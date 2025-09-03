Θρίλερ με μωρό που βρέθηκε μέσα σε καρότσι σούπερ μάρκετ στην Ακρόπολη

Ένα μωρό μέσα σε καρότσι σούπερ μάρκετ εντοπίστηκε στην περιοχή της Ακρόπολης. Το μωρό, περίπου 30 ημερών, βρήκε μία περαστική στην οδό Καλλιρρόης το βράδυ της Τετάρτης (3/9/25) και ειδοποίησε την Αστυνομία, η οποία αρχικά το μετέφερε στο Α.Τ της περιοχής.

Κατά πληροφορίες, λίγη ώρα αργότερα εμφανίστηκε μια γυναίκα Ρομά στο Αστυνομικό Τμήμα Καμινίων, όπου και υποστήριξε ότι έδωσε το παιδί σε έναν άνδρα σε σουπερ μάρκετ για να ψωνίσει και αυτός το πήρε και έφυγε.

Το παιδί με εντολή εισαγγελέα, μεταφέρθηκε στο Παίδων Αγία Σοφία.

