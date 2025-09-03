Διευθυντές υπουργείων και δημοσίων υπηρεσιών «ξέπλεναν» μεγάλα ποσά μέσω στοιχηματικών εταιρειών – Ελέγχονται 200 άτομα

Η ανεξάρτητη αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος ελέγχει στοιχηματικές εταιρείες που φέρονται να λειτουργούν ως «πλυντήρια» μεγάλων χρηματικών ποσών.

Με εντολή του επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής Χαρ. Βουρλιώτη ελέγχονται περί τους 200 παίκτες στοιχηματικών εταιρειών, οι οποίοι έπαιζαν μέσω 10 περίπου συστηματικών στοιχηματικών εταιρειών παροχής τυχερών παιγνίων χρηματικά ποσά που έφθαναν ακόμα και το ένα εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των τζογαδόρων είναι ανώτατοι υψηλόβαθμοι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως διευθυντές υπουργείων, δημοσίων υπηρεσιών, οι οποίοι δεν μπορούν να δικαιολογήσουν από τα νόμιμα εισοδήματά τους τα χρήματα που έπαιζαν σε στοιχηματικές εταιρείες παροχής τυχερών παιγνίων (στο χώρο του αθλητισμού).

Η ανεξάρτητη αρχή έχει ξεκινήσει ήδη ελέγχους συγκρίνοντας τις φορολογικές δηλώσεις των υπό έρευνα προσώπων, με τα χρηματικά ποσά που έπαιζαν.

Το κύκλωμα αποκαλύφθηκε μετά από πολύμηνη έρευνα εξειδικευμένων στελεχών της Αρχής, η οποία τελικά έκλεισε μια τεράστια τρύπα που επέτρεπε σε κυκλώματα να «ξεπλένουν» μαύρο χρήμα μέσω του νόμιμου στοιχηματισμού, επωφελούμενοι το νομικό κενό που υπάρχει.

Το «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος γινόταν μέσω 10 περίπου συστημικών εταιρειών παροχής τυχερών παιγνίων οι οποίες χρησιμοποιούν ως πράκτορες-εισπράκτορες ιδιοκτήτες καταστημάτων που δεν έχουν καμία σχέση με τον χρηματοπιστωτικό τομέα και τα τυχερά παίγνια, όπως είναι ψιλικατζίδικα, μίνι μάρκετ, πρατήρια υγρών καυσίμων, κ.λπ.

Στους πράκτορες-εισπράκτορες τα χρήματα κατατίθεντο από τους παίκτες σε μετρητά και ήταν απροσδιόριστης προέλευσης.

Τα χρηματικά ποσά που ήταν άγνωστης προέλευσης αρχικά κατατίθεντο σε παικτικούς λογαριασμούς, οι οποίοι στην συνέχεια μεταφέρονταν σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς.

Συγκεκριμένα, οι πελάτες-παίκτες αρχικά άνοιγαν λογαριασμό σε νόμιμες εταιρείες παροχής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου και λάμβαναν έναν μοναδικό κωδικό της συγκεκριμένης εταιρείας, μέσω του οποίου μπορούσαν να καταθέσουν στον λογαριασμό αυτό απευθείας χρήματα.

Στη συνέχεια οι πελάτες επισκέπτονταν τα καταστήματα-πρακτορεία των εταιρειών παροχής τυχερών παιγνίων που παρείχαν τη σχετική «διευκόλυνση» (ψιλικατζίδικα, μίνι-μάρκετ, κ.λπ.) και παρέδιδαν χρήματα σε μετρητά, τα οποία πιστώνονταν στον λογαριασμό που είχαν ανοίξει στις εταιρείες παροχής τυχερών παιγνίων, χρησιμοποιώντας τον μοναδικό κωδικό που είχαν.

Έτσι, με εντολή του παίκτη-τζογαδόρου, το διαθέσιμο υπόλοιπο, στο οποίο είχαν ενσωματωθεί και τα κεφάλαια που δεν είχε διακριβωθεί η προέλευση και η νομιμότητά τους, μεταφερόταν στον αρχικά νομίμως δηλωθέντα τραπεζικό λογαριασμό τους, οδηγώντας ουσιαστικά με τον τρόπο αυτό το «ξέπλυμα» και των ύποπτων κεφαλαίων, που η κατάθεσή τους γινόταν σε μετρητά.

Δηλαδή, αυτά τα δήθεν παικτικά ποσά, αναμειγνύονται με τα νόμιμα κεφάλαια που είχαν οι τζογαδόροι στους τραπεζικούς λογαριασμούς, στις πιστωτικές κάρτες και εμφανιζόντουσαν ως παικτική δραστηριότητα, η οποία όμως ήταν προσχηματική.

Η Αρχή ενημέρωσε σχετικά για την συγκεκριμένη παικτική πρακτική που οδηγεί στο «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος την «Επιτροπή Εποπτείας Ελέγχου Παιγνίων», η οποία είναι αρμόδια για την εποπτεία και τον έλεγχο των τυχερών παιγνίων.

