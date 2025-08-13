search
13.08.2025 18:25

Τέσσερις συλλήψεις την Τρίτη για φωτιές στην ύπαιθρο – Σε Εύβοια, Φάρσαλα και Ιωάννινα

13.08.2025 18:25
peripoliko_elas_astynomia

Σε τέσσερις συλλήψεις και επιβολή προστίμων για φωτιές στην ύπαιθρο, για καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών και για κάπνισμα μελισσών, προχώρησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Πυροσβεστικής χτες, σε Εύβοια, Φάρσαλα, Ιωάννινα, μέσα στο χάος των πυρκαγιών και μετά από τις συνεχείς αυστηρές συστάσεις λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων συνθηκών.

Αναλυτικά, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:

  • Συνελήφθη χθες, 12 Αυγούστου 2025, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΠΥ Ιστιαίας, ημεδαπός, για πυρκαγιά που προκλήθηκε σε οικοπεδικό χώρο, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, στην Εύβοια και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.093,75 ευρώ.
  • Συνελήφθη χθες, 12 Αυγούστου 2025, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους του ΠΚ Φαρσάλων, ημεδαπός, για πυρκαγιά που προκλήθηκε σε υπολείμματα καλλιεργειών, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του Δήμου Φαρσάλων, στην Λάρισα και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 2.707,03 ευρώ.
  • Συνελήφθη χθες, 12 Αυγούστου 2025, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙΠΥΝ Ιωαννίνων, ημεδαπός, για πυρκαγιά που προκλήθηκε σε αγροτική έκταση, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του Δήμου Πωγωνίου, στα Ιωάννινα και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 2.255,85 ευρώ.
  • Συνελήφθη χθες, 12 Αυγούστου 2025, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΠΥ Πολυγύρου, ημεδαπός, για εκτέλεση εργασιών καπνίσματος μελισσιών σε δασική έκταση, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του Δήμου Σιθωνίας, στη Χαλκιδική.

Πυρκαγιά στην Αχαΐα: Η στιγμή που canadair κάνει ανεφοδιασμό δίπλα από τη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου (Video)

Τρόμος στην Αχαΐα: Κλαδιά έπεσαν σε αγροτικό έπειτα από ρίψη νερού από ελικόπτερο (Video)

Ειδική πλατφόρμα υποβολής αίτησης για προσωρινή διαμονή πυρόπληκτων της Χίου

karamandaneio-new
ΕΛΛΑΔΑ

Εκκενώνονται Καραμανδάνειο και Κωνσταντοπούλειο στην Πάτρα λόγω της μεγάλης φωτιάς – Στις φλόγες η Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Μπάλα (Photos)

eksafanisi (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εξαφάνιση 15χρονου από χώρο παιδικής προστασίας στους Ταγαράδες

ARHS_MOUGKOPETROS
LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: «Δεν ήταν ατύχημα, άτυχος ήμουν εγώ που βρέθηκα εκείνη τη στιγμή να είμαι τόσο βλάκας»

fotia_zakinthos1308
ΕΛΛΑΔΑ

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πρέβεζα και Ζάκυνθος

ellada foties (1)
MEDIA

Reuters για τις πυρκαγιές στη Μεσόγειο: «Η κλιματική κρίση μας ψήνει ζωντανούς»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
gaza kyvertitis
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Παλαιστίνιος επιχειρηματίας Σαμίρ Χουλίλε προωθείται για πιθανός κυβερνήτης της μεταπολεμικής Λωρίδας της Γάζας

salted_caramel_sintagi
CUCINA POVERA

Εύκολο παγωτό αλατισμένης καραμέλας, χωρίς παγωτομηχανή

ant1_dikastis8
MEDIA

ANT1: Παρόντες όλοι πριν το «γράφουμε» για τη νέα σειρά «Ο δικαστής»

joker-new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο τζακ ποτ στο Τζόκερ: 26,5 εκατομμύρια ευρώ θα μοιραστούν στην επόμενη κλήρωση

evropi kafsones foties
ΚΟΣΜΟΣ

«Βράζει» η Νότια Ευρώπη: Θανατηφόρος καύσωνας με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

