search
ΤΕΤΑΡΤΗ 13.08.2025 17:36
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.08.2025 15:30

Κώστας Σαμαράς για την αδελφή του Λένα: «Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για τη στήριξη στο πένθος της οικογένειάς μας»

13.08.2025 15:30
lena-samara-kideia-2

Σε μια ανάρτηση, δύο ημέρες μετά την κηδεία της αδελφής του, Λένας Σαμαρά, προχώρησε ο Κώστας Σαμαράς, θέλοντας να ευχαριστήσει δημόσια τον κόσμο για τη συμπαράσταση στην οικογένειά του.

«Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου όλους σας για την αμέριστη συμπαράσταση και στήριξη στο πένθος της οικογένειάς μας. Ειλικρινά μας έχουν συγκινήσει απέραντα, όλα τα μηνύματά σας. Να είστε όλες και όλοι καλά!», έγραψε ο γιος του Αντώνη Σαμαρά.

Υπενθυμίζεται πως ο Κώστας Σαμαράς είχε αποχαιρετήσει με ένα σπαρακτικό μήνυμα και μια φωτογραφία τους την αδερφή του Λένα που έφυγε τόσο αιφνίδια από τη ζωή.

«Αγγελούδι μου, αδερφούλα μου…θα έδινα την ζωή μου για να μην συμβεί αυτό…
Πως να αντέξω χωρίς εσένα, την ζεστή αγκαλιά σου και την υπέροχη ψυχή σου, που μας γέμιζε όλους καθημερινά…

Στα δύσκολα και στα εύκολα ήμασταν πάντα μαζί ο ένας να στηρίζει τον άλλον…
Δεν θα φύγεις ποτέ…είσαι κομμάτι παντοτινό της καρδιάς και της ζωής μας…Σε λατρεύω Λενάκι μου», έγραψε.

Διαβάστε επίσης:

Φωτιές στην Ήπειρο: Κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα για εμπρησμούς

Συγκινητικό βίντεο: Εθελοντές ναυαγοσώστες του Ερυθρού Σταυρού σώζουν ανθρώπους και ζώα

Φωτιά στην Αχαΐα: «Στάχτη» 550 αυτοκίνητα στο Τελωνείο Πατρών

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
canadair295
ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά στην Αχαΐα: Η στιγμή που canadair κάνει ανεφοδιασμό δίπλα από τη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου (Video)

Kick off Premier League-LaLiga-Super Cup
ADVERTORIAL

Novasports: Ποδοσφαιρική πανδαισία με φιλικά Λάτσιο – Ατρόμητος & Άρης – Asteras Aktor, σέντρα στην Premier League και Μάντσεστερ Σίτι – Άρσεναλ, LaLiga, Super Cup Στουτγκάρδη – Μπάγερν και Coppa Italia με Μίλαν – Μπάρι!

charitsis_1308_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρίτσης από Πάτρα: «Κυβέρνηση καμένης γης – Η χώρα χρειάζεται οξυγόνο» (video)

italia
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα τραγωδία στη Λαμπεντούζα – Πλεούμενο που μετέφερε μετανάστες ανετράπη με τουλάχιστον 20 νεκρούς

moumies.jpg (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Περού: Σε γονιδιακή μετάλλαξη οφείλεται η εμφάνιση των «εξωγήινων» μουμιών που βρέθηκαν το 2015 (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
gaza kyvertitis
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Παλαιστίνιος επιχειρηματίας Σαμίρ Χουλίλε προωθείται για πιθανός κυβερνήτης της μεταπολεμικής Λωρίδας της Γάζας

ant1_dikastis8
MEDIA

ANT1: Παρόντες όλοι πριν το «γράφουμε» για τη νέα σειρά «Ο δικαστής»

salted_caramel_sintagi
CUCINA POVERA

Εύκολο παγωτό αλατισμένης καραμέλας, χωρίς παγωτομηχανή

joker-new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο τζακ ποτ στο Τζόκερ: 26,5 εκατομμύρια ευρώ θα μοιραστούν στην επόμενη κλήρωση

evropi kafsones foties
ΚΟΣΜΟΣ

«Βράζει» η Νότια Ευρώπη: Θανατηφόρος καύσωνας με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 13.08.2025 17:34
canadair295
ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά στην Αχαΐα: Η στιγμή που canadair κάνει ανεφοδιασμό δίπλα από τη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου (Video)

Kick off Premier League-LaLiga-Super Cup
ADVERTORIAL

Novasports: Ποδοσφαιρική πανδαισία με φιλικά Λάτσιο – Ατρόμητος & Άρης – Asteras Aktor, σέντρα στην Premier League και Μάντσεστερ Σίτι – Άρσεναλ, LaLiga, Super Cup Στουτγκάρδη – Μπάγερν και Coppa Italia με Μίλαν – Μπάρι!

charitsis_1308_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρίτσης από Πάτρα: «Κυβέρνηση καμένης γης – Η χώρα χρειάζεται οξυγόνο» (video)

1 / 3