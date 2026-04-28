Euroleague: Έκανε το break ο Παναθηναϊκός και πήρε τον έλεγχο της σειράς, 68-67 τη Βαλένθια στην Ισπανία

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έκανε break με το «καλημέρα» στα playoffs της EuroLeague, επικρατώντας με 68-67 της Βαλένθια στη Roig Arena. Οι «πράσινοι» πήραν το πλεονέκτημα έδρας από την ισπανική ομάδα, με τον Κέντρικ Ναν να βάζει 1/2 βολές στα 2,1’’ πριν από το τέλος και τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις να βγάζει την κομβική άμυνα στην τελευταία φάση.

Ο Παναθηναϊκός θα δοκιμαστεί και πάλι την προσεχή Πέμπτη (30/4, 21:15) επί ισπανικού εδάφους, πριν η σειρά μεταφερθεί στο «σπίτι» του, εκεί όπου θα φιλοξενηθεί η εφετινή καταληκτική φάση της διοργάνωσης.

Τα δεκάλεπτα: 15-23, 32-39, 49-54, 67-68

Στους δύο πρώτους αγώνες στα Πλέι Οφ της Euroleague, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

ΠΛΕΙ ΟΦ (28=29/4 & 30/4-1/5/2026)

1οι ΑΓΩΝΕΣ

Τρίτη, 28 Απριλίου

Ολυμπιακός-Μονακό (Μονακό) 91-70

Βαλένθια (Ισπανία)-Παναθηναϊκός 67-68

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 89-78

Τετάρτη, 29 Απριλίου

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 21:45

2οι ΑΓΩΝΕΣ

Πέμπτη, 30 Απριλίου

Ολυμπιακός-Μονακό (Μονακό) 21:00

Βαλένθια (Ισπανία)-Παναθηναϊκός 21:45

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 20:45

Παρασκευή, 1 Μαϊου

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 21:45

Οι σειρές κρίνονται στις 3 νίκες (best of 5)

