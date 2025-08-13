search
ΤΕΤΑΡΤΗ 13.08.2025 16:29
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.08.2025 15:53

Πλησιάζει την Πάτρα η φωτιά – 112 για εκκένωση στη Φιλιππιάδα – Πύρινη κόλαση σε Χίο και μεγάλη αναζωπύρωση στη Ζάκυνθο (LIVE)

13.08.2025 15:53
FOTIES

Μαίνεται για μία ακόμη ημέρα, ο πύρινος εφιάλτης σε πολλαπλά μέτωπα σε όλη τη χώρα.

Ενεργά μέτωπα που ξέσπασαν χθες σε Αχαΐα, Ζάκυνθο, Χίο και Πρέβεζα, αντιμετωπίζουν οι Πυροσβεστικές δυνάμεις με τη συνδρομή 33 εναέριων μέσων καθώς άνεμοι από 6 ως 8 Μποφόρ δυσχεραίνουν τη μάχη.

Το μεσημέρι της Τεταρτης νέα εστία φωτιάς ξέσπασε στη Σκύδρα, στην Πέλλα ενώ σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχτηκε ο δήμος Ζηρού στην Πρέβεζα μετά από αίτημα του δημάρχου.

Επιπλέον, λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι ξέσπασε φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αθέρας στην Κεφαλονιά, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην Ήπειρο δημιουργήθηκαν τις δυο τελευταίες ημέρες προβλήματα στις προσγειώσεις αεροπλάνων στο αεροδρόμιο Ιωαννίνων, με αποτέλεσμα οι πτήσεις να επιστρέφουν στην Αθήνα.

Στη Ζάκυνθο, οι προσπάθειες των δυνάμεων πυρόσβεσης επικεντρώνονται στον Παντοκράτορα, όπου συνεχίζεται η μάχη με τις αναζωπυρώσεις. Λίγο πριν από τις 3 το μεσημέρι μία μεγάλη αναζωπύρωση ανάμεσε σε Κοιλιωμένο και Έξω Χώρα κινητοποίησε εκ νέου την Πυροσβεστική.

Όπως είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Βασίλης Βαθρακογιάννης το τελευταίο 48ωρο σε όλη τη χώρα εκδηλώθηκαν 152 νέες αγροτοδασικές πυρκαγιές.

«Μάλιστα σήμερα το σκηνικό του καιρού χαρακτηρίζεται από υψηλές θερμοκρασίες, χαμηλά ποσοστά υγρασίας και ισχυρούς ανέμους που κατά τόπους φτάνουν τα 9 μποφόρ, δημιουργώντας ένα εξαιρετικά επικίνδυνο περιβάλλον για την ταχεία εξάπλωση των πυρκαγιών», είπε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης:

Εξάμηνη αναστολή διαπίστευσης σε φορέα πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων

Φωτιά στην Πρέβεζα: Συγκλονίζει κάτοικος που έχασε το σπίτι του – «Δεν με βοήθησε κανείς, πάλευα με έναν κουβά κι ένα βαρέλι» (video)

«Λύστε τα πριν φύγετε» – Έκκληση για τα πυρόπληκτα ζώα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
voultepsi_zachariadis_1308_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Μετωπική» Βούλτεψη – Ζαχαριάδη με αφορμή την έλλειψη… εθελοντών στην πυρόσβεση

συριζα -new
ΕΛΛΑΔΑ

ΣΥΡΙΖΑ: «Δεύτερη μέρα κόλασης για τους κατοίκους στις πληγείσες από τις πυρκαγιές περιοχές»

fotia xios
MEDIA

ΒΒC: Μεγάλο ρεπορτάζ για τις φωτιές στη Μεσόγειο – Τι αναφέρει για την Ελλάδα

fotia_chios_1308_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και αύριο – Οι οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες

FOTIES
ΕΛΛΑΔΑ

Πλησιάζει την Πάτρα η φωτιά – 112 για εκκένωση στη Φιλιππιάδα – Πύρινη κόλαση σε Χίο και μεγάλη αναζωπύρωση στη Ζάκυνθο (LIVE)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
gaza kyvertitis
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Παλαιστίνιος επιχειρηματίας Σαμίρ Χουλίλε προωθείται για πιθανός κυβερνήτης της μεταπολεμικής Λωρίδας της Γάζας

ant1_dikastis8
MEDIA

ANT1: Παρόντες όλοι πριν το «γράφουμε» για τη νέα σειρά «Ο δικαστής»

salted_caramel_sintagi
CUCINA POVERA

Εύκολο παγωτό αλατισμένης καραμέλας, χωρίς παγωτομηχανή

joker-new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο τζακ ποτ στο Τζόκερ: 26,5 εκατομμύρια ευρώ θα μοιραστούν στην επόμενη κλήρωση

kathares-kouventes-new
MEDIA

«Καθαρές Κουβέντες»: Πρεμιέρα στο OPEN για Σπύρο Χαριτάτο και Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου - Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 13.08.2025 16:27
voultepsi_zachariadis_1308_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Μετωπική» Βούλτεψη – Ζαχαριάδη με αφορμή την έλλειψη… εθελοντών στην πυρόσβεση

συριζα -new
ΕΛΛΑΔΑ

ΣΥΡΙΖΑ: «Δεύτερη μέρα κόλασης για τους κατοίκους στις πληγείσες από τις πυρκαγιές περιοχές»

fotia xios
MEDIA

ΒΒC: Μεγάλο ρεπορτάζ για τις φωτιές στη Μεσόγειο – Τι αναφέρει για την Ελλάδα

1 / 3