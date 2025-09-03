Θρίλερ στα Χανιά: Έρευνες για αγνοούμενο ψαροντουφεκά

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) για τον εντοπισμό 50χρονου ημεδαπού, ο οποίος αγνοείται από το απόγευμα της Δευτέρας στη θαλάσσια περιοχή Βουλολίμνη, βορειοδυτικά της Παλαιοχώρας Χανίων.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, ο άνδρας είχε μεταβεί στην περιοχή για υποβρύχια αλιεία και έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής. Στις έρευνες συμμετέχει πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και ιδιωτικό σκάφος, ενώ οι καιρικές συνθήκες είναι βόρειοι άνεμοι έως 5 μποφόρ.

