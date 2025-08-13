Τρόμος στην Αχαΐα: Κλαδιά έπεσαν σε αγροτικό έπειτα από ρίψη νερού από ελικόπτερο (Video)

Παρ’ ολίγον τραγωδία σήμερα στην Πάτρα κατά τη διάρκεια ρίψης νερού από ελικόπτερο για την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς που μαίνεται στην Αχαΐα.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που κόβει την ανάσα, το οποίο δημοσίευσε η σελίδα «Εποχικοί Πυροσβέστες» στο Facebook, από τον ισχυρό στροβιλισμό του αέρα που δημιούργησε ο έλικας, έσπασαν κλαδιά δέντρων, τα οποία έπεσαν πάνω σε διερχόμενα οχήματα και από καθαρή τύχη αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

Οι αρχές απευθύνουν δραματική έκκληση προς τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες εκκένωσης που αποστέλλονται μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112.

«Ακολουθήστε αυστηρά τις εντολές εκκένωσης του 112. Απαγορεύεται η μετακίνηση σε σημεία που ενεργούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Ανεξέλεγκτη η πυρκαγιά στην Πάτρα έχει μπει πλέον μέσα σε αστικό ιστό», σημειώνουν στη λεζάντα της ανάρτησης οι «Εποχικοί Πυροσβέστες».

Το βίντεο αναδημοσίευσε και η σελίδα Forecast Weather Greece:

