13.08.2025 18:57

Εκκενώνονται Καραμανδάνειο και Κωνσταντοπούλειο στην Πάτρα λόγω της μεγάλης φωτιάς – Στις φλόγες η Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Μπάλα (Photos)

13.08.2025 18:57
karamandaneio-new

Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην Πάτρα, καθώς μαίνεται το μεγάλο πύρινο μέτωπο στα Συχαινά και καίει κοντά σε κατοικημένες περιοχές, ενώ ορατός είναι ο κίνδυνος και για την ίδια την πόλη.

Έτσι, το Καραμανδάνειο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών εκκενώνεται για προληπτικούς λόγους, ενώ, δεν υφίσταται άμεσος κίνδυνος, σύμφωνα με την υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Παράλληλα, στην προληπτική εκκένωση του «Κωνσταντοπούλειου» ευγηρείου, που βρίσκεται στην περιοχή του Γηροκομειού της Πάτρας, προχωρούν οι αρχές, λόγω της φωτιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή.

Οι φιλοξενούμενοι στο ευγηρείο αναμένεται να μεταφερθούν στο κέντρο εκπαίδευσης Τεχνικού, του στρατού, στην περιοχή των Συνόρων της Πάτρας, όπου έχει διαμορφωθεί χώρος για την υποδοχή των πολιτών.

Στις φλόγες η Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Μπάλα

Επιπλέον, καίγεται η Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου στο Μπάλα Πατρών. Η καταστροφική πυρκαγιά καίει τη σκεπή του γυναικείου μοναστηριού με τους πυροσβέστες, τις μοναχές και εθελοντές να δίνουν τιτάνια μάχη για να αποσοβήσουν τα χειρότερα.

Την ίδια ώρα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με αναζωπυρώσεις στην περιοχή του ΧΥΤΑ Ξερόλακας, ενώ το κύριο μέτωπο της φωτιάς βρίσκεται στην περιοχή του Μπάλα.

