search
ΤΕΤΑΡΤΗ 03.09.2025 23:59
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.09.2025 23:26

Θρίλερ με μωρό που βρέθηκε μέσα σε καρότσι σούπερ μάρκετ στην Ακρόπολη

03.09.2025 23:26
astynomia akropoli

Ένα μωρό μέσα σε καρότσι σούπερ μάρκετ εντοπίστηκε στην περιοχή της Ακρόπολης. Το μωρό, περίπου 30 ημερών, βρήκε μία περαστική στην οδό Καλλιρρόης το βράδυ της Τετάρτης (3/9/25) και ειδοποίησε την Αστυνομία, η οποία αρχικά το μετέφερε στο Α.Τ της περιοχής.

Κατά πληροφορίες, λίγη ώρα αργότερα εμφανίστηκε μια γυναίκα Ρομά στο Αστυνομικό Τμήμα Καμινίων, όπου και υποστήριξε ότι έδωσε το παιδί σε έναν άνδρα σε σουπερ μάρκετ για να ψωνίσει και αυτός το πήρε και έφυγε.

Το παιδί με εντολή εισαγγελέα, μεταφέρθηκε στο Παίδων Αγία Σοφία.

Διαβάστε επίσης:

Νέοι διάλογοι «φωτιά» της κρητικής μαφίας – Ο «στρατηγός» με τον «Ανδρέα» και τα «πλακάκια» – Ο «Αυστραλός», ο «Μπίγκαλης», «μια ομελέτα και μια μπύρα…»

Πατήσια: Γυναίκα γέννησε στο σπίτι της και άφησε την τελευταία της πνοή, νεκρό και το νεογέννητο – Τι δήλωσε ο σύζυγός της που την εντόπισε

Μελχισεδέκ: Τι σημαίνει το όνομα του Αρχιμανδρίτη που ενεπλάκη στην υπόθεση της μαφίας της Κρήτης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
enrico macias
ΚΟΣΜΟΣ

Οι τουρκικές αρχές απαγόρευσαν συναυλία του Ενρίκο Μασιάς στην Κωνσταντινούπολη υπό τον φόβο διαδηλώσεων λόγω των φιλοϊσραηλινών θέσεών του

turkey serbia eurobasket
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ευρωμπάσκετ 2025: Πρωτιά Τουρκίας, 95-90 τη Σερβία – Τα ζευγάρια της φάσης των «16»

Jude Law
LIFESTYLE

To viral ατύχημα του Τζουντ Λο στη Βενετία (Video)

astynomia akropoli
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με μωρό που βρέθηκε μέσα σε καρότσι σούπερ μάρκετ στην Ακρόπολη

germany eurobasket
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

EuroBasket 2025: Αήττητη στους «16» η Γερμανία και τώρα Πορτογαλία – Τρίτη η Λετονία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

ergazomenoi_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξης Μητρόπουλος: Το 13ωρο είναι υποχρεωτικό - Όλη η αλήθεια σε 9 ερωταπαντήσεις

Untitled-design-1
ΕΛΛΑΔΑ

Κρητική μαφία: «Του ’χα ράψει κοστούμι» - Οι συνομιλίες με τον δήμαρχο Χανίων και δημοσιογράφο για υπόθεση εκμίσθωσης ακινήτου

koutselini_kousoulos_0209_1920-1080_new
MEDIA

Έτοιμο τo πρώτο «μακελειό» τηλεθέασης μεταξύ δύο αλλοτινών συνεργατών - Κάθε μέρα «ντέρμπι» Κουτσελίνη-Κουσουλός

tiletheasi_0909_1460-820_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ο ντόρος για το «Exathlon» ήταν μεγαλύτερος από την περιέργεια που εκφράστηκε σε τηλεθέαση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 03.09.2025 23:51
enrico macias
ΚΟΣΜΟΣ

Οι τουρκικές αρχές απαγόρευσαν συναυλία του Ενρίκο Μασιάς στην Κωνσταντινούπολη υπό τον φόβο διαδηλώσεων λόγω των φιλοϊσραηλινών θέσεών του

turkey serbia eurobasket
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ευρωμπάσκετ 2025: Πρωτιά Τουρκίας, 95-90 τη Σερβία – Τα ζευγάρια της φάσης των «16»

Jude Law
LIFESTYLE

To viral ατύχημα του Τζουντ Λο στη Βενετία (Video)

1 / 3