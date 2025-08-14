Πάτρα: «Μπράβο λεβέντη μου» φώναζαν συγγενείς του 25χρονου που κατηγορείται για τη φωτιά στην περιοχή του γηροκομείου – Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί (Video)

Στον εισαγγελέα Πρωτοδικών οδηγήθηκε σήμερα ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη χθες το απόγευμα στην περιοχή του Γηροκομείου για υπόθεση εμπρησμού.

Μετά την ποινική δίωξη που του ασκήθηκε από τον εισαγγελέα, παραπέμφθηκε στον ανακριτή Πατρών, από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία, προκειμένου να απολογηθεί μεθαύριο Σάββατο.

Ο 25χρονος, σύμφωνα με την αστυνομία, είχε γίνει αντιληπτός να κινείται στην περιοχή του Γηροκομειού, την στιγμή που ήταν σε εξέλιξη η φωτιά στα Συχαινά της Πάτρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφθείς αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι ήταν στο σημείο για να βοηθήσει στην κατάσβεση.

Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με την αστυνομία, μόλις ο 25χρονος έφυγε από το σημείο, αμέσως μετά εκδηλώθηκε φωτιά και ειδοποιήθηκε η αστυνομία. ‘Ανδρες της ΟΠΚΕ και της διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, έφθασαν στην περιοχή του Γηροκομειού και έπειτα από καταδίωξη τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν.

Kατά την έξοδό του από τα δικαστήρια, ήταν συγκεντρωμένοι συγγενείς -κατά πληροφορίες- του 25χρονου, που μόλις τον αντίκρισαν άρχισαν να χειροκροτούν.

Μία γυναίκα ακούστηκε να φωνάζει: «Μπράβο λεβέντη μου»!

«Κάψατε όλη την Πάτρα»: Εξαγριωμένο πλήθος προπηλάκισε τους κατηγορούμενους για εμπρησμό – Πήραν προθεσμία να απολογηθούν

Σημειώνεται ότι ο 19χρονος και ο 27χρονος που έχουν συλληφθεί από την αστυνομία για την υπόθεση εμπρησμού στην περιοχή των Συχαινών, πρόκειται να απολογηθούν την προσεχή Κυριακή στον ανακριτή, μετά την προθεσμία που ζήτησαν και έλαβαν σήμερα το απόγευμα.

Νωρίτερα κατά την έξοδο των δύο συλληφθέντων, 27 και 19 ετών, οι οποίοι φέρονται ότι προέβησαν σε εμπρησμό στην περιοχή Συχαινά Αχαΐας προκλήθηκε μεγάλη ένταση. Συγκεντρωμένο πλήθος έξω από τα δικαστήρια τους προπηλάκισε και τους φώναζε, «κάψατε όλη την Πάτρα».

Υπενθυμίζεται, ότι στο φως της δημοσιότητας ήρθαν φωτογραφίες που τράβηξαν κάτοικοι στην περιοχή Συχαινά της Πάτρας με τους δύο νεαρούς που συνελήφθησαν για εμπρησμό.

Ο ένας από αυτούς, ένας 19χρονος, ομολόγησε την πράξη του.

Στη μία φωτογραφία διακρίνονται ο 27χρονος και 19χρονος να βρίσκονται σε μηχανάκι στην περιοχή των Συχαινών, ενώ στη δεύτερη διακρίνεται μπουκάλι που περιείχε πιθανόν εύφλεκτο υλικό, το οποίο, όπως προέκυψε, είχε απορριφθεί από έναν εκ των κατηγορουμένων στην περιοχή δασικής έκτασης.

