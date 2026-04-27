Τέσσερις δεκαετίες συμπληρώθηκαν από την καταστροφή που οδήγησε στη δημιουργία της Ζώνης Αποκλεισμού του Τσερνόμπιλ. Στις 26 Απριλίου 1986 το πυρηνικό δυστύχημα απελευθέρωσε ένα ραδιενεργό νέφος πάνω από την Ευρώπη, ενώ 31 άτομα έχασαν σχεδόν αμέσως τη ζωή τους στην περιοχή λόγω της ραδιενέργειας και 115.000 εγκατέλειψαν τις εστίες τους.

Σήμερα, η περιοχή των 2.600 τ.χλμ., όπου απαγορεύεται η κατοικία, οι εμπορικές δραστηριότητες και η εξόρυξη πόρων, φιλοξενεί ακμάζοντες πληθυσμούς μεγάλων θηλαστικών.

Η ακμή της φύσης χωρίς τον άνθρωπο

Μελέτες υποδεικνύουν ότι η έλλειψη ανθρώπινου κυνηγιού, γεωργίας και ανάπτυξης έχει πιο θετικό αντίκτυπο στον αριθμό των ζώων από ό,τι ο αρνητικός αντίκτυπος της ραδιενέργειας. Οι πληθυσμούς μεγάλων θηλαστικών στον λευκορωσικό τομέα της ζώνης είναι πλέον συγκρίσιμοι ή και υψηλότεροι από εκείνους σε μη μολυσμένα φυσικά καταφύγια.

Η επιστροφή των ειδών:

Αύξηση Πληθυσμών: Οι πληθυσμοί λύκων, αλεπούδων, ευρασιατικών λυγκών, άλκεων και αγριογούρουνων έχουν αυξηθεί σημαντικά.

Επανεμφάνιση: Είδη όπως οι καφέ αρκούδες και οι ευρωπαϊκοί βίσονες έχουν επιστρέψει στην περιοχή.

Άλογα Przewalski: Εισήχθησαν το 1998 ως πείραμα διατήρησης και πλέον ο πληθυσμός τους ξεπερνά τα 150 ζώα στον ουκρανικό τομέα.

Προσαρμογή στο ραδιενεργό περιβάλλον

Υπάρχουν επιστημονικές αποδείξεις ότι ορισμένα είδη προσαρμόζονται στο περιβάλλον:

Αλλαγή χρώματος: Οι δενδροβάτραχοι στη ζώνη είναι πιο σκουρόχρωμοι, καθώς η μελανίνη φαίνεται να τους προστατεύει από τη ραδιενέργεια.

Ανθεκτικότητα λύκων: Έρευνες υποδεικνύουν πιθανές προσαρμογές των ευρασιατικών λύκων για επιβίωση από τη χρόνια ακτινοβολία και μείωση του κινδύνου καρκίνου.

Χλωρίδα και μύκητες: Ένας μαύρος μύκητας που ανακαλύφθηκε το 1991 χρησιμοποιεί τη μελανίνη για να μετατρέπει την ακτινοβολία γάμμα σε ενέργεια. Ορισμένα φυτά επιδεικνύουν επίσης επιδιόρθωση του DNA ως απάντηση στην ακτινοβολία.

Ο σπάνιος στιγματοαετός

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η επιστροφή του παγκοσμίως απειλούμενου στιγματοαετού (Greater Spotted Eagle), ο οποίος είχε εξαφανιστεί την εποχή του δυστυχήματος. Σήμερα, η περιοχή αυτή είναι το μόνο μέρος στον κόσμο όπου ο πληθυσμός αυτού του σπάνιου είδους αυξάνεται.

Τα απομεινάρια της καταστροφής

Παρά την ανάκαμψη, η κατάσταση παραμένει περίπλοκη. Η αρχική ραδιενέργεια προκάλεσε μεγάλες ζημιές, κυρίως στο «Κόκκινο Δάσος», όπου τα πεύκα πέθαναν από την απορρόφηση ακτινοβολίας. Επιπλέον, ορισμένα είδη παρουσιάζουν μειωμένη αναπαραγωγική επιτυχία και υψηλά ποσοστά μεταλλάξεων.

Φαίνεται όμως ότι το Τσερνόμπιλ, όπως και η Φουκουσίμα, δείχνει πώς τα οικοσυστήματα μπορούν να ανταποκριθούν και να ευδοκιμήσουν όταν οι συνήθεις κανόνες δεν ισχύουν, λόγω της απουσίας των ανθρώπων…

