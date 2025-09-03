Θρίλερ στην Κόρινθο με τον θάνατο του 22χρονου: Tι «έδειξε» η ιατροδικαστική εξέταση – Αυτοκτονία ή έγκλημα;

Αναστάτωση επικρατεί στους συγγενείς και φίλους του 22χρονου που εντοπίστηκε αιμόφυρτος στην Κόρινθο και κατέληξε, καθώς ακόμη δεν έχουν διευκρινιστεί τα αίτια θανάτου του, αν πρόκειται δηλαδή για αυτοκτονία ή έγκλημα.

Συγγενείς, φίλοι, γείτονες και συνάδελφοί του παραμένουν συγκλονισμένοι και αναμένουν επίσημες απαντήσεις για το τι πραγματικά συνέβη.

Ο νεαρός είχε αρχίσει να επανέρχεται στη ζωή του, προσπαθώντας να ξεπεράσει τις συνέπειες ενός σοβαρού τροχαίου ατυχήματος με τη μηχανή του. Όσοι τον γνώριζαν κάνουν λόγο για ένα παιδί με δύναμη ψυχής και υποστηρίζουν πως τίποτα δεν έδειχνε ότι θα έβαζε τέλος στη ζωή του.

Τι «είδε» ο ιατροδικαστής

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε πως ο 22χρονος έφερε δύο τραύματα στον λαιμό – ένα βαθύ στην αριστερή πλευρά και ένα ρηχότερο στη δεξιά. Επιπλέον, εντοπίστηκαν επιπόλαιες εκδορές στην κοιλιά. Τα ευρήματα αυτά ενισχύουν τις αμφιβολίες για το ενδεχόμενο αυτοχειρίας.

Ωστόσο, καταλυτικά για την εξαγωγή συμπερασμάτων αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και λοιπών εργαστηριακών εξετάσεων.

Ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης, μιλώντας για τα ευρήματα, τόνισε:

«Τα τραύματα στην κοιλιακή χώρα μπορεί να είναι τραύματα δισταγμού. Αν υπήρξε εγκληματική ενέργεια, θα πρέπει να υπάρχουν σημάδια ακινητοποίησης ή ναρκωτικών ουσιών. Ο ιατροδικαστής σωστά περιμένει τις τοξικολογικές. Με προβληματίζει το γεγονός πως το βαθύτερο τραύμα φαίνεται να έγινε με το αντίθετο χέρι, κάτι που δεν είναι σύνηθες σε αυτοκτονίες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τι εντοπίστηκε στο σπίτι του 22χρονου

Στο σαλόνι του σπιτιού βρέθηκε ένα μαχαίρι, ενώ οι Αρχές εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να εντοπίσουν ύποπτες κινήσεις πριν από την ανεύρεση του νεαρού.

Σύμφωνα με τον επίτιμο πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, Γιώργο Καλλιακμάνη, στον χώρο εντοπίστηκε σπασμένο το κινητό του 22χρονου, καθώς και ένα κομμάτι μονωτικής ταινίας, το οποίο ενδέχεται να ήταν στο στόμα του ή να αφαιρέθηκε στη συνέχεια.

Από το υλικό ασφαλείας φέρεται πως πρώτα μπήκε στο σπίτι ο 22χρονος και αρκετή ώρα αργότερα ο αδελφός του, ο οποίος ήταν και το άτομο που τον βρήκε νεκρό και ειδοποίησε τον πατέρα τους.

Η ζωή του νεαρού άλλαξε πριν από περίπου έναν χρόνο, όταν τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο με τη μηχανή του – ένα όχημα που αποτελούσε πάθος του. Παρά τις δυσκολίες, επέστρεψε στη δουλειά του σε πιτσαρία και, σύμφωνα με μαρτυρίες, δεν είχε δώσει ποτέ αφορμές και δεν είχε δημιουργήσει προβλήματα.

Η οικογένειά του -οι γονείς και τα δύο αδέλφια του- στάθηκαν διαρκώς στο πλευρό του. Όπως λένε, δεν πέρασε ποτέ από το μυαλό τους πως θα μπορούσε να κάνει κακό στον εαυτό του.

