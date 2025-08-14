Κρήτη: Νεκρός 28χρονος σε τροχαίο στον ΒΟΑΚ

Τροχαίο δυστύχημα με έναν άνδρα, κατά πληροφορίες 28 ετών, να χάνει τη ζωή του σημειώθηκε σήμερα, Πέμπτη, το πρωί στον ΒΟΑΚ.

Σύμφωνα με το ekriti.gr το τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 7 στην διασταύρωση του Ταυρωνίτη Χανίων επί του ΒΟΑΚ.

Κατά την ίδια πηγή, το δυστύχημα σημειώθηκε όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο νεαρός εξετράπη της πορείας του και ανετράπη.

Στο σημείο βρέθηκαν στελέχη της πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ, ωστόσο για τον άτυχο οδηγό ήταν ήδη αργά καθώς είχε αφήσει την τελευταία του πνοή.

