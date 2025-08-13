search
Σύγκρουση πυροσβεστικού με ΙΧ στην Κερατέα – Γυναίκα μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ όπου κατέληξε

EKAB NEW

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην επαρχιακή οδό Κερατέας-Αναβύσσου. Πυροσβεστικό όχημα συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο στο ρεύμα προς Κερατέα, λίγο μετά το κολυμβητήριο.

Μια 61χρονη γυναίκα από την Βουλγαρία έχασε τη ζωή της στο τροχαίο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι στην επαρχιακή οδό Κερατέας – Αναβύσσου ένα πυροσβεστικό όχημα συγκρούστηκε με το ΙΧ που οδηγούσε η 61χρονη με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό της.

Η 61χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «ΚΑΤ» όπου και κατέληξε λίγη ώρα αργότερα. Από την σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά και δύο πυροσβέστες που μεταφέρθηκαν στο 251 Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, ο οδηγός του πυροσβεστικού οχήματος συνελήφθη, ενώ στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα.

