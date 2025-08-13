Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σε τέσσερις συλλήψεις και επιβολή προστίμων για φωτιές στην ύπαιθρο, για καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών και για κάπνισμα μελισσών, προχώρησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Πυροσβεστικής χτες, σε Εύβοια, Φάρσαλα, Ιωάννινα, μέσα στο χάος των πυρκαγιών και μετά από τις συνεχείς αυστηρές συστάσεις λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων συνθηκών.
Αναλυτικά, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:
