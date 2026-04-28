Euroleague: Ο Ολυμπιακός έκανε το πρώτο βήμα για το Final 4 της Αθήνας, 90-71 τη Μονακό στο ΣΕΦ – To 1-0 έκανε και η Φενέρ κόντρα στη Ζαλγκίρις

Το πρώτο από τα τρία βήματα που χρειάζεται για να προκριθεί στο Final Four της Αθήνας έκανε ο Ολυμπιακός, ο οποίος νίκησε με 91-70 τη Μονακό στο κατάμεστο ΣΕΦ, στον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων για τα πλέι οφ της Euroleague.

Οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν με τον καλύτερο τρόπο στη σειρά απέναντι στη Μονακό, φτάνοντας σε μια άνετη νίκη με 91-70 μπροστά στο κοινό τους. Με το αποτέλεσμα αυτό, ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0 στη σειρά των πλέι οφ της Euroleague και πήρε προβάδισμα στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.

Ο Βεζένκοφ (20π. με 3/6 τρίποντα) με τέσσερα ράμματα στη μύτη, αφού τραυματίστηκε στην 3η περίοδο δεχόμενος χτύπημα από το χέρι του Άλφα Ντιαλό ευστοχούσε σε τρίποντα, ο Ντόντα Χολ που έπαιξε απίστευτη άμυνα έκανε δύο καρφώματα για high light (4π. 5ρ., 3 κοψίματα) και ο Κόρεϊ Τζόσεφ έκλεβε τις εντυπώσεις (13π. με 2/2 τρίποντα, 4 ασίστ, 2 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο). Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ σημείωσε double double με 13 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ 13 είχε και ο Φουρνιέ (2/7 τρίποντα), αλλά και 7 ριμπάουντ. Ο Ουόκαπ μοίρασε 7 ασίστ, είχε και 4 ριμπάουντ, 3 πόντους, ενώ 7 πόντους σημείωσε ο Άλεκ Πίτερς. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μπορεί ν’ άργησε να πάρει μπροστά στον πρώτο προημιτελικό (είχε 1/5 τρίποντα), αλλά πέτυχε 11 πόντους, κι ενώ έπαιζε με τραυματισμό στο αριστερό πόδι.

Μόνο στην 1η περίοδο, όταν είχε 0/5 τρίποντα, επέτρεψε στους Μονεγάσκους να προηγηθούν ο Ολυμπιακός. Εν συνεχεία, όταν πίεσε στην άμυνα και ζεστάθηκαν οι σουτέρ του άρχισε να «χτίζει» διαφορά και από το +9 (45-36) του ημιχρόνου, βρέθηκε στο +16 (60-44), αλλά και στο +20 (71-51 και 79-59) στο 32ο λεπτό. Και μετά οι παίκτες του Μπαρτζώκα έπαιζαν λες και σε προπόνηση, για να δημιουργούν φάσεις που ξεσήκωναν τους φιλάθλους στις κερκίδες.

Από τη Μονακό, πρώτος σκόρερ αναδείχτηκε ο Μάικ Τζέιμς με 19 πόντους (1/3 τρίποντα) και 7 ασίστ. Ο Άλφα Ντιαλό πέτυχε 15 πόντους και κατέβασε 7 ριμπάουντ, ενώ είχε και 4 κλεψίματα. Διψήφιος ήταν και ο Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ, με 10 πόντους (0/4 τρίποντα). Ο Ντάνιελ Τάις, χρησιμοποιήθηκε μόνο 16:16΄΄ και κάθε φορά που έβγαινε πήγαινε στ’ αποδυτήρια, δείχνοντας πως αντιμετωπίζει τραυματισμό.

Την Πέμπτη (30/4, 21:00), ο Ολυμπιακός θα επιδιώξει να κάνει το 2-0 στη σειρά απέναντι στη Μονακό και να ταξιδέψει στο Πριγκιπάτο με στόχο το 3-0, το “ sweep” και την 5η διαδοχική πρόκρισή του σε φάιναλ φορ Euroleague.

Τα δεκάλεπτα: 19-20, 45-36, 66-51, 91-70

Πρώτο βήμα για Αθήνα η Φενερμπαχτσέ

Η Φενερμπαχτσέ άνοιξε… το σκορ στις αναμετρήσεις της με τη Ζαλγκίρις, πραγματοποιώντας το πρώτο βήμα για πρόκριση στο Final Four της Αθήνας. Η ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσους επικράτησε 89-78 στην Κωνσταντινούπολη με τον επόμενο αγώνα να γίνεται στο ίδιο γήπεδο σε 48 ώρες (30/4).

Με τον «καυτό» Ταϊρίκ Μπιμπέροβιτς να σκοράρει για 3π. στην εκπνοή, η Φενέρ έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο με βραχεία κεφαλή 22-20. Ο Τουρκοβόσνιος ήταν ασταμάτητος (5/5 τρίποντα) και οδήγησε την ομάδα του στο +18 (47-29) που ήταν και η μέγιστη διαφορά στο τέλος του ημιχρόνου. Με επί μέρους σκορ 25-9 οι Τούρκοι είχαν θέσει τις βάσεις για τη νίκη.

Κατώτερη των περιστάσεων στο α΄ ημίχρονο η Ζαλγκίρις, είχε πια ένα βουνό να ανεβεί. Παρόλα αυτά έτρεξε σερί 12-0 μετατρέποντας το 51-33 (32΄) σε 51-45 (35΄). Χρόνος υπήρχε, όχι όμως και δυνάμεις. Η Φενέρ επανέφερε τη διαφορά σε επίπεδα ασφαλείας (64-51 στο 39΄) που έγινε ακόμα μεγαλύτερη (77-60 στο 34΄) για να φτάσει στη νίκη με το τελικό 89-78. Μακράν MVP ο Μπιμπέεροβιτς, που οσοφάρισε τα ρεκόρ καριέρας σε πόντους (26) και εύστοχα τρίποντα (6/8).

Τα δεκάλεπτα: 22-20, 47-29, 65-57, 89-78

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Γιασικεβίτσιους): Μπάλντουϊν 17 (1), Μέλι 13 (1), Χόρτον-Τάκερ 15 (1), Μπόστον, Ντε Κολό 4, Μπιμπέροβιτς 26 (6), Γιαντούνεν, Χολ 4, Σίλβα 2, Κόλσον 8 (1), Μπιρτς

ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ (Μασιούλις): Γουϊλιαμς-Γκος 24 (1), Φρανσίσκο 15 (2), Ράιτ 19 (1), Μπραζντέικις, Γκλεντράιτις, Τουμπέλις 11 (1), Λο 1, Σλέβα 1, Μπιρούτις 4, Μπουτκεβίτσιους, Σιρβίντις, Ουλανόβας 3.

