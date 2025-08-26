search
ΤΡΙΤΗ 26.08.2025 08:00
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

26.08.2025 06:57

Γαλάτσι: Πατέρας με μωρό στην αγκαλιά ήρθε αντιμέτωπος με διαρρήκτη

26.08.2025 06:57
PERIPOLIKO

Τον απόλυτο τρόμο έζησε το απόγευμα της Κυριακής ένας πατέρας μαζί με το βρέφος του σε πολυκατοικία του Γαλατσίου όταν βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με έναν διαρρήκτη, ο οποίος τον απείλησε με κατσαβίδι.

Όλα έγιναν λίγο μετά τις 17:00 το απόγευμα της Κυριακής όταν ο διαρρήκτης εκμεταλλευόμενος την απουσία των ενοίκων λόγω των καλοκαιρινών διακοπών άρχισε να σπάει τις κλειδαριές σε διάφορα διαμερίσματα σε μία πολυκατοικία επί της οδού Ανταίου στην περιοχή του Γαλατσίου και εν συνεχεία να εισέρχεται στο εσωτερικό τους αφαιρώντας χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα.

Ωστόσο σε ένα διαμέρισμα πρώτου ορόφου ήρθε αντιμέτωπος με τον ιδιοκτήτη, ο οποίος βρισκόταν στο διαμέρισμα μαζί με το μωρό του, το οποίο τη στιγμή που μπήκε ο διαρρήκτης το κρατούσε και αγκαλιά.

Ο κακοποιός αρχικά τον απείλησε με ένα κατσαβίδι ωστόσο ο πατέρας δεν πτοήθηκε, τον κυνήγησε μέχρι το μπαλκόνι από όπου ο διαρρήκτης πήδηξε στο κενό προκειμένου να διαφύγει τη σύλληψη, ωστόσο έπεσε στο έδαφος με αποτέλεσμα να υποστεί πολλαπλά κατάγματα στα χέρια και στα πόδια και να μείνει ακινητοποιημένος στο οδόστρωμα και οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ που είχαν κληθεί στο σημείο να του περάσουν χειροπέδες και να τον οδηγήσουν αρχικά στο νοσοκομείο και εν συνεχεία να τον συλλάβουν.

ΤΡΙΤΗ 26.08.2025 07:59
