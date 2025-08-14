Θλιβερή επέτειος: Όταν έπεσε το αεροπλάνο της Helios

Οχι ένα, όχι δύο αλλά είκοσι ολοκληρα χρόνια πέρασαν από το μεγαλύτερο αεροπορικο δυστυχημα που έχει συμβεί ποτέ στην Ελλάδα. Από τη συντριβή του αεροπλάνου της Helios.

Hταν 14 Αυγούστου 2005, παραμονή της εορτής του Δεκαπενταύγουστου, όπως κιαι σήμερα.

Στην Ελλάδα, όπως και στην Κύπρο, όλα κινούνται σε ρυθμούς διακοπών. Οι περισσότεροι βρίσκονται σε χωριά και παραθεριστικούς οικισμούς. Όσοι απέμειναν στην Αθήνα ή τη Λάρνακα και τη Λευκωσία περιμένουν να τελειώσουν άρον άρον τη δουλειά τους για να σπεύσουν σε κοντινή παραλία.

Ουδείς φαντάζεται τι θα συνεβαινε αργότερα εκείνη την ημέρα.

Ωρα 09:07: Στο διεθνές αεροδρόμιο της Λάρνακας ο αεροπλάνο της ιδιωτικής κυπριακής αερογραμμής Helios Airways απογειώνεται με προορισμό την Πράγα και ενδιάμεση στάση την Αθήνα.

Το συνέβη

Όλα κυλούσαν ομαλά. Οι αεροσυνοδοί άρχισαν να μοιράζουν τον καφέ και την πορτοκαλάδα, ειδικά για τους επιβάτες που είχαν προορισμό την Αθήνα. Η πτήση διαρκεί ούτως ή άλλως λίγη ώρα.

Λιγα λεπτά αργότερα ωστόσο, συνέβη κάτι το αναπάντεχο.

Λόγω της ταχείας αποσυμπίεσης στην καμπίνα, όλοι όσοι βρίσκονταν στο αεροπλάνο λιποθυμούν, ο ένας μετά τον άλλο: Χάνουν τις αισθήσεις τους. Μεταξύ αυτών, ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης του.

Στις 10:37, το αεροσκάφος μπαίνει στο FIR Αθηνών. Ο πύργος ελέγχου του «Ελευθέριος Βενιζέλος» κάνει επανειλημμένες προσπάθειες να επικοινωνήσει με το πλήρωμα. Δεν λαμβάνει καμία απάντηση. Ο αυτοματος πιλότος οδηγεί τον αεροπλάνο

Εκείνη τη στιγμή όλοι αρχίζουν να θορυβούνται. Ειδοποιείται ο τότε πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής: «Ένα ακυβέρνητο αεροσκάφος πλησιάζει στην πρωτεύουσα χωρίς κανείς να γνωρίζει σε τι κατάσταση βρίσκεται, τόσο το πλήρωμα, όσο και οι επιβάτες του». Η εντολή που δίνει δεν αφήνει παρερμηνείες: «Καντε ότι προβλέπεται»

Ο ελεγκτής της εναερίου κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) τηλεφώνησε στο αεροδρόμιο Λάρνακας, απ’ όπου ενημερώθηκε ότι είχε αναφερθεί πρόβλημα στο σύστημα κλιματισμού του αεροσκάφους.

Λίγα λεπτά αργότερα, το αεροπλάνο χωρίς να επικοινωνεί, άρχισε να κάνει δεξιόστροφους κύκλους γύρω από την περιοχή Κέας και Κύθνου.

Στις 11 και 5 απογειώνονται από την Νέα Αγχίαλο δύο μαχητικά F-16. Πλησιάζουν το επιβατικό αεροπλάνο. Αυτό που βλεπουν οι πιλότοι απο τα φιλιστρίνια τους συγκλονίζει: Ο συγκυβερνήτης ήταν πεσμένος στο πιλοτήριο, λιπόθυμος, ενώ ο κυβερνήτης δε βρισκόταν στη θέση του.

Οι μάσκες οξυγόνου στην καμπίνα του αεροσκάφους ήταν ενεργοποιημένες. Όλοι ήταν λιποθυμοι στις θέσεις τους ή στο πάτωμα.

Στις 11 και 40, οι πιλότοι των μαχητκών «παγώνουν». Βλεπουν έναν επιβάτη του αεροπλάνου να κινείται με μεγάλη δυσκολία. Φτάνει στο πιλοτήριο. Αναπνέει πολύ αργά.

Ο Ανδρέας Προδρόμου προσπάθησε να τους σώσει όλους

Tο άτομο αυτό ήταν πιθανότατα ο Ανδρέας Προδρόμου που κατείχε πτυχίο επαγγελματία χειριστή από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ήταν ο μονος που δεν είχε χάσει τελείως τις αισθήσεις του.

Κάνει απεγνωσμένες προσπάθειες να σώσει το αεροπλάνο. Μονο σε ένα αεροπλάνο φαντασμα όπου όλοι οι υπολοιποι – επιβάτες και πλήρωμα – είναι ανάίσθητοι

Κάθισε στην θέση του κυβερνήτη, φόρεσε τα ακουστικά και άπλωσε τα χέρια του στον πίνακα οργάνων. Το ίδιο λεπτό έσβησε ο αριστερός κινητήρας λόγω εξάντλησης των καυσίμων και το αεροσκάφος έγειρε προς τα αριστερά κατερχόμενο και κατευθυνόμενο βορειοδυτικά.

Ο Προδρόμου δεν αντέχει άλλο. Πέφτει αναισθητος στο πιλοτήριο. Σε δέκα λεπτά σταματάει και ο δεξιός κινητήρας.

Το επιβατικο βρισκόταν στο στόχαστρο των πολεμικών αεροπλάνων προκειμένου να μην συντριβεί μέσα στον αστικό ιστό. Τελικά το αεροπλάνο συντρίβεται στο Γραμματικό, σε μια δασώδη και θαμνώδη έκταση.

Τι είχε συμβεί

Πριν την πτήση που περιγράφηκε παραπάνω, το αεροσκάφος είχε φτάσει από το Λονδίνο στη Λάρνακα και το προηγούμενο πλήρωμα είχε παρατηρήσει ένα πρόβλημα στην πίσω δεξιά πόρτα εξυπηρέτησης αναφέροντας ότι το στεγανωτικό παρέμβυσμα της πόρτας παγώνει και ακούγονται δυνατοί κτύποι κατά τη διάρκεια της πτήσης. Το πλήρωμα διακυβέρνησης ζήτησε πλήρη έλεγχο της πόρτας.

Κατόπιν τούτου, η επιθεώρηση διεξήχθη από έναν μηχανικό εδάφους, ο οποίος πραγματοποίησε οπτικό έλεγχο και έλεγχο διαρροής συμπίεσης του θαλάμου επιβατών.

Σύμφωνα με καταθέσεις του ίδιου του μηχανικού, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος, γύρισε το ρυθμιστή συμπίεσης στη χειροκίνητη θέση (Manual, MAN).

Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα που ακολούθησε το δυστύχημα, ο μηχανικός δεν επανέφερε το ρυθμιστή συμπίεσης στην αυτόματη (AUTO) θέση μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου.

Ηταν ζωντανοί όταν συνετρίβη το αεροπλάνο

Το αεροσκάφος που έπεσε μετέφερε 115 επιβάτες και πλήρωμα έξι μελών. Από την πλευρά των επιβατών, 67 θα αποβιβάζονταν στην Αθήνα και οι άλλοι θα συνέχιζαν για Πράγα. Οι επιβάτες ήταν 93 ενήλικες και 22 άτομα κάτω των 18. Οι 103 ήταν Κύπριοι υπήκοοι (οι περισσότεροι Έλληνες και λίγοι Αρμένιοι) και 12 Έλληνες υπήκοοι.

Σύμφωνα με τις νεκροψίες, οι επιβαίνοντες είχαν καρδιακή λειτουργία κατά την ώρα της συντριβής, με τον ιατροδικαστή να εκτιμά ότι βρίσκονταν σε βαθύ και μη αναστρέψιμο κώμα λόγω της υποξίας. Αιτία θανάτου ήταν τα πολλαπλά τραύματα λόγω της συντριβής, αλλά και τα εγκαύματα για κάποιες σορούς.

Τέλος, η αναγνώριση των πτωμάτων έγινε κυρίως από οδοντριατρικά αρχεία συγκρίνοντας το DNA με δείγματα από συγγενείς πρώτου βαθμού.

Όσοι αναγνωρίστηκαν μεταφέρθηκαν και ενταφιάστηκαν στο νησί της Κύπρου.

Η δίκη

Η τελευταία πράξη του δράματος παίχτηκε στις δικαστικές αίθουσες τόσο στη Λευκωσία όσο και στην Αθήνα.

Στις 17 Σεπτεμβρίου 2009 ξεκίνησε στη Λευκωσία η δίκη πέντε στελεχών της εταιρείας.

Τα στελέχη της Helios κατηγορήθηκαν για ανθρωποκτονία και πρόκληση θανάτου λόγω αλόγιστης, απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης.

Το Πρωτοδικείο Αθηνών έκρινε ένοχους τους Δημήτρη Πανταζή, Γιώργο Κικκίδη, Ιάνκο Στοιμένοβ και Άλαν Ίργουιν, όλοι στελέχη της εταιρίας Helios, χωρίς ελαφρυντικά για τη συντριβή του αεροσκάφους.

Επέβαλε καταδίκη ενός χρόνου για κάθε απώλεια ζωής, συν τρία χρόνια ποινή βάσης, που αφορά την ενοχή τους με την ανθρωποκτονία εξ αμελείας. Η συνολική ποινή των στελεχών της εταιρίας είναι 124 χρόνια.

Η πρόταση για έκτιση φυλάκισης ήταν τα δέκα χρόνια.

Το Φεβρουάριο του 2013 το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων επέβαλε δεκαετείς ποινές φυλάκισης, εξαγοράσιμες έναντι 80.000 ευρώ εκάστη, σε τρεις από τους τέσσερις κατηγορουμένους.

Αυτά στην Αθήνα, γιατί το Κυπριακό Δικαστήριο αθώωσε τους κατηγορούμενους με το σκεπτικό ότι το κατηγορητήριο σε βάρος τους ήταν ατεκμηρίωτο, καθώς απουσιάζει μαρτυρία που να τους συνδέει με την τραγωδία… Ασκήθηκε αναίρεση από την Εισαγγελία, αλλα… αιωνία η μνήμη 121 ανθρώπων!

Διαβάστε επίσης

Αποτροπιασμός στον Βόλο: Πυροβόλησε και σκότωσε αδέσποτο σκύλο

Eπίσημη ενημέρωση από την Πυροβεστική: Βελτιωμένη η εικόνα των πυρκαγιών σε όλα τα μέτωπα – Ενεργές εστίες σε Χίο και Ρωμανό Πάτρας

Κρήτη: Νεκρός 28χρονος σε τροχαίο στον ΒΟΑΚ