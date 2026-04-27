ΔΕΥΤΕΡΑ 27.04.2026 20:00
«Επτά χρόνια μέσα σε έναν μαγικό γάμο» – Η τρυφερή ανάρτηση του Ίντρις Έλμπα για την επέτειο με την σύζυγό του

Την έβδομη επέτειο του γάμου του με την σύζυγό του, Σαμπρίνα, θέλησε να τιμήσει ο Ίντρις Έλμπα  με μια ανάρτησή του στα social media.


Ο Έλμπα δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram κοινές φωτογραφίες με την σύζυγό του και εξέφρασε δημόσια την αγάπη του για αυτήν, μαζί με τις ευχές του για την επέτειό τους«Το επτά είναι ο μαγικός αριθμός. Είμαστε ήδη επτά χρόνια μέσα σε έναν μαγικό γάμο. Σ’ αγαπώ, είσαι η γυναίκα μου. Χαρούμενη επέτειο». 

Ο Ίντρις και η Σαμπρίνα Έλμπα γνωρίστηκαν σε ένα πάρτι στο Βανκούβερ το 2017, ενώ ο ηθοποιός πραγματοποιούσε γυρίσματα εκεί για μία ταινία. «Βγήκα τη μοναδική μου ημέρα ρεπό, αληθινή ιστορία, ήταν Κυριακή βράδυ, πήγα σε αυτό το πάρτι και εκεί ήταν εκείνη», είχε περιγράψει στο The View το 2019. «Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία», είχε δηλώσει.

Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε τον Φεβρουάριο του 2018. Ο Έλμπα έκανε πρόταση γάμου στη Σαμπρίνα στη σκηνή του Rio Cinema στο Λονδίνο, κατά τη διάρκεια preview του σκηνοθετικού του ντεμπούτου, της ταινίας «Yardie». «Ήταν λίγο αυθόρμητο, για να είμαι ειλικρινής», είχε πει στο PEOPLE λίγους μήνες αργότερα. «Ήμουν σε μια προβολή για το καστ και το συνεργείο και ανάμεσα σε ανθρώπους που αγαπούσα. Είχαμε δουλέψει όλοι τόσο σκληρά για αυτό το πρότζεκτ, οπότε είπα: “Θα το κάνω τώρα, εδώ, σήμερα”». Οι δυο τους παντρεύτηκαν τον Απρίλιο του 2019 στο Μαρακές και έκτοτε είναι… αχώριστοι.

