Πατήσια: Γυναίκα γέννησε στο σπίτι της και άφησε την τελευταία της πνοή, νεκρό και το νεογέννητο – Τι δήλωσε ο σύζυγός της που την εντόπισε

Γυναίκα που διέμενε στα Πατήσια έχασε τη ζωή της αφού έφερε στον κόσμο το μωρό της, στο σπίτι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα που ήταν Ελληνίδα, περίμενε να γεννήσει τις επόμενες ημέρες.

Μητέρα και νεογνό βρήκε ο σύζυγός της ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν πως η γυναίκα είχε κόψει μόνη της και τον ομφάλιο λώρο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες στο σπίτι βρίσκονταν επίσης δύο παιδιά.

Οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη για να διαπιστωθεί το τι ακριβώς συνέβη και πώς η γυναίκα έχασε τη ζωή της.

Όπως είπε ο σύζυγός της στους αστυνομικούς, ο ίδιος έλειπε από το σπίτι και όταν επέστρεψε, βρήκε την γυναίκα του νεκρή. «Δεν ήμουν σπίτι, γύρισα από την δουλειά. Τα δύο παιδιά ήρθαν προς το μέρος μου, την βρήκα νεκρή, δεν είδα κανέναν ψαλίδι» είπε.

«Λυπήθηκα πάρα πολύ για την Ειρήνη, ήταν ένα αξιόλογο άτομο. Για εμένα δεν έπρεπε να την αφήσουν που ήταν έγκυος στο σπίτι, έπρεπε να είχε κάποιον. Καλό παράδεισο να έχει, λυπάμαι πολύ γιατί άφησε κάποια παιδάκια. Το έμαθα από την τηλεόραση και μίλησα με τον αδελφό της και είπε ότι δεν είχε πρόβλημα υγείας, απλά της είχαν πει ότι είναι λίγο κρυωμένη. Ήταν στον μήνα της να γεννήσει. Λυπάμαι πάρα πολύ. Ο σύζυγος δούλευε απ΄ότι ξέρω. Εμενά απ΄ότι μου είπε ο αδελφός της έκοψε μόνη της τον ομφάλιο λώρο και πέθανε μαζί με το παιδάκι της. Ήταν πολύ καλός άνθρωπος, πολύ ευγενική. Απ΄ ότι έμαθα από μια γειτόνισσα και τα προηγούμενα παιδιά τα είχε γεννήσει σπίτι», είπε γειτόνισσα, μιλώντας στους δημοσιογράφους.

Διαβάστε επίσης:

Μελχισεδέκ: Τι σημαίνει το όνομα του Αρχιμανδρίτη που ενεπλάκη στην υπόθεση της μαφίας της Κρήτης

Πολύαιγος: Μπαίνει σε καθεστώς απόλυτης προστασίας – Κηρύχθηκε ολόκληρη αρχαιολογικός χώρος

Θρίλερ στην Κόρινθο με τον θάνατο του 22χρονου: Tι «έδειξε» η ιατροδικαστική εξέταση – Αυτοκτονία ή έγκλημα;