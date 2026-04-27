Ένας σπάνιος μαυροπελαργός στη Λίμνη Κάρλα (photos/video)

Ένας σπάνιος μαυροπελαργός έκανε την εμφάνισή του στα νερά της λίμνης Κάρλα.

Πρόκειται για μεγάλο μεταναστευτικό πτηνό, που σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας θεωρείται είδος υπό απειλή.

Φτάνει τα 96 εκατοστά ύψος, τα 2 μέτρα άνοιγμα φτερών και περίπου τα 3 κιλά βάρος.

Διαφέρει από τον λευκό πελαργό λόγω του σκούρου χρώματός του, με μεταλλικές πράσινες και μωβ ανταύγειες στο πάνω μέρος και λευκό στο κάτω.

Ο πληθυσμός του έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και σε πολλές χώρες έχει εξαφανιστεί.

φωτογραφίες, βίντεο: gegonota.news, Νίκος Λευκαδίτης

