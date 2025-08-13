search
ΤΕΤΑΡΤΗ 13.08.2025 22:22
ΕΛΛΑΔΑ

13.08.2025 20:45

Φωτιά στην Πάτρα: Συνελήφθη 25χρονος για τη φωτιά στο Γηροκομείο

13.08.2025 20:45
Συνελήφθη την Τετάρτη, λίγο μετά τις 17:00, ένας 25χρονος, την ώρα που έβαζε φωτιά στην περιοχή του Γηροκομείου στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε μπει μέσα σε χωράφι της περιοχής λίγο πριν ξεκινήσει η φωτιά.

Ο νεαρός συνελήφθη από αστυνομικούς της διεύθυνσης Αχαΐας που βρίσκονταν στο σημείο.

1 / 3