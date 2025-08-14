search
Χωρίς κατηγορία

14.08.2025 14:37

«Crown Iris»: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας του ΠΑΜΕ – Πέταξαν… τζατζίκι στο Λιμεναρχείο

14.08.2025 14:37

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν μέλη του ΠΑΜΕ μαζί με ναυτεργατικά και εργατικά σωματεία έξω από την πύλη 12 του λιμανιού του Πειραιά, με στόχο να εμποδίσουν την αποβίβαση επιβατών του «Crown Iris», που μεταφέρει τουρίστες από το Ισραήλ.

Στο σημείο βρίσκονταν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες παρατάχθηκαν με κλούβες των ΜΑΤ μπροστά στην πύλη.

Μετά τη συγκέντρωση, ακολούθησε πορεία προς το Λιμεναρχείο, όπου οι διαδηλωτές πέταξαν κεσεδάκια με τζατζίκι.

Η κινητοποίηση εντάσσεται στο πλαίσιο διαμαρτυριών που οργανώνουν συνδικάτα και φορείς κατά της παρουσίας ισραηλινών τουριστικών αποστολών στην Ελλάδα, με αφορμή τις εξελίξεις στη Γάζα.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, Τετάρτη (13/8) έφτασαν στη χώρα μας οι πρώτοι επιβάτες του «Crown Iris» που μεταφέρει στρατιώτες του Ισραήλ στον Βόλο εισπράττοντας την οργή του κόσμου.

Κατά τη διαμαρτυρία που είχε οργανωθεί στον Βόλο έγιναν επεισόδια, με τις αστυνομικές δυνάμεις να κάνουν χρήση ακόμη και χειροβομβίδων κρότου – λάμψης.

