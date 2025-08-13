search
ΤΕΤΑΡΤΗ 13.08.2025 17:27
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.08.2025 16:38

Ειδική πλατφόρμα υποβολής αίτησης για προσωρινή διαμονή πυρόπληκτων της Χίου

13.08.2025 16:38
fwtia_axaia_xartis
Eurokinissi

Ειδική πλατφόρμα υποβολής αίτησης για προσωρινή διαμονή των πυρόπληκτων της Χίου δημιουργήθηκε και λειτουργεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Την πλατφόρμα δημιούργησε το υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος και θα λειτουργεί επικουρικά των παροχών από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφέρεια και Δήμοι).

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί εδώ.

Διαβάστε επίσης:

Κώστας Σαμαράς για την αδελφή του Λένα: «Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για τη στήριξη στο πένθος της οικογένειάς μας»

Φωτιές στην Ήπειρο: Κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα για εμπρησμούς

Συγκινητικό βίντεο: Εθελοντές ναυαγοσώστες του Ερυθρού Σταυρού σώζουν ανθρώπους και ζώα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
charitsis_1308_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρίτσης από Πάτρα: «Κυβέρνηση καμένης γης – Η χώρα χρειάζεται οξυγόνο» (video)

italia
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα τραγωδία στη Λαμπεντούζα – Πλεούμενο που μετέφερε μετανάστες ανετράπη με τουλάχιστον 20 νεκρούς

moumies.jpg (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Περού: Σε γονιδιακή μετάλλαξη οφείλεται η εμφάνιση των «εξωγήινων» μουμιών που βρέθηκαν το 2015 (Video)

nicholsons_1308_1920-1080_new
LIFESTYLE

Jack Nicholson: Η πρώην σύντροφος του εγγονού του κατέθεσε περιοριστικά μέτρα για ενδοοικογενειακή βία

zelensky merz
ΚΟΣΜΟΣ

Ολοκληρώθηκε η επικοινωνία Τραμπ, Ζελένσκι και Ευρωπαίων ηγετών

Δείτε όλες τις ειδήσεις
gaza kyvertitis
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Παλαιστίνιος επιχειρηματίας Σαμίρ Χουλίλε προωθείται για πιθανός κυβερνήτης της μεταπολεμικής Λωρίδας της Γάζας

ant1_dikastis8
MEDIA

ANT1: Παρόντες όλοι πριν το «γράφουμε» για τη νέα σειρά «Ο δικαστής»

salted_caramel_sintagi
CUCINA POVERA

Εύκολο παγωτό αλατισμένης καραμέλας, χωρίς παγωτομηχανή

joker-new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο τζακ ποτ στο Τζόκερ: 26,5 εκατομμύρια ευρώ θα μοιραστούν στην επόμενη κλήρωση

evropi kafsones foties
ΚΟΣΜΟΣ

«Βράζει» η Νότια Ευρώπη: Θανατηφόρος καύσωνας με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 13.08.2025 17:26
charitsis_1308_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρίτσης από Πάτρα: «Κυβέρνηση καμένης γης – Η χώρα χρειάζεται οξυγόνο» (video)

italia
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα τραγωδία στη Λαμπεντούζα – Πλεούμενο που μετέφερε μετανάστες ανετράπη με τουλάχιστον 20 νεκρούς

moumies.jpg (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Περού: Σε γονιδιακή μετάλλαξη οφείλεται η εμφάνιση των «εξωγήινων» μουμιών που βρέθηκαν το 2015 (Video)

1 / 3