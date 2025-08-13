search
ΤΕΤΑΡΤΗ 13.08.2025 20:53
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.08.2025 19:35

Νεκρός 67χρονος σε τροχαίο στην Εθνική Οδό

13.08.2025 19:35
ekav-new

Ένας 67χρονος άνδρας έχασε την ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στις Αφίδνες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος των διοδίων Αφιδνών, στο ρεύμα προς Αθήνα όταν το ΙΧ που οδηγούσε ο 67χρονος εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στο στηθαίο με αποτέλεσμα να ανατραπεί.

Ο 67χρονος διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «ΚΑΤ» όπου και κατέληξε. Σε εξέλιξη είναι έρευνα της Τροχαίας για τα αίτια του δυστυχήματος.

Διαβάστε επίσης:

Εκκενώνονται Καραμανδάνειο και Κωνσταντοπούλειο στην Πάτρα λόγω της μεγάλης φωτιάς – Στις φλόγες η Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Μπάλα (Photos)

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πρέβεζα και Ζάκυνθος

Τέσσερις συλλήψεις την Τρίτη για φωτιές στην ύπαιθρο – Σε Εύβοια, Φάρσαλα και Ιωάννινα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
PELETIDHS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πελετίδης: «Από την ανεπάρκειά τους καίγεται η Πάτρα»

fotia_patra_spitia
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα: Συνελήφθη 25χρονος για τη φωτιά στο Γηροκομείο

proponitis-ipa-new
ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στις ΗΠΑ: Γυμναστής τραβάει τα μαλλιά μαθήτριας μετά από ήττα σε αγώνα μπάσκετ – Σε αγωγή προχώρησε η κοπέλα (Video)

PANOS_KIAMOS
LIFESTYLE

Πάνος Κιάμος: Αναβάλλει τις εμφανίσεις του στην Πάτρα: «Η ασφάλεια και η αλληλεγγύη προέχουν»

antarktiki-new
ΚΟΣΜΟΣ

Γιγάντια υποθαλάσσια φαράγγια βρέθηκαν κάτω από την Ανταρκτική

Δείτε όλες τις ειδήσεις
gaza kyvertitis
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Παλαιστίνιος επιχειρηματίας Σαμίρ Χουλίλε προωθείται για πιθανός κυβερνήτης της μεταπολεμικής Λωρίδας της Γάζας

salted_caramel_sintagi
CUCINA POVERA

Εύκολο παγωτό αλατισμένης καραμέλας, χωρίς παγωτομηχανή

ant1_dikastis8
MEDIA

ANT1: Παρόντες όλοι πριν το «γράφουμε» για τη νέα σειρά «Ο δικαστής»

joker-new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο τζακ ποτ στο Τζόκερ: 26,5 εκατομμύρια ευρώ θα μοιραστούν στην επόμενη κλήρωση

poreia-palaistini-thessaloniki-2
MEDIA

Ισραηλινά ΜΜΕ: «Χαμένος παράδεισος η Ελλάδα» - «Μας δείχνουν θυμό»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 13.08.2025 20:49
PELETIDHS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πελετίδης: «Από την ανεπάρκειά τους καίγεται η Πάτρα»

fotia_patra_spitia
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα: Συνελήφθη 25χρονος για τη φωτιά στο Γηροκομείο

proponitis-ipa-new
ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στις ΗΠΑ: Γυμναστής τραβάει τα μαλλιά μαθήτριας μετά από ήττα σε αγώνα μπάσκετ – Σε αγωγή προχώρησε η κοπέλα (Video)

1 / 3