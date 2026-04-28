ΤΕΤΑΡΤΗ 29.04.2026 00:09
28.04.2026 23:54

Euroleague: Έκανε το break ο Παναθηναϊκός και πήρε τον έλεγχο της σειράς, 68-67 τη Βαλένθια στην Ισπανία

28.04.2026 23:54
Ο Παναθηναϊκός AKTOR έκανε break με το «καλημέρα» στα playoffs της EuroLeague, επικρατώντας με 68-67 της Βαλένθια στη Roig Arena. Οι «πράσινοι» πήραν το πλεονέκτημα έδρας από την ισπανική ομάδα, με τον Κέντρικ Ναν να βάζει 1/2 βολές στα 2,1’’ πριν από το τέλος και τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις να βγάζει την κομβική άμυνα στην τελευταία φάση.

Ο Παναθηναϊκός θα δοκιμαστεί και πάλι την προσεχή Πέμπτη (30/4, 21:15) επί ισπανικού εδάφους, πριν η σειρά μεταφερθεί στο «σπίτι» του, εκεί όπου θα φιλοξενηθεί η εφετινή καταληκτική φάση της διοργάνωσης.

Τα δεκάλεπτα: 15-23, 32-39, 49-54, 67-68

Στους δύο πρώτους αγώνες στα Πλέι Οφ της Euroleague, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

ΠΛΕΙ ΟΦ (28=29/4 & 30/4-1/5/2026)

1οι ΑΓΩΝΕΣ

Τρίτη, 28 Απριλίου

Ολυμπιακός-Μονακό (Μονακό) 91-70
Βαλένθια (Ισπανία)-Παναθηναϊκός 67-68
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 89-78

Τετάρτη, 29 Απριλίου

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 21:45

2οι ΑΓΩΝΕΣ

Πέμπτη, 30 Απριλίου

Ολυμπιακός-Μονακό (Μονακό) 21:00
Βαλένθια (Ισπανία)-Παναθηναϊκός 21:45
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 20:45

Παρασκευή, 1 Μαϊου

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 21:45

  • Οι σειρές κρίνονται στις 3 νίκες (best of 5)

Διαβάστε επίσης:

Euroleague: Ο Ολυμπιακός έκανε το πρώτο βήμα για το Final 4 της Αθήνας, 90-71 τη Μονακό στο ΣΕΦ – To 1-0 έκανε και η Φενέρ κόντρα στη Ζαλγκίρις

Παναθηναϊκός AKTOR: Χειρουργήθηκε ο Κώστας Σλούκας – Μάχη με τον χρόνο για να προλάβει το Final Four της Euroleague

ΟΦΗ: Κοσμοπλημμύρα στην μεγάλη φιέστα στο Ηράκλειο για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας

Champions League, Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου 5-4: «Φωτιά» ο πρώτος ημιτελικός στο Παρίσι

Έλον Μασκ: Ξεκίνησε η δίκη εναντίον της OpenAI και της Microsoft – Ζητά αποζημίωση 150 δισ. δολάρια

Λίβανος: Νεκροί τρεις διασώστες μετά από ισραηλινό πλήγμα στο νότιο τμήμα της χώρας

Βασιλιάς Κάρολος από το Κογκρέσο: Η συνεργασία Ευρώπης και Αμερικής είναι σήμερα πιο σημαντική από ποτέ

Podcast - Γιάννης Τσορτέκης: «Ζούμε την αχαλίνωτη μορφή του καπιταλισμού, θα πέσει στον γκρεμό που έφτιαξε»

Τα φυτά «ουρλιάζουν» όταν πονούν – Αλλά εμείς δεν τα ακούμε (Audio)

Μακροζωία: Τα τρία τρόφιμα που μειώνουν τη χοληστερόλη και... χαρίζουν χρόνια!

Το «μπιφ» των υποκλοπών, το αίτημα για εξεταστική, τα λάθη του Τασούλα, οι σοφιστείες για Τσίπρα, το άδειασμα του Σέρμπου και η βιασύνη της Καρυστιανού  

Η «υπόθεση Skroutz» και τα mega κέρδη του CVC από τις επενδύσεις στην Ελλάδα

