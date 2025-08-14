Πυροσβεστική: Το διήμερο 11-12/8 καταγράφηκαν 152 ενάρξεις πυρκαγιών – Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές (photos)

Ενημέρωση για τις πυρκαγιές πραγματοποίησαν ο υπουργός Kλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Θεόδωρος Βάγιας, και ο αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Δημήτριος Μάλλιος.

Ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, στις δηλώσεις του τόνισε ότι οι συνθήκες που επικράτησαν τις προηγούμενες ημέρες με ισχυρούς ανέμους και ξηρασία δημιούργησαν ακραίο κίνδυνο πυρκαγιές σε πολλές περιοχές της επικράτειας και όλοι οι φορείς της Πολιτικής Προστασίας τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού. Γι αυτό το λόγο αυτό, όπως σημείωσε, τέθηκε και παραμένει σε επιφυλακή το σύνολο του πυροσβεστικού προσωπικού.

Στη συνέχεια ο Αρχηγός του ΠΣ υπογράμμισε ότι το διήμερο 11 και 12 Αυγούστου καταγράφηκαν 152 νέες ενάρξεις πυρκαγιών. Μάλιστα τόνισε ότι υπήρχαν ταυτόχρονες ενάρξεις πυρκαγιών στην Ήπειρο και κυρίως στην περιοχή της Πρέβεζας, όπου στις 11 Αυγούστου εκδηλώθηκαν 9 εστίες και στις 12 Αυγούστου 18 νέες εστίες. Παράλληλα δύο νέες εστίες εκδηλώθηκαν στις 11 Αυγούστου στην Ζάκυνθο και την επόμενη μέρα ακόμα τρεις νέες εστίες.

Το ίδιο σκηνικό επαναλήφθηκε και στην Κεφαλονιά όπου στις 11 Αυγούστου εκδηλώθηκε μια εστία πυρκαγιάς και στις 12 Αυγούστου τρεις νέες εστίες, ενώ δύο ενάρξεις πυρκαγιών σημειώθηκαν την ίδια μέρα και στη Χίο.

Σχετικά με την Αχαΐα και κυρίως κοντά στην Πάτρα ο κ. Βάγιας τόνισε ότι στις 12 Αυγούστου εκδηλώθηκαν μέσα σε διάστημα λίγων ωρών έξι διαφορετικές εστίες πυρκαγιών. Συγκεκριμένα, στις 12:40 στον οικισμό Ίσωμα, στις 13:27 πλησίον της οδού Σερρών, στις 13:31 στον οικισμό Λιμνοχώρι, στις 15:45 πλησίον της οδού Γλαύκου, στις 16:07 στον οικισμό Πλατάνι και στις 22:53 στον οικισμό Συχαινά.

Λόγω των πολλαπλών ενάρξεων, όπως τόνισε ο αρχηγός της Πυροσβεστικής, με εντολή του κινητοποιήθηκε το σύνολο των ανακριτικών γραφείων της επικράτειας ώστε με την συμβολή της διεύθυνσης αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού να διερευνηθούν τα αίτια των πυρκαγιών.

Παράλληλα γνωστοποίησε ότι στις 12 Αυγούστου διατέθηκαν στα πεδία των επιχειρήσεων 4.850 πυροσβέστες και 62 εναέρια μέσα ενώ απαιτήθηκε να εκδοθούν από το 112, 37 μηνύματα για την ασφαλή απομάκρυνση πολιτών σε Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, Άρτα, Πρέβεζα, Βόνιτσα, Αιτωλικό, Θεσσαλονίκη, Χίο και Αχαΐα. Επίσης πρόσθεσε ότι αυτές τις δύο μέρες εστάλησαν για τη διαχείριση των πυρκαγιών ανώτατοι αξιωματικοί σε όλα τα πεδία των επιχειρήσεων.

Επιπρόσθετα τόνισε ότι στο έργο της κατάσβεσης συμβάλλουν αδιάλειπτα όλοι οι συναρμόδιοι φορείς της Πολιτικής Προστασίας, η Δασική Υπηρεσία, οι Περιφέρειες της επικράτειας, το ΓΕΕΘΑ, η ΕΛΑΣ, το Λιμενικό Σώμα, το ΕΚΑΒ, αλλά και μεγάλος αριθμός εθελοντών και εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας.

Τέλος, ο κ. Βάγιας σημείωσε ότι στα περισσότερα πεδία των επιχειρήσεων η κατάσταση είναι πολύ βελτιωμένη, ενώ ευχαρίστησε το σύνολο του πυροσβεστικού προσωπικού, στους συναρμόδιους φορείς αντιμετώπισης καταστροφών και όλους τους εθελοντές.

Αρχηγός ΕΛΑΣ: Πάνω από 300 αστυνομικοί στο πεδίο

Από την πλευρά του ο αρχηγός της ΕΛΑΣ, Δημήτριος Μάλλιος, αρχικά ευχαρίστησε το προσωπικό της Αστυνομίας για τις συνεχείς και επίπονες προσπάθειές του στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών σε Αττική, Αχαΐα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, Χίο, Πρέβεζα, και όπου αλλού χρειάστηκε τις τελευταίες αυτές ημέρες.

Στη συνέχεια τόνισε ότι πρωταρχικό μέλημα της ΕΛΑΣ είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής προσθέτοντας ότι «έχοντας αυτή την αρχή ως βασικό μας οδηγό αναπτύξαμε όλες αυτές τις μέρες τις επιχειρησιακές μας δράσεις στο πεδίο και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε όποτε και όπου αυτό χρειαστεί».

Ακολούθως ο κ. Μάλλιος σημείωσε ότι «από την πλευρά μας και ιδιαίτερα τις ημέρες που υπήρξε μεγάλη πίεση και ειδικότερα την Τρίτη και την Τετάρτη διαθέταμε στο πεδίο σε καθημερινή βάση περισσότερους από 300 αστυνομικούς και περισσότερα από 100 επιχειρησιακά μέσα έχοντας έναν διπλό στόχο: να εξασφαλίσουμε ανοιχτό το οδικό μας δίκτυο, απρόσκοπτη κυκλοφορία και να συνδράμουμε επίσης την απροσπέλαστη πρόσβαση στο επιχειρησιακό πεδίο στα μέσα του Πυροσβεστικού Σώματος και επιπλέον να πραγματοποιήσουμε σειρά απεγκλωβισμών και εκκενώσεων όπου αυτό ήταν απαραίτητο, δίνοντας έμφαση στις πλέον ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες όπως ηλικιωμένους, άτομα με κινητικά προβλήματα, ασθενείς και παιδιά».

Ο αρχηγός της ΕΛΑΣ υπογράμμισε ότι όλες οι ενέργειες της Αστυνομίας πραγματοποιήθηκαν σε στενή και συνεχή συνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα, την Πολιτική Προστασία και όλους τους συναρμόδιους φορείς και αρχές, όπως το Λιμενικό Σώμα, το ΕΚΑΒ, και τους εθελοντές, τους οποίους ευχαρίστησε για την προσφορά τους.

Παράλληλα, ο κ. Μάλλιος τόνισε ότι η ΕΛΑΣ υποστηρίζει το πολύ σημαντικό προανακριτικό έργο που επιτελεί το Πυροσβεστικό Σώμα, ενώ ανέφερε ότι χθες αστυνομικοί της ΟΠΚΕ και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας προχώρησαν στη σύλληψη ενός 25χρονου, κατηγορούμενου για εμπρησμό, ενώ ακολούθησαν και άλλες δύο συλλήψεις ατόμων κατηγορούμενων επίσης για εμπρησμό.

«Κάθε στοιχείο που έχουμε στη διάθεσή μας αξιολογείται, αξιοποιείται και το προανακριτικό υλικό διαβιβάζεται στις Εισαγγελικές Αρχές, ώστε η Δικαιοσύνη να έχει τον επόμενο λόγο. Συνεχίζουμε τις δράσεις μας με αμείωτη ένταση, τόσο στο επιχειρησιακό πεδίο με αυξημένες περιπολίες και ελέγχους όσο και στο επίπεδο της διερεύνησης εξετάζοντας κάθε περιστατικό, καταγγελία ή πληροφορία για τα οποία λαμβάνουμε γνώση» υπογράμμισε ο κ. Μάλλιος.

Τέλος, ο αρχηγός της ΕΛΑΣ επεσήμανε το σημαντικό ρόλο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, η οποία με επιστημονικό τρόπο εξέτασης των διάφορων πειστηρίων που βρίσκονται στα σημεία, βοηθάει επίσης σημαντικά το προανακριτικό έργο τόσο της Ελληνικής Αστυνομίας όσο και του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές

Ξεκίνησαν οι αυτοψίες από κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) σε περιοχές που επλήγησαν πρόσφατα από τις καταστροφικές πυρκαγιές.

Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τα κλιμάκια της ΓΔΑΕΦΚ ήδη έχουν ξεκινήσει από την Πάτρα και τη Βόνιτσα, προχωρώντας σε επιτόπιους ελέγχους και καταγραφή των ζημιών. Για το Σάββατο, έχουν ήδη οριστεί αυτοψίες σε πληγείσες περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Αχαΐας, Πρέβεζας, Χίου, Ζακύνθου και Αιτωλοακαρνανίας.

Το πρόγραμμα των αυτοψιών διαμορφώθηκε έπειτα από ευρεία σύσκεψη του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδου, με τον γενικό γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρο Καμπούρη, τον αναπληρωτή προϊστάμενο της ΓΔΑΕΦΚ, Γιάννη Παυλή και τον προϊστάμενο της ΔΑΕΦΚ Κεντρικής Ελλάδος, Άγγελο Σαριδάκη.

https://twitter.com/CivPro_GR/status/1955984777158263150

Η διαδικασία των αυτοψιών αποσκοπεί στην άμεση καταγραφή των ζημιών και την ταχύτερη δυνατή ενεργοποίηση των διαδικασιών αποκατάστασης και χορήγησης κρατικής αρωγής προς τους πληγέντες και όπως αναφέρει ο υφυπουργός κ. Κατσαφάδος, «στόχος είναι να μη χαθεί ούτε μία ημέρα στη διαδικασία της αποκατάστασης, ώστε οι πληγέντες να λάβουν άμεσα τη στήριξη που δικαιούνται μέσω των μηχανισμών κρατικής αρωγής».

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν ενεργοποιηθεί όλες οι διευθύνσεις της ΓΔΑΕΦΚ σε όλη την Ελλάδα, με το προσωπικό να έχει κατανεμηθεί αναλόγως των αναγκών που διαπιστώνονται σε κάθε περιφέρεια, για την ταχύτερη δυνατή ανταπόκριση.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται στους πολίτες των πληγεισών περιοχών, ότι είναι απαραίτητο να βρίσκονται στις κατοικίες τους, προκειμένου τα κλιμάκια να πραγματοποιούν τους απαραίτητους ελέγχους χωρίς καθυστερήσεις.

