Περιμετρική Πατρών: Σε κυκλοφορία η οδός μετά την καταστροφική φωτιά

Στην κυκλοφορία παραδόθηκε την Πέμπτη (14.08.2025) ξανά η Περιμετρική Πατρών η οποία είχε κλείσει, καθώς βρέθηκε και αυτή στο επίκεντρο της μεγάλης φωτιάς και υπέστη εκτεταμένες ζημιές. Σχετική ανακοίνωση έδωσε στη δημοσιότητα η Ολυμπία Οδός.

Όπως γνωστοποίησε η Ολυμπία Οδός, στις 6 το απόγευμα παραδόθηκε με ασφάλεια στην κυκλοφορία η Περιμετρική Πατρών, η οποία τις τελευταίες 48 ώρες υπέστη εκτεταμένες ζημιές από την καταστροφική φωτιά.

Σύμφωνα με την Ολυμπία Οδό, η πλήρης αποκατάσταση όλων των ζημιών αναμένεται να ολοκληρωθεί το επόμενο χρονικό διάστημα.

Προς το παρόν ισχύουν ρυθμίσεις, λόγω εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης του εξοπλισμού που επλήγη.

1. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για λόγους οδικής ασφάλειας:

Η κυκλοφορία διεξάγεται σε μία λωρίδα ανά κατεύθυνση στο τμήμα μεταξύ των Χ.Θ. 206+100 έως την Χ.Θ. 211+700.

Έχει τεθεί όριο ταχύτητας 60 χλμ./ώρα.

Υπάρχει αυξημένη αστυνόμευση και παρουσία δυνάμεων Πυροσβεστικής και συνεργείων αποκατάστασης.

2. Οδηγίες προς τους οδηγούς:

Μειώστε ταχύτητα πριν εισέλθετε στην περιοχή.

Διατηρείτε ασφαλή απόσταση από το προπορευόμενο όχημα.

Κλείστε παράθυρα και χρησιμοποιήστε την εσωτερική ανακύκλωση αέρα για αποφυγή εισπνοής καπνού ή σκόνης.

Ακολουθείτε αυστηρά τις οδηγίες της Τροχαίας και τις ενδείξεις της σήμανσης.

Αποφύγετε κάθε χρήση κινητού τηλεφώνου ή άλλου μέσου που μπορεί να αποσπάσει την προσοχή από την οδήγηση.

Η Ολυμπία Οδός ευχαριστεί το προσωπικό του Λειτουργού που κατέβαλε υπεράνθρωπες προσπάθειες καθώς και όσους συνέβαλαν (Πυροσβεστική, Αστυνομία) για να περιοριστούν οι συνέπειες και να επαναλειτουργήσει ο δρόμος.

Ευχαριστεί επίσης τους οδηγούς για την κατανόηση και παρακαλεί να συμμορφώνονται με τη σχετική σήμανση και τις υποδείξεις της Τροχαίας, καθώς και να επιδείξουν υπομονή και αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από την περιοχή.

Η Ολυμπία Οδός εκφράζει βαθιά συμπάθεια και αλληλεγγύη προς όλους όσοι επλήγησαν από την καταστροφική πυρκαγιά, κατοίκους, επαγγελματίες και εργαζόμενους της περιοχής.

