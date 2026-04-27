«Έπεσα κάτω και άρχισε να με κλωτσάει» – Η μαρτυρία της 23χρονης που ξυλοκοπήθηκε από οδηγό στο Παγκράτι

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε 23χρονη στο Παγκράτι από οδηγό , επειδή του έκλεισε για λίγα λεπτά το δίκυκλο. Η 23χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με κάταγμα στο πόδι, ενώ ο 50χρονος διαφεύγει της σύλληψης.

Όπως είπε την ώρα που επιχειρούσε να παρκάρει, κατέβαινε ο 50χρονος οδηγός. «Στο ένα λεπτό, του γυρνάει η βίδα. Αρχίζει και με βρίζει με τους πιο χυδαίους χαρακτηρισμούς, τη μάνα μου, Χριστοπαναγίες».

«Πριν καλά καλά προλάβω να βγω από το αυτοκίνητο και να κλείσω την πόρτα, τον βλέπω να βάζει το κράνος. Έρχεται με πιάνει από το κολάρο… Μου ρίχνει μπουνιά αριστερά στο πρόσωπο. Με ρίχνει πολύ βίαια πάνω στο αυτοκίνητο. Εκεί πέφτω και μου σαπίζει το πόδι… Με τη δύναμη που με έριξε το γύρισα τελείως. Έφυγα δηλαδή… Μετά, όταν έπεσα κάτω, άρχισε να με κλωτσάει. Να με χτυπάει. Επειδή ήταν μέρα μεσημέρι, τρεις παρά είκοσι το μεσημέρι. Δηλαδή, εγώ δεν πίστευα ποτέ ότι θα βγω από το αυτοκίνητο, με τόσους ανθρώπους γύρω και θα μπορέσει να κάνει ένας άνθρωπος αυτό… Είναι τρελό», πρόσθεσε.

Ευτυχώς παρενέβη περαστικός και σταμάτησε τον 50χρονο. «Εκείνη την ώρα που σηκώνομαι μπαίνει μπροστά μου ένας κύριος, δόξα τω Θεώ που μπήκε, επίσης πολύ ψηλός και γεροδεμένος. Βάζει πλάτη εμένα, για να σταματήσει… Με το που βλέπει εκείνος να κατεβαίνει κόσμος και κόσμος, τύπου δέκα, δώδεκα άτομα, πολύς κόσμος. Από τις πολυκατοικίες να έχουν βγει όλοι έξω και να τον περικυκλώνουν. Κοιτάζει δεξιά, αριστερά, βγάζει το κράνος το παίρνει στα χέρια και τρέχει μέσα στην πολυκατοικία».

