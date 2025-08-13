Κώστας Σαμαράς για την αδελφή του Λένα: «Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για τη στήριξη στο πένθος της οικογένειάς μας»

Σε μια ανάρτηση, δύο ημέρες μετά την κηδεία της αδελφής του, Λένας Σαμαρά, προχώρησε ο Κώστας Σαμαράς, θέλοντας να ευχαριστήσει δημόσια τον κόσμο για τη συμπαράσταση στην οικογένειά του.

«Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου όλους σας για την αμέριστη συμπαράσταση και στήριξη στο πένθος της οικογένειάς μας. Ειλικρινά μας έχουν συγκινήσει απέραντα, όλα τα μηνύματά σας. Να είστε όλες και όλοι καλά!», έγραψε ο γιος του Αντώνη Σαμαρά.

Υπενθυμίζεται πως ο Κώστας Σαμαράς είχε αποχαιρετήσει με ένα σπαρακτικό μήνυμα και μια φωτογραφία τους την αδερφή του Λένα που έφυγε τόσο αιφνίδια από τη ζωή.

«Αγγελούδι μου, αδερφούλα μου…θα έδινα την ζωή μου για να μην συμβεί αυτό…

Πως να αντέξω χωρίς εσένα, την ζεστή αγκαλιά σου και την υπέροχη ψυχή σου, που μας γέμιζε όλους καθημερινά…

Στα δύσκολα και στα εύκολα ήμασταν πάντα μαζί ο ένας να στηρίζει τον άλλον…

Δεν θα φύγεις ποτέ…είσαι κομμάτι παντοτινό της καρδιάς και της ζωής μας…Σε λατρεύω Λενάκι μου», έγραψε.

