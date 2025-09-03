Νέοι διάλογοι «φωτιά» της κρητικής μαφίας – Ο «στρατηγός» με τον «Ανδρέα» και τα «πλακάκια» – Ο «Αυστραλός», ο «Μπίγκαλης», «μια ομελέτα και μια μπύρα…»

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για την εγκληματική οργάνωση. Ένας από τους πρωταγωνιστές είχε το ψευδώνυμο «στρατηγός».

Ο «στρατηγός» δραστηριοποιούταν στην διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, κυρίως κάνναβης. Λάμβανε αυξημένα μέτρα αντιπαρακολούθησης και επικοινωνούσε με κωδικοποίηση και ορολογία όσον αφορά τις ναρκωτικές ουσίες και τα χρηματικά ποσά. Κατά την ημέρα σύλληψής του, τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί, ενώ όπως αναφέρεται στη δικογραφία «ο υιός του διέφυγε μαζί του, διευκολύνοντάς τον με καθ’ οποιοδήποτε τρόπο ενώ είχε πλήρη γνώση και κατά περίπτώση συνεργασία στην διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το εν λόγω μέλος έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αστυνομικές και Δικαστικές Αρχές κατ’ επανάληψη, είναι σεσημασμένος και είτε έχει συλληφθεί είτε έχουν σχηματισθεί δικογραφίες σε βάρος του για τα ίδια αδικήματα – διακίνηση ναρκωτικών ουσιών».

Μέχρι τη σύλληψή του ο «στρατηγός», είχε πραγματοποιήσει κατά προσέγγιση τουλάχιστον 2.000 συναλλαγές ναρκωτικών ουσιών. Είχε διακινήσει ποσότητα τουλάχιστον 30 κιλά κάνναβης ενώ το οικονομικό όφελος ανέρχεται τουλάχιστον στις 300.000 ευρω.

Χαρακτηριστικός είναι ο διάλογος μεταξύ του «στρατηγού» και ενός ακόμη ατόμου σχετικά με την καθυστέρηση στην παράδοση της νέας ποσότητας κάνναβης η οποία αναφέρεται κωδικοποιημένα ως «πλακάκια» και το άτομο αυτό γνωστός ως Ανδρέας δικαιολογείται αναφέροντας ότι έχασε δυο αλλοδαπούς εργάτες, οι οποίοι είχαν το ρόλο του «καλλιεργητή» στην υπό καλλιέργεια φυτεία, καθόσον συνελήφθησαν τυχαία για στέρηση εγγράφων από τις Αρχές.

Επίσης ο Ανδρέας αναφέρει ότι δεν έχει άτομα να διακινήσουν περαιτέρω τις ποσότητες ναρκωτικών που παράγει, και ο «στρατηγός» απαντάει ότι και αυτός αντιμετωπίζει πρόβλημα στην προμήθεια ναρκωτικών, καθόσον ένας εκ των προμηθευτών του απεβίωσε πρόσφατα και ο δεύτερος, υπέστη σοβαρό κάταγμα στο πόδι.

ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ: Ήντα κάμεις μωρέ εσύ εσύ τι κάνεις? Σα να μου φαίνεται ότι αργείς η σε πήγε πίσω

ΑΝΤΡΕΑΣ: Όχι

ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ: Ήντα όχι

ΑΝΤΡΕΑΣ: έχουμε πρόβλημα..όχι δεν έχουμε πρόβλημα στα πλακάκια μας είμαστε ντάξει μόνο μας επήρανε δυο ανθρώπους που δεν είχανε χαρτια..

ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ:Ααα γαμησέ τα Αντρίκο εσύ κατά τα άλλα πως πας φίλε

ΑΝΤΡΕΑΣ : Δόξα το Θεό μπρε φίλε δόξα το θεό επαέ τη παλέυουμε σιγά σιγά

ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ: Μου χες πει πως θα μου πέρναγες να μου φερνες ένα

ΑΝΤΡΕΑΣ: Ε άμα το δεις το γραψε το τέτοιο στο τύπο

ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ: Μμμμ και τι κάνεις δε θα κάνεις τίποτα εσύ φέτος ή μπα

ΑΝΤΡΕΑΣ: Έχω κάνει μπρε φίλε απλώς δεν έχω ανθρώπους να πουλήσουμε τα πλακάκια εγώ δε μπορώ να κολλώ

ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ: Ναι ε Και τι θα κάνω που εγώ είχα δυο και μου ψοφίσανε 2 εργάτες είχα και μου ψοφήσανε, το μαθες ότι μου ψώφισε και ο ένας και ο άλλος ε

ΑΝΤΡΕΑΣ: Όχι

ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ: Ο χοντρός εψόφισε εδά και 5 μήνες 6

ΑΝΤΡΕΑΣ: άλλο πάλι κ αυτό

ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ: Εψόφισε στη τουαλέτα μέσα πήγε και έκανε καμία θρύμπα και τον ερήκανε ξεντομένο το μαλάκα

ΑΝΤΡΕΑΣ: Τι μαλάκας ήτανε ρε πες μου τι μαλάκας μια ζωή

ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ: Και ο άλλος που είχα έσπασε το πόδα του από πάνω και τον έχουνε.. και δεν τον έσπασε χαμηλά από το γοφό απάνω και είναι και αυτός άχρηστος! Τον έχουνε πάει στη Θεσσαλονίκη να του βάλουνε σίδερα στο γοφό αυτά που γυρνάνε σα κατσαβίδια τι διάολο είναι να πούμε κατάλαβες?

ΑΝΤΡΕΑΣ: Έχεις μπλέξει και συ δηλαδη

ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ: Γάμησε τα Αντρίκο μόνο τελος πάντων έχω εγώ κοντά

ΑΝΤΡΕΑΣ:Α κάνεις τη δουλειά σου ντάξει

ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ: Ε τι κάνω ρε φίλε σου πα εγώ πως δε τη κάνω

ΑΝΤΡΕΑΣ: Ααα

ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ: Τη κάνω αλλά γιατί να μη κάνουμε λέμε ένα παράδειγμα έτσι έτσι

ΑΝΤΡΕΑΣ: Καλά το λες ρε φίλε αλλά άκουσε με τώρα να δεις εγώ θέλω να σου μια ξεκάθαρος γιατί πάντα είμαι ξεκάθαρος άσχετα που μερικές φορές δεν ήξερα ούτε ήντα κάναμε να το κατέχεις δεν είχα..

ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ: Ναι για πες μου

ΑΝΤΡΕΑΣ: Από αυτό που ξέρεις

ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ: Ναι

ΑΝΤΡΕΑΣ: Υπάρχει

ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ: Ναι

ΑΝΤΡΕΑΣ: Αλλά πρέπει να πως θα γίνει (ακατάληπτο)εγώ δε να

ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ: Το κατάλαβα εκεί δεν έχουμε κανένα δικό μας να κάνει τη δουλειά αυτή μπα! Α του δώσουμε κανα δυο κατοστάρικα παραπάνω μπα..

ΑΝΤΡΕΑΣ: Θες να ρωτήξω εγώ τώρα επαέ πέρα που είμαι σε 10 λεπτά 15 λεπτά μπορώ να το βρω

ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ: Ε βρες αν έιναι και θέλει να του δώσουμε ένα χαρτζιλικάκι να μας κάνει μια δουλειά και αν είναι όπως πρέπει τα πράγματα θα κάνουμε μια μεγάλη δουλειά που να μη τον χρειαζόμαστε μετά

ΑΝΤΡΕΑΣ: ναι

ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ: Κατάλαβες?

ΑΝΤΡΕΑΣ:Ναιι ναι κατάλαβα

ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ: Εντάξει α κάνουμε μια δουλειά αν είναι και είναι όπως πρέπει τσακ μια μεγάλη να τελειώσω α πάρω μια κούτα πλακάκια ρε Αντρέα να την έχουμε να δουλέψουμε καιρό

ΑΝΤΡΕΑΣ: Νααι κατάλαβα ντάξει

ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ: κανε άμα είναι και μίλα μου.

Ο «Αυστραλός»

Άλλο ένα ηγετικό στέλεχος ήταν ο «Αυστραλός» ή «Γιάννης» ο οποίος δραστηριοποιούταν στην διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Προμήθευε με μεγάλες ποσότητες κάνναβης τον «στρατηγό» ο οποίος με την σειρά του τις πουλούσε.

Ο «Αυστραλός» λάμβανε αυξημένα μέτρα αντιπαρακολούθησης ενώ όπως προκύπτει από τη δικογραφία άνηκε στον κύκλο ατόμων που οικογενειακώς εμπλέκονταν στην απαγωγή γνωστού επιχειρηματία στο Ρέθυμνο το 2017.

Χαρακτηριστικός είναι ο διάλογος με τον «στρατηγό» για ποσότητα ναρκωτικών.

• «ΑΥΣΤΡΑΛΟΣ»: Σε καμιά ώρα υπολόγισε.

• «ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ»: Οκ.

• «Α»: Θα σου κάνω κλήση. Εντάξει;

• «Σ»: Εγώ είμαι προς τα πάνω γιατί έχω πρόβλημα στο σπίτι…

• «Α»: Μ’ ακούς ;

• «Σ» Σ’ ακούω. Οκ.

• «Α»: Σε καμιά ώρα υπολόγισε θα σου κάνω κλήση. Εντάξει;

• «Σ»: Μη με πας πολύ πίσω γιατί με περιμένουν σπίτι τριάντα και έχω έρθει στο καφενείο και τα πίνω γιατί φοβούμαι να πάω σπίτι.

• «Α»: Έχε το νου σου ότι είναι δυόμιση και δυόμιση. Εντάξει;

• «Σ»: Τι δυόμιση και δυόμιση;

• «Α»: Δυόμιση και δυόμιση είναι.

• «Σ»: Εγώ σου χω βάλει ότι έχουμε πει και είμαι στο δρόμο.

• «Α»: Εντάξει κράτα και θα τα πούμε από κοντά.

• «Σ»: Εντάξει οκ.

• «Α»: Θα σου κάνω σε καμιά ώρα κλήση υπολόγιζε.

• «Σ»: Ναι, μην πάει αργά.

Ο «Μπίγκαλης»

Ο «Μπίγκαλης» είναι ο άνθρωπος που χρησιμοποιούσε ως βιτρίνα των παράνομων δραστηριοτήτων στην πώληση ναρκωτικών το υπαίθριο πάρκινγκ που είχε με την πλειοψηφία των διακινήσεων να γίνονται εκεί. Το υπαίθριο πάρκινγκ βρίσκεται σε κομβικό σημείο στο κέντρο της πόλης και κοντά σε σημεία συγκέντρωσης τοξικοεξαρτώμενων ατόμων (πιάτσες).Το πάρκινγκ λειτουργούσε ως «πλυντήριο» του μαύρου χρήματος που ο «Μπίγκαλης» από την πώληση ναρκωτικών όπου οι πελάτες πλήρωναν το αντίτιμο μέσω POS στο τερματικό της νόμιμης επιχείρησης. Μάλιστα, κατά την «διανομή» των ναρκωτικών ουσιών χρησιμοποιούσε και σταθμευμένα οχήματα πελατών του.

Χαρακτηριστικός είναι ο διάλογος του «Μπίγκαλη» με τη μητέρα του.

• «Μπίγκαλης»: Μαμά άκου να δεις εσύ και ο καθένας..να κόψω τα ναρκωτικά να πεθάνουν οι ανθρώποι..ωραία

• «ΜΗΤΕΡΑ»: όχι όταν σκορπάς τον θάνατο…

• «Μπιγκαλης»: είμαι παράνομος το ξέρω, το ξέρω, καταστρέφω την κοινωνία σε όλους τους τομείς, ωραία το δέχομαι

• «ΜΗΤΕΡΑ»: και τι κάνεις για αυτό;

• «Μπίγκαλης»: τι να κάνω; Να πάω να γραφτώ σε ένα ίδρυμα, να γραφτώ στον ΟΚΑΝΑ, να κάτσω σπίτι μου, αυτό μπορώ να κάνω. Αυτό πρέπει να κάνω; Δεν θα το κάνω.

• ΜΗΤΕΡΑ : όχι

• «Μπίγκαλης»: Όχι δεν ξανά πάω, ούτε στο ΚΕΘΕΑ πάω να με έχουνε.. δεν πάω, ας είμαι παράνομος, δεν με ενδιαφέρει, σου φτάνει αυτό;

Ότι μπορώ κάνω, ότι μπορώ, γιατί ξέρεις τι μου λέτε όλοι; να παρατήσω το πάρκινγκ , να πάω στην πρόνοια. Αυτό μου λέτε, όχι δεν το παρατάω ας με πάνε μέσα

• «ΜΗΤΕΡΑ»: γιατί έκλεισες το τηλέφωνο και..

• «Μπίγκαλης» : γιατί με έπαιρνε η γκόμενα μετά με έπαιρναν κάτι άλλοι που ήθελα να πουλήσω πρέζα

Σε άλλο σημείο της δικογραφίας ο «Μπίγκαλης» μιλάει με πελάτη και ο διάλογος είναι χαρακτηριστικός:

Πελάτης: Μια ομελέτα, μια χωριάτικη και μια μπύρα…

«Μπίγκαλης»: Τι; Δεν καταλαβαίνω τις μαλ…, εγώ δεν είμαι εστιατόριο αδερφέ, ναρκωτικά πουλάμε εδώ πέρα τι μου λες και μόνο πρέζα εε μόνο κόκα ε πες μου ρε φίλε.

Πελάτης: Δύο μηδέν δύο μηδέν γειά.

«Μπίγκαλης» εγώ έχω ΑΦΜ και όλα ρε, αφού με παίρνουν εταιρίες και έχω..ακατάληπτο..και μου λένε κύριε… λέω παιδιά εγώ είμαι ένα πάρκινγκ που πουλάει ναρκωτικά κάνω διάφορα.

Διαβάστε επίσης:

Πολύαιγος: Μπαίνει σε καθεστώς απόλυτης προστασίας – Κηρύχθηκε ολόκληρη αρχαιολογικός χώρος

Θρίλερ στην Κόρινθο με τον θάνατο του 22χρονου: Tι «έδειξε» η ιατροδικαστική εξέταση – Αυτοκτονία ή έγκλημα;

Αρχιμανδρίτης Μεχλισεδέκ: «Στο πλαίσιο της εκκλησιαστικής ζωής η επαφή μου με τον ξενοδόχο, δεν ζήτησα ή έλαβα την πολιτική του μεσολάβηση»