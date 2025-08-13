Πλησιάζει την Πάτρα η φωτιά – 112 για εκκένωση στη Φιλιππιάδα – Πύρινη κόλαση σε Χίο και μεγάλη αναζωπύρωση στη Ζάκυνθο (LIVE)

Μαίνεται για μία ακόμη ημέρα, ο πύρινος εφιάλτης σε πολλαπλά μέτωπα σε όλη τη χώρα.

Ενεργά μέτωπα που ξέσπασαν χθες σε Αχαΐα, Ζάκυνθο, Χίο και Πρέβεζα, αντιμετωπίζουν οι Πυροσβεστικές δυνάμεις με τη συνδρομή 33 εναέριων μέσων καθώς άνεμοι από 6 ως 8 Μποφόρ δυσχεραίνουν τη μάχη.

Το μεσημέρι της Τεταρτης νέα εστία φωτιάς ξέσπασε στη Σκύδρα, στην Πέλλα ενώ σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχτηκε ο δήμος Ζηρού στην Πρέβεζα μετά από αίτημα του δημάρχου.

Επιπλέον, λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι ξέσπασε φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αθέρας στην Κεφαλονιά, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην Ήπειρο δημιουργήθηκαν τις δυο τελευταίες ημέρες προβλήματα στις προσγειώσεις αεροπλάνων στο αεροδρόμιο Ιωαννίνων, με αποτέλεσμα οι πτήσεις να επιστρέφουν στην Αθήνα.

Στη Ζάκυνθο, οι προσπάθειες των δυνάμεων πυρόσβεσης επικεντρώνονται στον Παντοκράτορα, όπου συνεχίζεται η μάχη με τις αναζωπυρώσεις. Λίγο πριν από τις 3 το μεσημέρι μία μεγάλη αναζωπύρωση ανάμεσε σε Κοιλιωμένο και Έξω Χώρα κινητοποίησε εκ νέου την Πυροσβεστική.

Όπως είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Βασίλης Βαθρακογιάννης το τελευταίο 48ωρο σε όλη τη χώρα εκδηλώθηκαν 152 νέες αγροτοδασικές πυρκαγιές.

«Μάλιστα σήμερα το σκηνικό του καιρού χαρακτηρίζεται από υψηλές θερμοκρασίες, χαμηλά ποσοστά υγρασίας και ισχυρούς ανέμους που κατά τόπους φτάνουν τα 9 μποφόρ, δημιουργώντας ένα εξαιρετικά επικίνδυνο περιβάλλον για την ταχεία εξάπλωση των πυρκαγιών», είπε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης:

Εξάμηνη αναστολή διαπίστευσης σε φορέα πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων

Φωτιά στην Πρέβεζα: Συγκλονίζει κάτοικος που έχασε το σπίτι του – «Δεν με βοήθησε κανείς, πάλευα με έναν κουβά κι ένα βαρέλι» (video)

«Λύστε τα πριν φύγετε» – Έκκληση για τα πυρόπληκτα ζώα