Βελτιωμένη η εικόνα των πυρκαγιών σε όλα τα μέτωπα – Ενεργές εστίες σε Χίο και Ρωμανό Πάτρας – Eνημέρωση από την Πυροσβεστική

Καλύτερη είναι η εικόνα των πύρινων μετώπων σε Ζάκυνθο, Φιλιππιάδα σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Βασίλη Βαθρακογιάννη, ο οποίος ανέφερε ότι ενεργές παραμένουν εστίες φωτιάς σε Χίο και Πάτρα.

«Στη Ζάκυνθο αυτή την στιγμή δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο και οι πυροσβεστικές δυνάμεις αυτή την στιγμή αντιμετωπίζουν μόνο διάσπαρτες εστίες.

Για τη δασοπυρόσβεση στο νησί έχουν διατεθεί τρία ελικόπτερα» δήλωσε ο κ. Βαθρακογιάννης.

«Στην περιοχή Γυμνότοπος, στην περιοχής της Φιλιππιάδας, αυτή την στιγμή δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο και αντιμετωπίζονται οι διάσπαρτες εστίες», πρόσθεσε λέγοντας ότι για την δασοπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα».

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι συνεχίζεται η διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών με τη συνδρομή χωματουργικών μηχανικών, στις παρυφές της Φιλιππιάδας.

Αναφορικά με το μέτωπο της Αχαϊάς τόνισε η φωτιά είναι ενεργή κοντά στην περιοχή του Ρωμανού.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, στην περιοχή πετούν έξι αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για συντονισμό.

«Στην Χίο η πυρκαγιά είναι ενεργή σε πολύ δύσβατα σημεία» πρόσθεσ λέγοντας ότι η φωτιά καίει σημείο στη βορειοδυτική και βορειοανατολική πλευρά του νησιού. Για την δασοπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα.

«Η πυρκαγιά είναι ενεργή σε πολύ δύσβατα σημεία στη βορειοδυτική και βορειοανατολική πλευρά, αλλά και πλησίον του οικισμού Παπάρια», τόνισε.

Για την πυρόσβεση στο νησί έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα.

Η αγροτοδασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις πρωινές ώρες σήμερα στο Ξεροβόρι Ηλείας, όπως είπε, είναι σε ύφεση.

Δύσκολη αναμένεται και η σημερινή ημέρα, αφού για τις περισσότερες περιοχές της χώρας προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς.

Διαβάστε επίσης

Κρήτη: Νεκρός 28χρονος σε τροχαίο στον ΒΟΑΚ

Γεμάτα αναχωρούν τα πλοία – Πως θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς τον Δεκαπενταύγουστο

Συγκινητικό βίντεο: Εθελοντές ναυαγοσώστες του Ερυθρού Σταυρού σώζουν ανθρώπους και ζώα