Ειδική πλατφόρμα υποβολής αίτησης για προσωρινή διαμονή πυρόπληκτων της Χίου

Ειδική πλατφόρμα υποβολής αίτησης για προσωρινή διαμονή των πυρόπληκτων της Χίου δημιουργήθηκε και λειτουργεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Την πλατφόρμα δημιούργησε το υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος και θα λειτουργεί επικουρικά των παροχών από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφέρεια και Δήμοι).

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί εδώ.

