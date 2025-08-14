search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.08.2025 00:09
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.08.2025 23:19

Πάτρα: «Μπράβο λεβέντη μου» φώναζαν συγγενείς του 25χρονου που κατηγορείται για τη φωτιά στην περιοχή του γηροκομείου – Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί (Video)

14.08.2025 23:19
patra empristis 25xronos

Στον εισαγγελέα Πρωτοδικών οδηγήθηκε σήμερα ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη χθες το απόγευμα στην περιοχή του Γηροκομείου για υπόθεση εμπρησμού.

Μετά την ποινική δίωξη που του ασκήθηκε από τον εισαγγελέα, παραπέμφθηκε στον ανακριτή Πατρών, από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία, προκειμένου να απολογηθεί μεθαύριο Σάββατο.

Ο 25χρονος, σύμφωνα με την αστυνομία, είχε γίνει αντιληπτός να κινείται στην περιοχή του Γηροκομειού, την στιγμή που ήταν σε εξέλιξη η φωτιά στα Συχαινά της Πάτρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφθείς αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι ήταν στο σημείο για να βοηθήσει στην κατάσβεση.

Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με την αστυνομία, μόλις ο 25χρονος έφυγε από το σημείο, αμέσως μετά εκδηλώθηκε φωτιά και ειδοποιήθηκε η αστυνομία. ‘Ανδρες της ΟΠΚΕ και της διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, έφθασαν στην περιοχή του Γηροκομειού και έπειτα από καταδίωξη τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν.

Kατά την έξοδό του από τα δικαστήρια, ήταν συγκεντρωμένοι συγγενείς -κατά πληροφορίες- του 25χρονου, που μόλις τον αντίκρισαν άρχισαν να χειροκροτούν. 

Μία γυναίκα ακούστηκε να φωνάζει: «Μπράβο λεβέντη μου»!

«Κάψατε όλη την Πάτρα»: Εξαγριωμένο πλήθος προπηλάκισε τους κατηγορούμενους για εμπρησμό – Πήραν προθεσμία να απολογηθούν

Σημειώνεται ότι ο 19χρονος και ο 27χρονος που έχουν συλληφθεί από την αστυνομία για την υπόθεση εμπρησμού στην περιοχή των Συχαινών, πρόκειται να απολογηθούν την προσεχή Κυριακή στον ανακριτή, μετά την προθεσμία που ζήτησαν και έλαβαν σήμερα το απόγευμα.

Νωρίτερα κατά την έξοδο των δύο συλληφθέντων, 27 και 19 ετών, οι οποίοι φέρονται ότι προέβησαν σε εμπρησμό στην περιοχή Συχαινά Αχαΐας προκλήθηκε μεγάλη ένταση. Συγκεντρωμένο πλήθος έξω από τα δικαστήρια τους προπηλάκισε και τους φώναζε, «κάψατε όλη την Πάτρα».

Υπενθυμίζεται, ότι στο φως της δημοσιότητας ήρθαν φωτογραφίες που τράβηξαν κάτοικοι στην περιοχή Συχαινά της Πάτρας με τους δύο νεαρούς που συνελήφθησαν για εμπρησμό.

Ο ένας από αυτούς, ένας 19χρονος, ομολόγησε την πράξη του.

Στη μία φωτογραφία διακρίνονται ο 27χρονος και 19χρονος να βρίσκονται σε μηχανάκι στην περιοχή των Συχαινών, ενώ στη δεύτερη διακρίνεται μπουκάλι που περιείχε πιθανόν εύφλεκτο υλικό, το οποίο, όπως προέκυψε, είχε απορριφθεί από έναν εκ των κατηγορουμένων στην περιοχή δασικής έκτασης.

Διαβάστε επίσης:

Δίωξη σε γνωστή influencer που διαφήμιζε site παράνομου τζόγου

Μήλος: 17 συλλήψεις υπαλλήλων του Δήμου για περιβαλλοντική ρύπανση

Μαίνεται το πύρινο μέτωπο στη Χίο: Μάχη με τις αναζωπυρώσεις – Συνεχίζεται η επιχείρηση πυρόσβεσης βόρεια της Σπαρτούντας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pao saxtar pen
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Europa League: Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στα play off με ήρωα Ντραγκόφσκι, 4-3 στα πέναλτι την Σαχτάρ

jovic aek
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Conference League: Η ΑΕΚ καθάρισε την πρόκριση στα play off στην παράταση με Κουτέσα και Γιόβιτς, 3-1 τον Άρη Λεμεσού

fotia xios
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Χίο: Προληπτικές εκκενώσεις – Κρανίου τόπος η Βόρεια μεριά του νησιού με πάνω από 42.000 στρέμματα καμένης γης

tsaneio-nosokomeio-new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Τζάνειο Νοσοκομείο: Έσβησε άμεσα – «Περίεργα πράγματα» λέει ο Γεωργιάδης

kallas
ΚΟΣΜΟΣ

Έκκληση της ΕΕ στο Ισραήλ να σταματήσει το επικοιστικό σχέδιο στη Δυτική Όχθη: «Παραβιάζει το διεθνές δίκαιο», δηλώνει η Κάλας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
gaza kyvertitis
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Παλαιστίνιος επιχειρηματίας Σαμίρ Χουλίλε προωθείται για πιθανός κυβερνήτης της μεταπολεμικής Λωρίδας της Γάζας

mazonakis-new
LIFESTYLE

Σε δημόσια ψυχιατρική κλινική εισήχθη ο Γιώργος Μαζωνάκης

ninios-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Γιώργος Νινιός: Υποψήφιος για το βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας στα Seoul International Drama Awards 2025 ο ηθοποιός

mixalis_mitrousis_ndp_file
LIFESTYLE

Μιχάλης Μητρούσης για σχόλιο Παύλου Χαϊκάλη: «Κρεβάτι κάνουν το θέατρο όποιοι θέλουν να το κάνουν κρεβάτι»

GNA_GENNIMATAS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Γεννηματάς»: Έκοψαν την άδεια στην εργαζόμενη που κατηγγειλε το ατύχημα με το ασανσέρ - «Εκδικητική η συμπεριφορά της διοίκησης», σκληρή απάντηση και σε Γεωργιάδη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.08.2025 00:06
pao saxtar pen
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Europa League: Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στα play off με ήρωα Ντραγκόφσκι, 4-3 στα πέναλτι την Σαχτάρ

jovic aek
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Conference League: Η ΑΕΚ καθάρισε την πρόκριση στα play off στην παράταση με Κουτέσα και Γιόβιτς, 3-1 τον Άρη Λεμεσού

fotia xios
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Χίο: Προληπτικές εκκενώσεις – Κρανίου τόπος η Βόρεια μεριά του νησιού με πάνω από 42.000 στρέμματα καμένης γης

1 / 3