγαν στο αστυνομικό μέγαρο της πόλης και κατήγγειλαν πως μία 53χρονη τουρίστρια από τη Γερμανία αφόδευσε μέσα στην πισίνα!

Οι αστυνομικοί εντόπισαν την 53χρονη και την συνέλαβαν ωστόσο εκείνη κατάθεσε μήνυση για ψευδή στοιχεία και συκοφαντική δυσφήμιση με τις Αρχές να προχωρούν στη σύλληψη και των δύο στελεχών του ξενοδοχείου.

Οι Αρχές ερευνούν την υπόθεση για να εξακριβώσουν τι πραγματικά συνέβη.

