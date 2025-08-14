search
ΠΕΜΠΤΗ 14.08.2025 19:15
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.08.2025 17:47

Στα δικαστήρια Πάτρας ο 19χρονος και ο 27χρονος που κατηγορούνται για εμπρησμό

14.08.2025 17:47
dikastriria patra

Στα δικαστήρια της Πάτρας έφτασαν το απόγευμα της Πέμπτης για να απολογηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα ο 19χρονος και ο 27χρονος που κατηγορούνται για εμπρηστικές ενέργειες, οι οποίες προκάλεσαν φωτιές στα Συχαινά.

Ο τρίτος συλληφθείς, ένας 25χρονος, που ερευνάται για εμπρησμό στην περιοχή του Γηροκομείου, θα βρεθεί επίσης στα δικαστήρια.

Υπενθυμίζεται πως στο φως της δημοσιότητας ήρθαν νωρίτερα φωτογραφίες που τράβηξαν κάτοικοι στην περιοχή Συχαινά της Πάτρας με τους δύο νεαρούς που συνελήφθησαν για εμπρησμό.

Ο ένας από αυτούς, ένας 19χρονος, ομολόγησε την πράξη του.

Στη μία φωτογραφία διακρίνονται ο 27χρονος και 19χρονος να βρίσκονται σε μηχανάκι στην περιοχή των Συχαινών, ενώ στη δεύτερη διακρίνεται μπουκάλι που περιείχε πιθανόν εύφλεκτο υλικό, το οποίο, όπως προέκυψε, είχε απορριφθεί από έναν εκ των κατηγορουμένων στην περιοχή δασικής έκτασης.

Διαβάστε επίσης:

Πυροσβεστική: Το διήμερο 11-12/8 καταγράφηκαν 152 ενάρξεις πυρκαγιών – Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές (photos)

Φωτιά στην Ζάκυνθο: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι δημοτικές ενότητες Αρτεμισίων και Λαγανά

Υπουργείο Υγείας: Οδηγίες για τις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές – Η εγκύκλιος

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
patra-dikastiria-new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Εξαγριωμένο πλήθος προπηλάκισε έξω από τα δικαστήρια τους δύο συλληφθέντες για εμπρησμό – «Κάψατε όλη την πόλη» (Video)

klimakia2
ΕΛΛΑΔΑ

Ανατολική Αττική: 15 σπίτια χαρακτηρίστηκαν κόκκινα – 9 στη Λαυρεωτική, 6 στον Σαρωνικό

lewis_hamilton_new
LIFESTYLE

Λιούις Χάμιλτον: Στην Πάρο για διακοπές ο πρωταθλητής της F1 πριν το Grand Prix στην Ολλανδία

METRO2
ΕΛΛΑΔΑ

Δεκαπενταύγουστος: Έτσι θα κινηθούν τα ΜΜΜ

kostas_peletidis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πελετίδης απαντά σε Κεφαλογιάννη: «Η κυβέρνηση έχει εκφυλίσει το 112 και όχι ο Δήμαρχος»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
gaza kyvertitis
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Παλαιστίνιος επιχειρηματίας Σαμίρ Χουλίλε προωθείται για πιθανός κυβερνήτης της μεταπολεμικής Λωρίδας της Γάζας

mazonakis-new
LIFESTYLE

Σε δημόσια ψυχιατρική κλινική εισήχθη ο Γιώργος Μαζωνάκης

ninios-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Γιώργος Νινιός: Υποψήφιος για το βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας στα Seoul International Drama Awards 2025 ο ηθοποιός

kallianos_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Kαρφιά» Καλλιάνου σε Βούλτεψη για τους εθελοντές πυροσβέστες - «Τέτοιου είδους θεωρίες πρέπει να αποφεύγονται»

semertzidou mageirias 554- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαψεύδει ότι έλαβε 2,5 εκατ. ευρώ ο σύντροφος της Σεμερτζίδου - «Πήρα περίπου 620.000 ευρώ, συνεχώς με έλεγχουν»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 14.08.2025 19:15
patra-dikastiria-new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Εξαγριωμένο πλήθος προπηλάκισε έξω από τα δικαστήρια τους δύο συλληφθέντες για εμπρησμό – «Κάψατε όλη την πόλη» (Video)

klimakia2
ΕΛΛΑΔΑ

Ανατολική Αττική: 15 σπίτια χαρακτηρίστηκαν κόκκινα – 9 στη Λαυρεωτική, 6 στον Σαρωνικό

lewis_hamilton_new
LIFESTYLE

Λιούις Χάμιλτον: Στην Πάρο για διακοπές ο πρωταθλητής της F1 πριν το Grand Prix στην Ολλανδία

1 / 3