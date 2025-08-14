Στα δικαστήρια Πάτρας ο 19χρονος και ο 27χρονος που κατηγορούνται για εμπρησμό

Στα δικαστήρια της Πάτρας έφτασαν το απόγευμα της Πέμπτης για να απολογηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα ο 19χρονος και ο 27χρονος που κατηγορούνται για εμπρηστικές ενέργειες, οι οποίες προκάλεσαν φωτιές στα Συχαινά.

Ο τρίτος συλληφθείς, ένας 25χρονος, που ερευνάται για εμπρησμό στην περιοχή του Γηροκομείου, θα βρεθεί επίσης στα δικαστήρια.

Υπενθυμίζεται πως στο φως της δημοσιότητας ήρθαν νωρίτερα φωτογραφίες που τράβηξαν κάτοικοι στην περιοχή Συχαινά της Πάτρας με τους δύο νεαρούς που συνελήφθησαν για εμπρησμό.

Ο ένας από αυτούς, ένας 19χρονος, ομολόγησε την πράξη του.

Στη μία φωτογραφία διακρίνονται ο 27χρονος και 19χρονος να βρίσκονται σε μηχανάκι στην περιοχή των Συχαινών, ενώ στη δεύτερη διακρίνεται μπουκάλι που περιείχε πιθανόν εύφλεκτο υλικό, το οποίο, όπως προέκυψε, είχε απορριφθεί από έναν εκ των κατηγορουμένων στην περιοχή δασικής έκτασης.

Διαβάστε επίσης:

Πυροσβεστική: Το διήμερο 11-12/8 καταγράφηκαν 152 ενάρξεις πυρκαγιών – Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές (photos)

Φωτιά στην Ζάκυνθο: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι δημοτικές ενότητες Αρτεμισίων και Λαγανά

Υπουργείο Υγείας: Οδηγίες για τις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές – Η εγκύκλιος