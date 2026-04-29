Μια μελέτη από τη Βραζιλία φέρνει στο φως έναν αναπάντεχο σύμμαχο για την υγεία μας: το φυτό «Moringa oleifera» (Μορίνγκα ή Λευκή Ακακία).

Ερευνητές του Πολιτειακού Πανεπιστημίου του Σάο Πάολο (UNESP) ανακάλυψαν ότι το εκχύλισμα των σπόρων αυτού του τροπικού φυτού μπορεί να «μαγνητίσει» και να απομακρύνει τα μικροσκοπικά σωματίδια πλαστικού από το νερό, με αποτελεσματικότητα που ξεπερνά ακόμη και τις παραδοσιακές μεθόδους καθαρισμού.

Πώς ένας σπόρος νικάει το πλαστικό

Καθώς τα μικροπλαστικά είναι ότι είναι «αόρατα» και δύσκολο να φιλτραριστούν, επειδή το ηλεκτρικό τους φορτίο τα εμποδίζει να κολλήσουν στα φίλτρα άμμου, η φύση δίνει τη δική της «λύση».

Φυσικός «μαγνήτης»: Το αλατούχο εκχύλισμα της Μορίνγκα εξουδετερώνει το φορτίο των πλαστικών.

Συσσωμάτωση: Τα σωματίδια ενώνονται μεταξύ τους, δημιουργώντας μεγαλύτερες μάζες.

Εύκολο φιλτράρισμα: Αυτές οι μάζες πλέον παγιδεύονται πανεύκολα στα απλά φίλτρα άμμου.

Το φυτό Moringa / Credit: Adriano Reis/ICT-UNESP

Το πλεονέκτημα απέναντι στα χημικά

Η Επικεφαλής της έρευνας, τονίζει πως το φυσικό αυτό εκχύλισμα λειτούργησε εξίσου καλά –και σε κάποιες περιπτώσεις καλύτερα– από το θειικό αργίλιο, το βασικό χημικό που χρησιμοποιείται σήμερα παγκοσμίως στις εγκαταστάσεις καθαρισμού.

Παράλληλα οι ειδικοί τονίζουν ότι τι μεγάλο πλεονέκτημα είναι πως η Μορίνγκα είναι βιοδιασπώμενη, επομένως δεν αφήνει τοξικά κατάλοιπα και δεν ενέχει κινδύνους για την υγεία, σε αντίθεση με τα χημικά που βασίζονται στο αλουμίνιο ή τον σίδηρο.

Στόχος το επικίνδυνο PVC

Οι δοκιμές επικεντρώθηκαν στο PVC, ένα από τα πιο επικίνδυνα είδη πλαστικού, το οποίο έχει συνδεθεί με καρκινογενέσεις και μεταλλάξεις. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν υπεριώδη ακτινοβολία για να «γεράσουν» το πλαστικό, προσομοιώνοντας τις πραγματικές συνθήκες που συναντάμε στα ποτάμια και τις λίμνες. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά, δείχνοντας ότι η μέθοδος λειτουργεί ακόμα και σε πραγματικές συνθήκες, με νερό παρμένο κατευθείαν από τον ποταμό Paraíba do Sul.

Γιατί μας αφορά

Αυτή η ανακάλυψη δεν είναι μόνο για τα εργαστήρια. Η χρήση της Μορίνγκα θα μπορούσε να προσφέρει:

Φθηνό πόσιμο νερό σε αγροτικές περιοχές και μικρές κοινότητες.

Μείωση του κόστους επεξεργασίας νερού στις πόλεις.

Προστασία του περιβάλλοντος από τα χημικά κατάλοιπα των καθαρισμών.

Διαβάστε επίσης:

Πώς το Τσερνόμπιλ μετατράπηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα φυσικά καταφύγια της Ευρώπης μέσα από την καταστροφή

Ένας σπάνιος μαυροπελαργός στη Λίμνη Κάρλα (photos/video)

«Καμπανάκι» του προέδρου της ΕΑΠΣ για την αντιπυρική περίοδο: «Ξεκινήσαμε άσχημα» – «182 φωτιές σε λίγες ημέρες» (Video)