13.08.2025 18:45

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πρέβεζα και Ζάκυνθος

13.08.2025 18:45
fotia_zakinthos1308

Το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, αποφάσισε την κήρυξη κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας στον Δήμου Ζηρού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου αλλά και του Δήμου Ζακύνθου, της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 12 Αυγούστου 2025 στις ανωτέρω περιοχές.

Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης του φαινομένου και για τρεις (3) μήνες, δηλαδή έως τις 12 Νοεμβρίου 2025.

