15.08.2025 07:24

Καιρός: Μικρή πτώση της θερμοκρασίας και εξασθένηση των ανέμων

15.08.2025 07:24
kalokairi

Με ήπιες καιρικές συνθήκες θα κυλήσει η ημέρα του Δεκαπενταύγουστου στη χώρα, καθώς σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Παναγιώτη Γιαννόπουλο, ο καιρός προβλέπεται δροσερός και τα μελτέμια δεν θα ξεπεράσουν τα 5 με 6 μποφόρ. Από το Σάββατο, ωστόσο, το μελτέμι στο Αιγαίο θα ενισχυθεί σημαντικά, φτάνοντας τοπικά τα 7 με 8 μποφόρ, πριν παρουσιάσει μικρή εξασθένηση από την Κυριακή.

Αναλυτικά, για σήμερα Παρασκευή, 15 Αυγούστου, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα. Τοπικές και πρόσκαιρες νεφώσεις θα εμφανιστούν στα βόρεια, στα ανατολικά ηπειρωτικά και στην Εύβοια. Υπάρχει μικρή πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές, κυρίως στην Εύβοια και σε ορεινές περιοχές της νότιας Πελοποννήσου.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο 4 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο βόρειοι 6 και από το απόγευμα στα βόρεια τμήματα και 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία στα δυτικά ηπειρωτικά στους 34 με 36 βαθμούς, έως 34 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά , 30 με 32 βαθμούς στη νησιά.

Στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι. Οι άνεμοι βόρειοι στον Ευβοϊκό τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι ασθενείς. Η θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς.

Πρόγνωση για το Σάββατο 16-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με λίγες τοπικές νεφώσεις, οι οποίες στα βόρεια θα είναι κατά διαστήματα αυξημένες και είναι πιθανό τις απογευματινές ώρες στα βορειοδυτικά ορεινά να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 34 με 36 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Κυριακή 17-08-2025

Στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα βορειοδυτικά όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση το βράδυ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για τη Δευτέρα 18-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά προβλέπονται νεφώσεις με τοπικούς όμβρους και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και άλλες επτά περιφέρειες της χώρας

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για σήμερα Παρασκευή, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

  • Περιφέρεια Αττικής,
  • Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας),
  • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)
  • Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Σποράδων),
  • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής),
  • Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης),
  • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου,
  • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Ρόδου, ΠΕ Καρπάθου).

Οι αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν υπευθυνότητα και αυξημένη προσοχή, αποφεύγοντας κάθε ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά. Ενδεικτικά, επισημαίνεται η απαγόρευση καύσης ξερών χόρτων και κλαδιών και η αποφυγή χρήσης εργαλείων ή μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες.

Παράλληλα, δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν αναπτυχθεί προληπτικά σε κρίσιμα σημεία, ενώ έχει τεθεί σε ετοιμότητα και ο εναέριος στόλος για άμεση επέμβαση όπου χρειαστεί.

