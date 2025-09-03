Πολύαιγος: Μπαίνει σε καθεστώς απόλυτης προστασίας – Κηρύχθηκε ολόκληρη αρχαιολογικός χώρος

Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) προχώρησε σήμερα στην κήρυξη ολόκληρης της Πολυαίγου ως αρχαιολογικού χώρου, σε μια ξεκάθαρη κίνηση προστασίας του νησιού.

Το ΚΑΣ γνωμοδότησε θετικά και για την κήρυξη της θαλάσσιας περιοχής του Όρμου Συκιάς στην Πολύαιγο ως ενάλιου αρχαιολογικού χώρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, αναμένεται άμεσα να προχωρήσει στην κήρυξη του νησιού σε Α’ Ζώνη αδόμητη, απολύτου προστασίας.

Τις προηγούμενες ημέρες είχαν υπάρξει δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία βρίσκεται προ των πυλών τουριστική αξιοποίηση του νησιού το οποίο έχει κηρυχθεί ως ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους και έχει ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000.

Το θέμα έφερε στο προσκήνιο η καταγγελία της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού Μήλου ότι ξεκινούν διαδικασίες οι οποίες προοιωνίζονται δόμηση στην Πολύαιγο, το μοναδικής ομορφιάς, προστατευόμενο για το φυσικό του κάλλος ακατοίκητο νησί και έθεσε «επί ποδός πολέμου» αρχές και κατοίκους σε Κίμωλο και Μήλο.

Η Πολύαιγος είναι διάσημη για την απαράμιλλη ομορφιά της, τη γαλαζοπράσινη διάφανη θάλασσα, τα λευκά, σμιλεμένα από τη φύση βράχια, τις ασημένιες παραλίες στις οποίες τα καλοκαίρια δένουν τα γιοτ των ισχυρότερων και διασημότερων ανθρώπων του πλανήτη. Είναι επίσης διάσημη για τους… κατοίκους της: τη μεσογειακή φώκια Monachus-Monachus που έχει επιλέξει την Πολύαιγο για να γεννά τα μικρά της μακριά από απειλές και φασαρία, τα αγριοκάτσικά της, το φίδι Μαυροπετρίτης και άλλα ζώα και ερπετά. Η Πολύαιγος, με έκταση περίπου 18,1 τ. χλμ., αποτελεί έναν μοναδικό φυσικό και πολιτιστικό θησαυρό του Αιγαίου. Είναι χαρακτηρισμένη ως Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργού Αιγαίου (ΔΠΑ/9389/2000 – ΦΕΚ 1176/Β/22.09.2000), ενταγμένη στο δίκτυο Natura 2000, Ζώνη Ειδικής Προστασίας για σπάνια είδη πανίδας και βιότοπος της μεσογειακής φώκιας Monachus-Monachus.

Λόγω των αρχαιολογικών ευρημάτων του (πχ ναυάγιο των κλασικών χρόνων στις ακτές του), η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων έχει ζητήσει να χαρακτηριστεί ολόκληρη η Πολύαιγος αρχαιολογικός χώρος, αίτημα που έγινε σήμερα δεκτό από το ΚΑΣ. Το νησάκι προστατευόταν πάντως επαρκώς καθώς για οποιαδήποτε οικοδομική εργασία χρειάζεται άδεια των αρχαιολογικών υπηρεσιών.

