Euroleague: Έκανε το break ο Παναθηναϊκός και πήρε τον έλεγχο της σειράς, 68-67 τη Βαλένθια στην Ισπανία

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ο Παναθηναϊκός AKTOR έκανε break με το «καλημέρα» στα playoffs της EuroLeague, επικρατώντας με 68-67 της Βαλένθια στη Roig Arena. Οι «πράσινοι» πήραν το πλεονέκτημα έδρας από την ισπανική ομάδα, με τον Κέντρικ Ναν να βάζει 1/2 βολές στα 2,1’’ πριν από το τέλος και τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις να βγάζει την κομβική άμυνα στην τελευταία φάση.
Ο Παναθηναϊκός θα δοκιμαστεί και πάλι την προσεχή Πέμπτη (30/4, 21:15) επί ισπανικού εδάφους, πριν η σειρά μεταφερθεί στο «σπίτι» του, εκεί όπου θα φιλοξενηθεί η εφετινή καταληκτική φάση της διοργάνωσης.
Τα δεκάλεπτα: 15-23, 32-39, 49-54, 67-68
Στους δύο πρώτους αγώνες στα Πλέι Οφ της Euroleague, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:
ΠΛΕΙ ΟΦ (28=29/4 & 30/4-1/5/2026)
1οι ΑΓΩΝΕΣ
Τρίτη, 28 Απριλίου
Ολυμπιακός-Μονακό (Μονακό) 91-70
Βαλένθια (Ισπανία)-Παναθηναϊκός 67-68
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 89-78
Τετάρτη, 29 Απριλίου
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 21:45
2οι ΑΓΩΝΕΣ
Πέμπτη, 30 Απριλίου
Ολυμπιακός-Μονακό (Μονακό) 21:00
Βαλένθια (Ισπανία)-Παναθηναϊκός 21:45
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 20:45
Παρασκευή, 1 Μαϊου
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 21:45
Διαβάστε επίσης:
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.