Φωτιά στην Πάτρα: Συνελήφθη 25χρονος για τη φωτιά στο Γηροκομείο

Συνελήφθη την Τετάρτη, λίγο μετά τις 17:00, ένας 25χρονος, την ώρα που έβαζε φωτιά στην περιοχή του Γηροκομείου στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε μπει μέσα σε χωράφι της περιοχής λίγο πριν ξεκινήσει η φωτιά.

Ο νεαρός συνελήφθη από αστυνομικούς της διεύθυνσης Αχαΐας που βρίσκονταν στο σημείο.

