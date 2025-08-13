Φωτιά στην Πάτρα: Συνελήφθη 25χρονος για τη φωτιά στο Γηροκομείο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Συνελήφθη την Τετάρτη, λίγο μετά τις 17:00, ένας 25χρονος, την ώρα που έβαζε φωτιά στην περιοχή του Γηροκομείου στην Πάτρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε μπει μέσα σε χωράφι της περιοχής λίγο πριν ξεκινήσει η φωτιά.
Ο νεαρός συνελήφθη από αστυνομικούς της διεύθυνσης Αχαΐας που βρίσκονταν στο σημείο.
Διαβάστε επίσης:
Σύγκρουση πυροσβεστικού με ΙΧ στην Κερατέα – Γυναίκα μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ όπου κατέληξε
Πυρκαγιές – ΔΕΔΔΗΕ: Εκτεταμένα προβλήματα ηλεκτροδότησης σε Αχαΐα, Πρέβεζα, Χίο – Εργασίες άμεσης αποκατάστασης
Νεκρός 67χρονος σε τροχαίο στην Εθνική Οδό
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.